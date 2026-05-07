Deportes

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet viene de lograr un valioso triunfo ante Bragantino en Brasil. Transmite DSports a las 21.30

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Horarios del partido:

21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20.30 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela

19.30 Colombia, Ecuador y Perú

18.30 México

2.30 (viernes) España

*Televisará en vivo DSports para Argentina

12:30 hsHoy

Probables formaciones:

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet

12:30 hsHoy

River quiere mantener el liderazgo en Venezuela:

River quiere dar un paso más en la Sudamericana (REUTERS/Jean Carniel)
River quiere dar un paso más en la Sudamericana (REUTERS/Jean Carniel)

El Millonario tiene una excursión complicada antes de afrontar los octavos de final del Torneo Apertura ante San Lorenzo. Si gana, pondrá un pie en los octavos de la Sudamericana y tendrá holgura para definir los mata-mata a nivel doméstico. Arrancará a las 21.30 en el estadio Polideportivo Misael Delgado y arbitrará el paraguayo Derlis López.

12:27 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Carabobo-River por Copa Sudamericana!

Maximiliano Salas en camiseta azul celebra eufóricamente con la lengua fuera. A su lado, Juan Fernando Quintero en camiseta de River Plate celebra sonriendo
Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero festejan efusivamente sus anotaciones, mostrando la intensidad y la pasión del fútbol latinoamericano.

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