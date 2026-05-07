River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
20.30 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela
19.30 Colombia, Ecuador y Perú
18.30 México
2.30 (viernes) España
*Televisará en vivo DSports para Argentina
Probables formaciones:
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet
River quiere mantener el liderazgo en Venezuela:
El Millonario tiene una excursión complicada antes de afrontar los octavos de final del Torneo Apertura ante San Lorenzo. Si gana, pondrá un pie en los octavos de la Sudamericana y tendrá holgura para definir los mata-mata a nivel doméstico. Arrancará a las 21.30 en el estadio Polideportivo Misael Delgado y arbitrará el paraguayo Derlis López.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Carabobo-River por Copa Sudamericana!