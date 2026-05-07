River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Millonario tiene una excursión complicada antes de afrontar los octavos de final del Torneo Apertura ante San Lorenzo. Si gana, pondrá un pie en los octavos de la Sudamericana y tendrá holgura para definir los mata-mata a nivel doméstico. Arrancará a las 21.30 en el estadio Polideportivo Misael Delgado y arbitrará el paraguayo Derlis López.

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