Autorretrato: "Mi madre, mis hermanas y mis sobrinas, son los pilares de mi vida. Debe ser por eso que soy muy caballero y cuidadoso con las mujeres. La que me acompañe tiene que ser copada, buena mina y familiera pero no tengo un estereotipo. Me gustan todas. Trabajé siempre desde muy chico porque quería ayudar en mi casa. El día de mañana quisiera formar una familia pero, por ahora, me divierto".