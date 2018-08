Autorretrato: "Parezco tranquilita, pero soy de tomar la iniciativa. No soy de planear, no estoy en pose ni buscando. Soy yo, si al otro le gusta genial, pero estar pensando con qué uno puede seducir, después si no es real no dura demasiado. Me gusta disfrutar el momento, vivir la vida, uno a veces piensa demasiado y se olvida de las cosas importantes. Soy muy mandada, hago lo que siento, no me quedo con nada, como que me libero".

Edad: 31

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1987

Ocupación/Profesión: Bailarina y profesora de Educación Física

Trabajos: En teatro participó de Morocha Argentina, Los Mostros, Mortal, Inimitable, Escandalosas, Brillantísima, Brillantísima tiene una Flor, La Revista de Mariquena del Prado, Plumas en la noche, La gran Revista de Cármen y La Revista de Cocodrilo.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2017 como invitada en la salsa de a tres.

Baila con: Lucas Velasco

Instagram: @flormarcasoli

Twitter: @FlorMarcasoli

Pareja: Esteban Morais

Particularidades: Fue la causante de una de las peores peleas entre su ex, Fede Bal, y Laurita Fernández, a quien tendrá como jurado del certamen.