Lionel Messi habló antes del Mundial: “Hay que ilusionarse, pero por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”

Lionel Messi habló de los candidatos al Mundial 2026

Lionel Messi brindó una entrevista a poco más de un mes del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo y dejó una advertencia respecto a la defensa del título de Qatar 2022. Si bien el capitán de la Albiceleste, que prácticamente dio por oficial su participación en el Mundial 2026, aceptó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni competirá por la gloria, también aclaró que hay otros favoritos que llegan mejor a la cita.

“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”, mencionó primero en la nota con el Pollo Álvarez.

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Y añadió: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto".

Messi palpitó lo que será su última Copa del Mundo (AP Foto/Gustavo Garello)

A la hora de enumerar a los candidatos a quedarse con el trofeo, el 10 apuntó: “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales. Después, las mismas de siempre, Alemania, Inglaterra y Portugal, que tiene una selección muy competitiva también. Después aparece alguna sorpresa, cosas raras o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel".

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Respecto a su espíritu competitivo, hambre de gloria y el transitar la recta final de su historia con la celeste y blanca, comentó: "Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder".

Más tarde, se mostró confiado en las próximas camadas que representarán a la selección nacional: “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”.

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Messi se refirió a la posibilidad de que Scaloni continúe en la Selección después del Mundial (REUTERS/Pablo Morano)

Sobre la continuidad de Scaloni después del Mundial, expresó: “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”.

Y adelantó: “Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones”.

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OTRAS FRASES DE LIONEL MESSI

Su encuentro con Franco Colapinto:

(@F1)

“No había tenido contacto nunca, sí me había regalado un casco y me llegó su saludo y las ganas que tenía de conocerme algún día, tenemos gente conocida en común. El otro día se dio, ellos vienen a correr, pasó por el entrenamiento, nos conocimos, la verdad un fenómeno. No me gusta dar consejos, tiene que vivir su propia historia, seguro se va a ir acomodando, dando golpes y dando cuenta de cómo son las cosas, eso es parte del crecimiento también. A nivel persona, competitivo y de carrera, es una enseñanza de vida que tiene que pasar, aprender y estar preparado para un montón de cosas porque cuando estás expuesto te viene de todos lados lo bueno y lo malo. Sobre todo en los momentos malos estar contenido con los cercanos de él, la familia, su círculo, que es lo que al final te hace salir de los momentos difíciles. Cuando la cosa va bien, es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho, pero lo importante es saber quién está cuando las cosas están mal”.

Neymar y la chance de jugar el Mundial con Brasil:

Messi dijo que le gustaría ver a Neymar en el Mundial

“No puedo ser objetivo, es un amigo y me encantaría que esté, que le pasen todas cosas lindas porque se lo merece por la clase de persona que es. Ojalá pueda estar, todos queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre será uno de ellos. Sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol. Tiene un carisma muy especial , no la caretea, vive su vida y hace lo que siente y piensa sin importarle la repercusión que pueda llegar a tener. Vive su vida, es feliz y es muy natural. Hablamos de vez en cuando y tenemos una relación de amistad de muchos años”.

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Su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo:

(EFE/Andy Rain)

“Fue del mundo del fútbol. Es normal, él estaba en Real Madrid, yo en el Barça. Clásico, derby, los dos peleando por títulos colectivos, individuales. La gente del fútbol lo lleva a eso. A la competencia, elegir una cosa u otra, es algo normal que se genera en el ambiente del fútbol como pasa con equipos o selecciones. No deja de ser algo deportivo que pasaba en ese momento. Como comparan también a los jugadores de hoy en día. La gente elige lo que le gusta. En el camino se fueron consiguiendo cosas importantes de su lado y el mío que hizo que la competencia fuera más grande todavía. Siempre lo dijimos, nunca tuvimos relación porque nos cruzábamos poco, en partidos o algún evento, estábamos siempre peleando los dos si ganaba él o yo, pero siempre re bien y ahora estamos lejos y en diferentes momentos y etapas de la vida los dos. Pero no dejó de ser lo deportivo y algo grande, la gente disfrutó mucho más allá que sea de uno u otro, se vivió mucho esa competencia”.