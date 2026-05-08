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Todo lo que hay que saber de los octavos de final del Torneo Apertura: agenda, cruces y las fechas de las definiciones

El certamen local del fútbol argentino comenzará las etapas decisivas este fin de semana y se definirá el domingo 24 de mayo

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Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
Comienzan los octavos de final del Torneo Apertura (Fotobaires)

El Torneo Apertura ya entró en etapas decisivas y el fin de semana comenzarán los playoffs para definir al campeón. Tras la culminación de la fase inicial, los octavos de final se llevarán a cabo entre el sábado y el domingo en los estadios de los equipos mejor posicionados en cada zona. La final de la Liga Profesional de Fútbol tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los octavos de final comenzarán el sábado con el lado izquierdo del cuadro. El clásico cordobés entre Talleres (4° A) y Belgrano (5° B) abrirá el telón de las eliminatorias a las 16:30. Más tarde, desde las 19:00 en La Bombonera, Boca Juniors (2° A) recibirá a Huracán (7° B).

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El vencedor de este duelo chocará contra el ganador de Argentinos Juniors (3° B) y Lanús (6° A), que se enfrentarán en La Paternal desde las 21:30. Al mismo tiempo, pero en Mendoza, Independiente Rivadavia (1° B) jugará contra Unión de Santa Fe (8° A).

Cheque por 500 mil dólares que le dieron a Platense campeón por salir campeón
Platense se consagró campeón del Torneo Apertura 2025

El domingo, por su parte, arrancará con el duelo entre Rosario Central (4° B) e Independiente (5° A) a las 15:00 en el Gigante de Arroyito. El ganador de la llave deberá medirse contra el que salga victorioso del enfrentamiento entre Estudiantes (1° A) y Racing (8° B) en La Plata a partir de las 17:00.

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La jornada seguirá en el Estadio Monumental con el choque entre River Plate (2° B) y San Lorenzo (7° A) desde las 19:00. Por último, los encargados de bajar el telón de los octavos de final serán Vélez Sársfield (3° A) y Gimnasia La Plata (6° B) a las 21:30 en Liniers.

Vale remarcar que, de cara a los octavos de final, se implementarán 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los cuartos serán entre semana, aprovechando el parón de la Copa Libertadores y Sudamericana, el martes 13 y miércoles 14 de mayo.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 en los estadios de los equipos que quedaron mejor ubicados en las tablas de la fase regular. La final será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las últimas definiciones del torneo local se llevaron a cabo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que la última final que acogió Córdoba fue entre River Plate y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina en marzo de 2024 (ganó el Millonario por 2-1).

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y buscará defender el título (AP foto/Nicolas Aguilera)
Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y buscará defender el título (AP foto/Nicolas Aguilera)

LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA: HORA, TV Y ÁRBITROS

Sábado 9 de mayo

Talleres (4° A) vs. Belgrano (5° B)

Árbitro: Darío Herrera | VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium

Boca Juniors (2° A) vs. Huracán (7° B)

Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Argentinos Juniors (3° B) vs. Lanús (6° A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Facundo Tello

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Independiente Rivadavia (1° B) vs. Unión (8° A)

Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Héctor Paletta

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Vista aérea de un bracket de torneo de fútbol mostrando los cruces del Torneo Apertura 2026, con el logo LPF y trofeo central, sobre un estadio lleno de aficionados.
El cuadro de los playoffs del Torneo Apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domingo 10 de mayo

Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Lucas Novelli

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium

Estudiantes de La Plata (1° A) vs. Racing (8° B)

Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: José Carreras

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

River Plate (2° B) vs. San Lorenzo (7° A)

Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Silvio Trucco

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Vélez Sársfield (3° A) vs. Gimnasia La Plata (6° B)

Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Germán Delfino

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

CÓMO SEGUIRÁ EL CALENDARIO DE LA DEFINICIÓN DEL TORNEO APERTURA

Cuartos de final

Martes 12 de mayo (los ganadadores de las llaves del sábado)

Miércoles 13 de mayo (los ganadadores de las llaves del domingo)

Semifinales

Sábado 16 de mayo (los ganadadores de las llaves del martes)

Sábado 17 de mayo (los ganadadores de las llaves del miércoles)

Final

Domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

CÓMO QUEDARON LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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