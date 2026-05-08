Todo lo que hay que saber de los octavos de final del Torneo Apertura: agenda, cruces y las fechas de las definiciones

El Torneo Apertura ya entró en etapas decisivas y el fin de semana comenzarán los playoffs para definir al campeón. Tras la culminación de la fase inicial, los octavos de final se llevarán a cabo entre el sábado y el domingo en los estadios de los equipos mejor posicionados en cada zona. La final de la Liga Profesional de Fútbol tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Los octavos de final comenzarán el sábado con el lado izquierdo del cuadro. El clásico cordobés entre Talleres (4° A) y Belgrano (5° B) abrirá el telón de las eliminatorias a las 16:30. Más tarde, desde las 19:00 en La Bombonera, Boca Juniors (2° A) recibirá a Huracán (7° B).
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El vencedor de este duelo chocará contra el ganador de Argentinos Juniors (3° B) y Lanús (6° A), que se enfrentarán en La Paternal desde las 21:30. Al mismo tiempo, pero en Mendoza, Independiente Rivadavia (1° B) jugará contra Unión de Santa Fe (8° A).
El domingo, por su parte, arrancará con el duelo entre Rosario Central (4° B) e Independiente (5° A) a las 15:00 en el Gigante de Arroyito. El ganador de la llave deberá medirse contra el que salga victorioso del enfrentamiento entre Estudiantes (1° A) y Racing (8° B) en La Plata a partir de las 17:00.
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La jornada seguirá en el Estadio Monumental con el choque entre River Plate (2° B) y San Lorenzo (7° A) desde las 19:00. Por último, los encargados de bajar el telón de los octavos de final serán Vélez Sársfield (3° A) y Gimnasia La Plata (6° B) a las 21:30 en Liniers.
Vale remarcar que, de cara a los octavos de final, se implementarán 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los cuartos serán entre semana, aprovechando el parón de la Copa Libertadores y Sudamericana, el martes 13 y miércoles 14 de mayo.
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Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 en los estadios de los equipos que quedaron mejor ubicados en las tablas de la fase regular. La final será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las últimas definiciones del torneo local se llevaron a cabo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que la última final que acogió Córdoba fue entre River Plate y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina en marzo de 2024 (ganó el Millonario por 2-1).
LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA: HORA, TV Y ÁRBITROS
Sábado 9 de mayo
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Talleres (4° A) vs. Belgrano (5° B)
Árbitro: Darío Herrera | VAR: Hernán Mastrángelo
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Hora: 16.30
TV: ESPN Premium
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Boca Juniors (2° A) vs. Huracán (7° B)
Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Gastón Monsón Brizuela
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Hora: 19.00
TV: TNT Sports
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Argentinos Juniors (3° B) vs. Lanús (6° A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Facundo Tello
Hora: 21.30
TV: TNT Sports
Independiente Rivadavia (1° B) vs. Unión (8° A)
Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Héctor Paletta
Hora: 21.30
TV: ESPN Premium
Domingo 10 de mayo
Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Lucas Novelli
Hora: 15.00
TV: ESPN Premium
Estudiantes de La Plata (1° A) vs. Racing (8° B)
Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: José Carreras
Hora: 17.00
TV: TNT Sports
River Plate (2° B) vs. San Lorenzo (7° A)
Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Silvio Trucco
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Vélez Sársfield (3° A) vs. Gimnasia La Plata (6° B)
Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Germán Delfino
Hora: 21.30
TV: TNT Sports
CÓMO SEGUIRÁ EL CALENDARIO DE LA DEFINICIÓN DEL TORNEO APERTURA
Cuartos de final
Martes 12 de mayo (los ganadadores de las llaves del sábado)
Miércoles 13 de mayo (los ganadadores de las llaves del domingo)
Semifinales
Sábado 16 de mayo (los ganadadores de las llaves del martes)
Sábado 17 de mayo (los ganadadores de las llaves del miércoles)
Final
Domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
CÓMO QUEDARON LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL
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