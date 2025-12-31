25 cosas que nos han pasado en 2025, el año del apagón, la vivienda y el bochorno político

2025 ha sido lugar de paso de conflictos que ya conocíamos y que seguirán con nosotros el 1 de enero. Otros nos han sobresaltado, cambiado el paso, como ocurrió el 28 de abril, cuando España se apagó. Los protagonistas son reyes, son políticos, artistas, deportistas o héroes de nuestros bosques o nuestra sanidad. Esta es solo una síntesis de 25 cosas que nos han pasado

El apagón

Un hombre consulta su móvil durante el apagón en España del 28 de abril. (Alberto Paredes/Europa Press)

28 de abril, 12:33, lunes, se fue la luz, y todos empezamos por el cuadro, para continuar por el portal, seguir por el edificio y acabar en la calle. No podías llamar ni navegar. Ese transistor sí funciona. Se escuchaba que era generalizado, nombraban Francia y Portugal. Trenes parados, ascensores. Personas desconectadas. Pudo ser lo que tantas veces se llama caos, sin serlo. Esta vez, tampoco; reinó el civismo. Pero fue gordo. Hasta ya cerca de la noche no empezó a regresar la normalidad, entre especulaciones en torno al “qué ha pasado”. Pocos sabrían hoy, mientras Red Eléctrica y compañías siguen señalándose. Desapareció el 60% de la generación en segundos. La explicación compartida es que se trató de un fenómeno de sobretensiones en cascada que difícilmente -aseguran- se volverá a repetir. La Justicia dirime responsabilidades.

La vivienda, el gran problema

(Montaje Infobae España)

La vivienda es el problema capital de jóvenes y familias, el freno a su libertad y porvenir. Se trata de un derecho, pero está en manos del mercado. La crisis de acceso puede abordarse desde distintos ángulos, pero por destacar solo algunos, no necesariamente los más alarmantes, en España se venden casi tantas casas como en pleno boom inmobiliario, pero solo el 14% de hipotecas está destinada a comprar la primera casa. El grueso, un 56%, se concede para inversión. En torno a un 35-40% de estas se paga al contado, a tocateja. Esta especulación favorece el aumento de precios, alejando la posibilidad a los que anhelan un solo hogar. Con el alquiler, la realidad no es diferente. El efecto dominó alcanza a la natalidad, también a las pensiones. Los precios alcanzan máximos históricos y las medidas del Gobierno no logran revertirlo.

BBVA no se pudo comer a Sabadell

Sedes de Banco Sabadell y BBVA.

Después de más de un año de tensiones y negociaciones, la OPA de BBVA sobre Sabadell terminó en fracaso. En fracaso para BBVA. La operación, lanzada en mayo de 2024, se convirtió en una de las batallas corporativas recientes más largas y controvertidas. Sabadell no se movió de la postura inicial, calificando la oferta de insuficiente y perjudicial para sus accionistas. El Gobierno y los reguladores impusieron condiciones, como la obligación de mantener estructuras separadas durante años, complicando aún más la integración. BBVA respondió mejorando la propuesta, pero no hubo mejora que moviera al banco catalán. Para Sabadell supone mantener la independencia; para BBVA, un revés para su estrategia de expansión. Sin embargo, la entidad vasca no baja los brazos y no descarta salir de compras “si surgen buenas oportunidades”.

Ábalos, Koldo y Cerdán

Jose Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García (Montaje Infobae España / ELV)

Sin entrar en pormenores, porque la documentación es extensa, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE han pasado por la cárcel este 2025. Uno, Santos Cerdán, ya está fuera. Otro, José Luis Ábalos, también exministro, pieza clave para el retorno de Pedro Sánchez a la primera línea y más tarde a la Moncloa, pasará la Navidad en ella, cerca de Koldo García, quien fue su asesor, entre otras labores. La Justicia tiene el foco puesto en el PSOE, que asegura que todo empieza y acaba en ellos tres. Los socios del Gobierno se fían, pero avisan de que se bajan si la trama se extiende, o si hay evidencias de que Sánchez sabía. De lo que tiene que ver con el dinero o de lo que tiene que ver con audios, por ejemplo, repartiéndose mujeres. La -presunta- corrupción de 2025 ha tenido la cara rancia que ha tenido siempre.

El peor año de Sánchez, otra vez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su balance del año político. (Reuters/Susana Vera)

Sigue asegurando Pedro Sánchez que su peor año como presidente fue 2020, el de la pandemia. Costaría encontrar uno sencillo desde que llegó a la Moncloa, bien por circunstancias ajenas a su gestión, bien por errores no forzados. Con la cúpula reciente de su partido en los tribunales o entre rejas, con su mujer y su hermano imputados, con su partido señalado por escándalos de acoso sexual, con su socio de gobierno descontento y una mayoría parlamentaria que no sale, comúnmente por Junts, solo podría tener el consuelo de los sondeos, pero tampoco. Podría convocar elecciones dado el bloqueo, con Extremadura o Aragón como ejemplos, o puede aguantar hasta 2027, pero necesita recuperar la iniciativa para tener opciones en uno u otro caso. Se le podría dar por muerto de no ser que se trata de él, y esto también lo saben sus rivales.

Primer fiscal general condenado

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, ante el juez. (Europa Press)

Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado e inhabilitado. El proceso exprés en el Tribunal Supremo para dirimir su responsabilidad en la filtración de datos sensibles sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, terminó en dos años de suspensión y una indemnización de 10.000 euros para el denunciante. Tuvieron que pasar 20 días para conocer la sentencia, con dos votos particulares. Según el fallo, “tuvo que” ser García Ortiz “o alguien de su entorno” -sin poder determinarlo- quien descubrió información sensible a la prensa, en concreto, se puede leer, al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos. Los periodistas, quienes en bloque negaron la culpabilidad de García Ortiz, fueron oídos pero no creídos, instalando un debate sobre el secreto profesional: no revelaron la fuente. Teresa Peramato es la nueva fiscal general.

‘Me too’ político

Íñigo Errejón, ante el juez en los tribunales de Plaza de Castilla.

Una de las primeras imágenes del año fue la de Íñigo Errejón ante el juez tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por una presunta agresión sexual. Todo apunta a que el dirigente primero de Podemos y más tarde de Más Madrid saldrá de esta, aunque le vaya a ser más complicado escapar del laberinto de su contradicción “entre el personaje y la persona”. Ya se ha hablado de Ábalos y Koldo y sus conversaciones sobre mujeres, pero hay otro nombre propio, el de Paco Salazar, alto cargo primero en Ferraz y después en Moncloa, de la máxima confianza de Pedro Sánchez. La gestión del PSOE de este asunto hizo tambalear al Gobierno, llegando Sumar a amenazar con romperlo, extremo que ellos mismos desactivaron al descubrir que Sánchez poco iba a cambiar. Saltaron casos en PP, en Vox y hasta a Adolfo Suárez, al que una mujer acusa 40 años después.

Dimite Mazón

Carlos Mazón fue recibido en el funeral de Estado al grito de "rata" o "asesino" por familiares de víctimas de la DANA.

Carlos Mazón acabó dimitiendo. Hoy todavía se desconocen todos los detalles de su comida con la periodista Maribel Vilaplana la tarde en la que cientos de convecinos eran arrastrados por las riadas provocadas por la DANA. ¿Qué sucedió en el parking? La actitud mostrada por el president aquel 29 de octubre de 2024, despreocupada, ha sido relatada por distintos testigos ante la juez instructora de Catarroja, incluyendo a la propia Vilaplana, que aseguró haberse enterado de poco pese a cohabitar con el protagonista en un angosto reservado. El mayor bochorno fue la presencia de Mazón en el acto homenaje a las víctimas con motivo del primer aniversario. Le llamaron “rata”, “asesino” o “cobarde”. Fue entonces cuando se comprometió a una “reflexión”. Y renunció, no haciendo caso a Alberto Núñez Feijóo, que prefería su continuidad hasta 2027. Aseguró el líder del PP haber estado informado en todo momento por Mazón el día de la DANA. Ahora, tendrá que explicárselo a la jueza.

Vox al alza

Santiago Abascal, presidente de Vox. (Europa Press)

El partido de Santiago Abascal transita un momento extraño. De los rostros visibles de su fundación solo queda él, mientras Iván Espinosa de los Monteros -hoy al frente de una plataforma -, Javier Ortega Smith -apartado y muy crítico- o Rocío Monasterio ya son historia. Circulan además audios sobre el choque frontal con Revuelta, su marca juvenil, y fondos recaudados en la DANA que habrían sido destinados a otros fines. Vox es hoy un partido que aparece poco, sentándose en el Congreso solo si es para hablar, ausentándose de la Fiesta Nacional y conmemoraciones; marcando su propia agenda y huyendo de la sobreexposión del resto. Moviéndose hábil por WhatsApp o TikTok. Y fuera de los gobiernos en los que entró, pero en los que influye, a los que sostiene. La Comunidad Valenciana el último ejemplo. El próximo, Extremadura. Y crece, Vox crece. Lo indican los sondeos a escala nacional y autonómica, también el CIS, y es la formación predilecta entre los nuevos votantes.

El rey Juan Carlos da su versión

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

Juan Carlos I no quería morir sin defender su verdad. Disfrutó de largos años de silencio en torno a su actividad privada, mientras crecían rumores que resultaron ser ciertos, todos y cada uno. Económicos y extramatrimoniales. Este 2025 ha publicado memorias, Reconciliación, escritas por Laurence Debray, en las que va más allá de lo que se pudiera esperar, abordando asuntos de Estado, empezando por su nombramiento -y los dilemas sobre Franco y la democracia- y continuando por asuntos familiares -su matrimonio con Sofía entre ellos- o meramente anecdóticos, como la primera vez que compró churros. Confiesa que no le gusta que le llamen emérito, sino rey, y pide disculpas por los errores, confiando en que los españoles “comprendan” lo que hizo. Este año cometió uno, a juicio hasta de la Casa Real, que fue un vídeo de dudosa calidad pidiendo apoyo para su hijo, Felipe VI. Zarzuela lo calificó como “inoportuno”.

España se quema

Paraje quemado en el espacio natural de Las Médulas. (EFE/Ana F. Barredo)

Hay un dolor mayor que el de los incendios y la noción de lo que podría haberse evitado. Buena parte son provocados, pero también buena parte, con un trabajo adecuado en los meses de frío o templados, podría haber tenido un mejor y más rápido desenlace. El verano fue terrible, especialmente para Castilla y León, donde las primero orgullosas alusiones a la eliminación de supuesto “gasto superfluo”, también referidas a los recursos forestales, se volvieron en contra. El fuego afectó a zonas en León o Zamora, con Las Médulas como imagen más poderosa y triste. La lucha fue titánica porque el calor y el viento, era agosto, no ayudaban. Bomberos forestales y agentes medioambientales de la región denunciaron públicamente las carencias del operativo. Muchos de ellos con contratos temporales, solo para meses de riesgo, cuando ese riesgo, alimentado por esa temporalidad, es aún más extremo. La Junta se ha comprometido a revertirlo.

La crisis de los cribados

Concentración convocada por Amama frente a San Telmo, en Sevilla, por los fallos en el cribado del cáncer de mama. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

Juanma Moreno se ha caracterizado a escala nacional y en el marco del PP por la serenidad y seriedad en la gestión, pero este 2025 le ha saltado un escándalo que ha puesto en cuestión esa imagen, y también esa gestión, que en materia de sanidad ha priorizado al sector privado. La pública era la joya de la corona de la región y ahora está herida. Miles de andaluzas han sabido que sus resultados en el cribado del cáncer no fueron notificados convenientemente; que había resultados dudosos que no fueron seguidos. La Junta admitió inicialmente que las afectadas eran 2.000 y que fallaron la coordinación y los protocolos. Asociaciones como Amama elevan la cifra a 4.000 y han judicializado la crisis. La primera reacción de Moreno fue la destitución de la consejera, para poner en su lugar a un perfil eminentemente político, ajeno a la salud, Antonio Sanz, para contener la hemorragia. La cifra que se desconoce es la de víctimas. Quienes han muerto o sufrido una dura enfermedad que pudo haberse enfrentado.

El hospital de Torrejón

Hospital de Torrejón de Ardoz. (Comunidad de Madrid)

Un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, destapado por el diario El País, puso sobre la mesa un debate grave, dada la gran cantidad de recursos públicos que se destinan a los negocios privados, con enfermos de por medio y que inciden en cuentas de resultados. En el sonido, referido al hospital de Torrejón de Ardoz, pagado por todos los madrileños y para los madrileños, este pide aumentar las listas de espera para tener más beneficios. La Comunidad de Madrid, responsable de la gestión privada de este hospital público, tardó apenas unas horas en salir a defender que todo estaba en orden, que según sus pesquisas, el centro está incluso entre los más ágiles y eficientes. Una denuncia interna de los trabajadores apunta, entre otras directrices, a que recibieron orden de reutilizar materiales de un solo uso. El caso está en manos de la Fiscalía.

50 años sin Franco

Un franquista toca un pecho a una activista de Femen a la salida de una misa por el dictador en Madrid. (Reuters/Violeta Santos Moura)

España conmemoró 50 años en democracia, o sin Francisco Franco ni nadie que se le parezca, y lo hace como un país avanzado y abierto en el que sin embargo hay quienes reivindican al dictador. Por eso en torno al 20 de noviembre hubo actos en dos direcciones. La condena no es unánime ni en la política, ni en el mismo Congreso de los Diputados; cuestión aparte son las discrepancias en torno a la Ley de Memoria del gobierno que emprendió la exhumación de Franco. También son cinco décadas de monarquía, aunque Juan Carlos no acudió al acto central. España se puso nostálgica en noviembre y noviembre dio imágenes como una misa “por el alma” de Franco que terminó con un Cara al sol y saludo fascista en pleno centro de Madrid. A las puertas, activistas de Femen. Entretanto, el Ejecutivo considera que España aún tiene deudas pendientes, como reforzar la materia de Historia en las aulas, “dignificar” las fosas comunes o zanjar la “resignificación” del Valle de Cuelgamuros.

El gasto en Defensa

Pedro Sánchez estrecha la mano a Donald Trump en octubre en Egipto. (Reuters/Suzanne Plunkett/Pool)

España se ha plantado este 2025 en relación con un aumento del gasto en Defensa. Tradicionalmente, nuestro país se ha situado a la cola en el marco de la OTAN. Este año, la Alianza confirmó que hemos alcanzado el 2% del PIB por primera vez, triplicando lo que se dedicaba hace solo una década. Con todo, la Alianza ha marcado un nuevo hito, el 5%, con el secretario general, Mark Rutte, y Donald Trump como principales impulsores y con 2035 como horizonte. Pedro Sánchez se negó, calificando la propuesta como “incompatible” con el modelo español, señalando que habría que sacrificar otras partidas que son críticas para el bienestar. Finalmente, el Gobierno ha acordado un modelo flexible que considera un éxito pero que no ha contentado a nadie más, ni a sus socios a la izquierda, que señalan una pérdida de soberanía y el gasto en armamento, ni a la derecha por abandonar un amplio consenso en la OTAN que cuestionaría a España como aliado. Trump ha llegado a considerar a España “un problema”.

La Vuelta a España más difícil

Barreras destrozadas por manifestantes propalestinas durante la etapa 21 de la Vuelta a España. (Reuters/Ana Beltrán)

Ya antes del inicio de la Vuelta, numerosas voces preguntaron por qué la organización incluía al equipo Israel Premier-Tech, con el conflicto en Gaza que inició Hamás el 7 de octubre de 2023 aún en sus episodios más cruentos. Por redes se movieron amenazas. El primer conato se dio en Cataluña, donde ya se cortó la carrera, donde el asfalto y los arcenes estaban plagados de banderas de Palestina, pero fue en Bilbao donde la cosa se puso seria. La etapa no terminó, la meta representaba un peligro para los ciclistas, que abordaban el final a gran velocidad. El clima iba dirigiendo la atención a Madrid, etapa final. Tensión en las previas, con un ciclista por los suelos, Javier Romo, que tuvo que abandonar. La integridad de los deportistas era lo primero, y la capital puso todos sus recursos en garantizarla, pero no hubo forma. La Vuelta no llegó a su fin. Manifestantes tiraron las vallas, invadieron el recorrido y fueron portada en todo el mundo. El director, Javier Guillén, se lamentó: “Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”.

“Genocidio” y medidas contra Israel

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

En un año poco fructífero en lo legislativo y demasiado fértil en lo judicial, Pedro Sánchez ha enfocado buena parte de sus esfuerzos a trabajar su perfil internacional, tomando partido -ya se ha mencionado la cuestión del gasto en Defensa- frente a Benjamin Netanyahu. Primero, en mayo, con el reconocimiento oficial de Palestina, matizó, “con rechazo frontal a Hamás” y “aprecio al pueblo amigo de Israel”. En septiembre, y tras lo ocurrido en la Vuelta a España, dio un paso más, anunciando “nueve acciones inmediatas” contra ese país, entre las que estaba un embargo de armas que días más tarde el Gobierno tuvo que aclarar -los contratos en vigor se mantienen, entre más excepciones-. “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”, clamó Sánchez en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. El año termina con un alto el fuego auspiciado por Donald Trump.

El año más cálido

Puerta del Sol de Madrid en agosto. (Reuters/Juan Medina)

2025 ha sido “extremadamente cálido”. A falta de los datos finales, todo apunta a que habrá sido el más cálido desde que hay registros, como ya lo fueron los cuatro anteriores, según la Aemet. Es ya una tendencia, lo extremo es lo normal, pero lo que no puede ocurrir es que deje de ser noticia. Ha habido dos olas de calor y ninguna de frío, así como 25 récords de días cálidos y ninguno de fríos. Hasta hace no demasiado, las imágenes que solían acompañar a este tipo de noticias eran playas o personas bebiendo en fuentes o con un abanico. Sin embargo, las consecuencias ya no son tan amables. Ya se han mencionado los incendios. Además, según el Instituto de Salud Carlos III, 3.832 fallecimientos en España este año (un 87,6% más que en 2024), principalmente de personas mayores de 65 años, son atribuibles al calor.

España va como un tiro, pero

Carlos Cuerpo, ministro de Economía. (Reuters/Yves Herman)

El Gobierno puede presumir de datos, el problema viene cuando baja del estrado, hacia la calle. Los principales organismos internacionales coinciden en el robusto crecimiento de España, cercano al 3% en 2025, más del doble que la eurozona, y comenzará 2026 con la misma tendencia. Según el FMI, la española es la economía avanzada con un rendimiento más favorable. En cuanto al empleo, el año deja un aumento significativo en el número de ocupados, que superó los 22,3 millones de personas en el tercer trimestre. Pero para cualquier español, el bolsillo es un indicador más fiable, y la inflación ha llegado a alcanzar el 3,1%, con una letra pequeña bastante grande, y es que buena parte de la culpa es de productos básicos de la cesta de la compra. A otra escala, el acceso a la vivienda es otro de los problemas que no salva un buen titular.

Carlos Alcaraz pide paso

Carlos Alcaraz sostiene su trofeo de Roland Garros en París. (Susan Mullane/Imagn Images)

Carlos Alcaraz ha despejado las dudas y mostrado personalidad, pidiendo paso para ser un tenista histórico. Empezó con una injusta presión: ser ‘el nuevo Rafa Nadal’. Nada menos. Pero no es Rafa Nadal y eso no habla en su contra. En el documental A mi manera (Netflix), estrenado en abril, el murciano enseña que sale de fiesta. Para muchos, era señal de una carrera corta, un indicador de indisciplina. Semanas después ganó su segundo Roland Garros, y después fue finalista en Wimbledon, y después se impuso en el US Open. Este año también se ha hecho con los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, y los ATP 500 de Rotterdam, Queen’s y Tokio. Hace unos días ha anunciado que prescinde de Juan Carlos Ferrero como entrenador. Junto a él ha logrado 24 títulos. Ahora lo será Samuel López. Concluye número 1 del mundo. Y solo tiene 22 años.

El fútbol femenino al rescate

Aitana Bonmatí posa con el Balón de Oro. (@aitanabonmati)

En un año sin títulos internacionales para la Selección masculina y ni los clubes, el fútbol femenino español ha seguido dando la talla. Cierto que no pudo ser la Eurocopa, en la que España perdió la final ante Inglaterra en los penaltis, pero recientemente ha ganado la Nations League, imponiéndose con superioridad a la poderosa Alemania. Además, Aitana Bonmatí se hizo con el Balón de Oro -y ya tiene tres-, con Mariona Caldentey en segundo lugar y Alexia Putellas en el cuarto. Bonmatí ha sido también elegida The Best. La joven Vicky López, del FC Barcelona, 19 años, apunta a estrella. La seleccionadora Montse Tomé fue destituida y ocupa su lugar Sonia Bermúdez. De su mano irán al Mundial de 2027 a defender el título. Se disputará en Brasil. El fútbol femenino al rescate del palmarés en un 2025 sin títulos para los hombres.

La duda Lamine Yamal

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y la Selección. (Reuters/Albert Gea)

Lamine Yamal quedó segundo en el Balón de Oro a sus 18 años, solo por detrás de Ousmane Dembélé. Venía de una temporada espectacular, deslumbrante. Un jugador descarado, hábil y que se crece ante la presión. Pero algo se torció en verano, al menos en cuanto a su imagen. Unas vacaciones con Neymar, un cumpleaños rodeado de polémica, un padre poco dado a la discreción, el enfrentamiento Barça-Selección y una pubalgia, lesión que no habría cuidado con disciplina en una vida privada plagada compromisos y exhibida en sus redes. Ya curado, o bastante recuperado, el futbolista sigue sin tener el nivel de la pasada temporada, en la que lideró a su equipo, esta con actuaciones decepcionantes en partidos importantes ante el PSG o el Real Madrid. Con todo, a Lamine se le espera, en Barcelona y con España. El Mundial, la cita de su vida, empieza en junio.

Rosalía sube la apuesta

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Rosalía lanzó LUX en noviembre. El adelanto fue Berghain, pero no solo era una ruptura en lo musical, también en el discurso, generando intensos debates entre quienes alucinan por el salto y quienes subrayan que no ha inventado nada ni en las referencias o iconografía religiosas ni en el sonido sinfónico. Otros aseguran que invoca un regreso al conservadurismo. Y claman, porque es tremendamente influyente. Rosalía ya no es, que sigue siendo, la artista catalana, ni la artista, que sigue siendo, española. Es un fenómeno mundial y lo ha logrado por mérito propio y a golpe de trabajo, talento y osadía. En 2026 hará gira, con todo ya vendido. Quienes vieron su cumbre en Motomami ahora se preguntan qué será lo siguiente, con interés. Cuál será su próxima piel. Antes tiene que defender en los escenarios el gran fenómeno discográfico del año que dejamos atrás.

Vuelco en la televisión

Javier Ruiz y Adela González, en 'Mañaneros'. (RTVE)

No se puede resumir el año sin contar de la ventana que miran tantos españoles cada día. El personaje televisivo de 2024 fue David Broncano, eso pese a que la norma entonces y todavía hoy es que se imponga Pablo Motos. Aquello parece aparcado y la atención está de unos meses a esta parte en la información. TVE tiene una parrilla plagada de ella, con Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Jesús Cintora -también Gonzalo Miró y Marta Flich en formato más desenfadado), y los datos son sobresalientes. Pero más allá de lo cuantitativo, PP y Vox claman contra esta TVE, a la que acusan de estar al servicio de Pedro Sánchez, como ya hicieron con Broncano. Este año no repetirá en las campanadas. La 1 ha acabado noviembre con su mejor dato de audiencia en 14 años (12,3%) y ha crecido 2 puntos este 2025. Vox ya anticipó que cuando toque poder, solo duda sobre si entrará a la pública “con lanzallamas o con motosierra”, parafraseando a Javier Milei.

Muere Robe Iniesta

Robe Iniesta en un concierto en Rivas-Vaciamadrid en 2024. (Ricardo Rubio/Europa Press)

El 10 de diciembre despertó con la muerte de Robe Iniesta, leyenda del rock en España. Tuvo que fallecer para que muchos fueran conscientes de su dimensión. Apenas aparecía, pero estaba. Tenía 63 años. Solo quiso los focos para la música. Ahora es reconocido, reivindicado y llorado por generaciones de distinta cuna, valorado como una voz libre y honesta en la composición, sobre un escenario o en sus escasas entrevistas. “Que le gustes a mucha gente no quiere decir nada porque la mayoría de la gente es idiota”, respondió en una, preguntado por el éxito. Fundó Extremoduro en 1987 con sus amigos, con los que compartía precariedad e inquietudes, cambiando las reglas, marcando un camino. Los últimos años, Robe voló en solitario y continuó explorando. “No soy la flor que esperas, soy el tallo que se retuerce”, escribió, definiéndose.