Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El jugador española Lamine Yamal (Infobae España)

Lamine Yamal es una de las estrellas de la selección española. Todos los focos están puestos en él y en su recuperación de cara al Mundial 2026, dado que arrastra una lesión en el en el bíceps femoral. Días antes del debut de España en la cita mundialista, el jugador subió un video a su cuenta de YouTube donde abordó distintos temas como la convocatoria, su promesa su ganan el Mundial o por qué juega siempre con una venda en la muñeca.

Durante el vídeo, Lamine abordó una de las curiosidades que más se repiten entre quienes siguen su carrera: el motivo de la venda que utiliza en la mano durante los partidos. Ante la pregunta, el jugador detalló cómo surgió esta costumbre: “Jugando a la play le di una torta a la tele y me reventé los dedos... se me hincharon un montón y a partir de ahí me vendé y el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé”.

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Otra de las preguntas frecuentes que decidió aclarar en el vídeo fue la relacionada con su presencia en Twitter. Lamine desmintió que la cuenta “RyanBus19” sea de su propiedad y explicó el motivo de la confusión: “No soy RyanBus19, no tengo Twitter”.

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (REUTERS/Albert Gea)

Según relató, alguien utilizó su nombre de usuario de TikTok para crear un perfil en Twitter, lo que llevó a muchos seguidores y usuarios de la red social a pensar que se trataba de una cuenta oficial gestionada por el propio jugador. Si bien reconoció que entra “muy de vez en cuando” para leer mensajes, aclaró que nunca lo hace cuando sabe que se está hablando de él, ya que prefiere evitar leer opiniones o comentarios que puedan afectar su concentración o estado de ánimo antes de partidos importantes.

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En la charla con sus seguidores, Lamine también compartió recuerdos sobre los Mundiales de fútbol y su experiencia como integrante de la selección nacional. Cuando le preguntaron por el primer Mundial que recuerda, el futbolista respondió: “El primer Mundial que recuerdo es el del 2014 que ganó Alemania contra Argentina”. Añadió que no pudo vivir con plena conciencia la victoria de España en 2010, pero ahora afronta el reto de representar a su país en la mayor competencia internacional con la ilusión de dejar una huella propia.

El debut de Lamine Yamal en el Mundial 2026

Sobre su debut en grandes torneos con la selección, Lamine hizo referencia a la Eurocopa de 2024, donde aprendió a manejar la presión y los nervios iniciales. “Aprendí sobre todo el primer partido, los primeros nervios, yo era un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional. Aprendí a tener más calma y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Siempre se acaba mejor que se empieza”, relató el atacante, reflejando la importancia de la experiencia y la adaptación al máximo nivel competitivo.

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El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En la parte final del vídeo, Lamine apostó por un tono más distendido y lanzó una promesa dirigida a sus seguidores en caso de que España logre conquistar el Mundial: “Si gano el Mundial, me dejo toda la barba y el bigote durante tres semanas”. Esta promesa, realizada entre risas, sirvió para cerrar la sesión de preguntas y respuestas mostrando su faceta más cercana y espontánea. El vídeo ofreció un retrato más personal del jugador, que, mientras continúa su recuperación, mantiene el contacto con sus seguidores y transmite la ilusión con la que encara los próximos desafíos deportivos.