La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Lamine Yamal se perderá los partidos ante Georgia y Turquía (REUTERS/Murad Sezer)

Lamine Yamal ha sido desconvocado de la concentración de la selección española para los enfrentamientos de clasificación al Mundial ante Georgia y Turquía. Según el comunicado publicado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el motivo es un procedimiento invasivo de radiofrecuencia llevado a cabo esa misma mañana del lunes 10 de noviembre en la zona del pubis del jugador.

El trámite médico se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección, lo que generó sorpresa y malestar en los servicios médicos federativos. Fue a las 13:47 del lunes, día de inicio de la concentración oficial, cuando se detectó la intervención, tal y como reza el propio comunicado.

Posteriormente, a las 22:40 horas del mismo día, la federación recibió un informe médico que recomendaba reposo de 7 a 10 días para el jugador. Ante ello, la RFEF decidió liberar a Yamal para priorizar su salud, seguridad y bienestar. Con esta medida, el combinado nacional se queda sin uno de sus mejores jugadores de cara a los próximos compromisos internacionales, lo que abre interrogantes sobre la planificación y la comunicación entre el jugador, el FC Barcelona y la federación.

Implicaciones deportivas y disciplinarias

Desde el plano deportivo, la ausencia de Yamal supone un contratiempo para la Selección Española. Su perfil ofensivo y creativo espera marcar diferencias, por lo que su desconvocatoria obliga al cuerpo técnico a reformular opciones y sistemas tácticos. Como sustituto, Luis de la Fuente ha llamado al extremo del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, un habitual en las pasadas ventanas.

A nivel disciplinario y de protocolo, destaca la falta de comunciación previa al cuerpo médico federativo. La RFEF lo destaca como motivo de “sorpresa y malestar”. Este tipo de situaciones sirven para hacer que crezca el debate sobre la autonomía del jugador y su club frente a la obligación de informar a una estructura federativa. También plantea la cuestión de la coordinación entre club, jugador y selección, especialmente en un caso de intervención médica.

Lamine Yamal disputando un partido con la Selección (Europa Press)

Para el equipo se convierte en una oportunidad para otros jugadores, como el propio Jorge de Frutos, que desean contar con minutos en el paradigma internacional. En clave mediática tiene un gran impacto, debido a las polémicas previas entre el FC Barcelona y el conjunto de Luis de la Fuente por las mermas físicas del propio Yamal en parones anteriores.

Por otra parte, deja abierto ese debate entre los aficionados a este deporte de que los clubes aprovechan los parones de selecciones, que no tienen mucha relevancia para sus estrellas, para notificar lesiones de un par de semanas que derivan en esos mismos jugadores disputando el próximo compromiso con su club a pleno rendimiento.

Decisiones futuras

De cara al futuro próximo, el parte médico es clave, ya que Lamien Yamal estará de baja entre 7 y 10 días. La RFEF ha comunicado su deseo de que evolucione favorablemente y le ha deseado una pronta y completa recuperación de esa pubalgia que arrastra desde hace un tiempo.

También habrá que seguir de cerca la comunicación entre el club, el jugador y la federación para evitar de nuevo estas situaciones o posibles intercambios de declaraciones que no hagan más que aumentar una tensión innecesaria de cara a un año en el que estará en juego el Mundial, al que España se presenta como una de las principales candidatas.