España

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

El extremo del FC Barcelona estará entre 7 y 10 días de baja debido a molestias en el pubis

Guardar
Lamine Yamal se perderá los
Lamine Yamal se perderá los partidos ante Georgia y Turquía (REUTERS/Murad Sezer)

Lamine Yamal ha sido desconvocado de la concentración de la selección española para los enfrentamientos de clasificación al Mundial ante Georgia y Turquía. Según el comunicado publicado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el motivo es un procedimiento invasivo de radiofrecuencia llevado a cabo esa misma mañana del lunes 10 de noviembre en la zona del pubis del jugador.

El trámite médico se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección, lo que generó sorpresa y malestar en los servicios médicos federativos. Fue a las 13:47 del lunes, día de inicio de la concentración oficial, cuando se detectó la intervención, tal y como reza el propio comunicado.

Posteriormente, a las 22:40 horas del mismo día, la federación recibió un informe médico que recomendaba reposo de 7 a 10 días para el jugador. Ante ello, la RFEF decidió liberar a Yamal para priorizar su salud, seguridad y bienestar. Con esta medida, el combinado nacional se queda sin uno de sus mejores jugadores de cara a los próximos compromisos internacionales, lo que abre interrogantes sobre la planificación y la comunicación entre el jugador, el FC Barcelona y la federación.

Implicaciones deportivas y disciplinarias

Desde el plano deportivo, la ausencia de Yamal supone un contratiempo para la Selección Española. Su perfil ofensivo y creativo espera marcar diferencias, por lo que su desconvocatoria obliga al cuerpo técnico a reformular opciones y sistemas tácticos. Como sustituto, Luis de la Fuente ha llamado al extremo del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, un habitual en las pasadas ventanas.

A nivel disciplinario y de protocolo, destaca la falta de comunciación previa al cuerpo médico federativo. La RFEF lo destaca como motivo de “sorpresa y malestar”. Este tipo de situaciones sirven para hacer que crezca el debate sobre la autonomía del jugador y su club frente a la obligación de informar a una estructura federativa. También plantea la cuestión de la coordinación entre club, jugador y selección, especialmente en un caso de intervención médica.

Lamine Yamal disputando un partido
Lamine Yamal disputando un partido con la Selección (Europa Press)

Para el equipo se convierte en una oportunidad para otros jugadores, como el propio Jorge de Frutos, que desean contar con minutos en el paradigma internacional. En clave mediática tiene un gran impacto, debido a las polémicas previas entre el FC Barcelona y el conjunto de Luis de la Fuente por las mermas físicas del propio Yamal en parones anteriores.

Por otra parte, deja abierto ese debate entre los aficionados a este deporte de que los clubes aprovechan los parones de selecciones, que no tienen mucha relevancia para sus estrellas, para notificar lesiones de un par de semanas que derivan en esos mismos jugadores disputando el próximo compromiso con su club a pleno rendimiento.

Decisiones futuras

De cara al futuro próximo, el parte médico es clave, ya que Lamien Yamal estará de baja entre 7 y 10 días. La RFEF ha comunicado su deseo de que evolucione favorablemente y le ha deseado una pronta y completa recuperación de esa pubalgia que arrastra desde hace un tiempo.

También habrá que seguir de cerca la comunicación entre el club, el jugador y la federación para evitar de nuevo estas situaciones o posibles intercambios de declaraciones que no hagan más que aumentar una tensión innecesaria de cara a un año en el que estará en juego el Mundial, al que España se presenta como una de las principales candidatas.

Temas Relacionados

Lamine YamalSelección Española de FútbolReal Federación Española de FútbolRFEFFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un prometedor medicamento en desarrollo podría retrasar la progresión de la esclerosis múltiple recurrente

Los ensayos en fase III muestran que el fármaco redujo el número de brotes y retrasó la progresión de la discapacidad

Un prometedor medicamento en desarrollo

‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a sus finalistas y despide al último expulsado de la edición: “Te ha faltado creértelo”

El espacio gastronómico de RTVE ya tiene a los cuatro rostros que se enfrentarán en la gran final

‘MasterChef Celebrity 10’ conoce a

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén denuncia al alcalde de Vox de Puente de Génave por los calendarios franquistas

Francisco García Avilés, en respuesta a las críticas, ha atribuido la polémica a “una serie de traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en el año 1939″

La Asociación para la Recuperación

Calabaza gratinada al horno: una receta fácil y saludable perfecta para una comida familiar

Una opción vegetariana que puede resultar en un primer plato delicioso o una guarnición con la que acompañar cualquiera de tus comidas

Calabaza gratinada al horno: una

La función oculta en los aires acondicionados para ahorrar y no pasar frío en invierno

Existe un botón secreto incorporado a los aires acondicionados que cumple con la función de la calefacción y gasta menos

La función oculta en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez declara ilegal el

Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Roberto González, propietario de tres gimnasios: “Deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales”

Un abogado revela cuánto cobra en un turno de oficio: “Depende de las actuaciones que hagas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones