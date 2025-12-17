España

La Fiscalía pide archivar el caso de Errejón y no le acusará de agresión sexual

El escrito señala que no se ha demostrado que fuera consciente de la falta de consentimiento y que paró cuando ella lo pidió

Íñigo Errejón (Europa Press)
Íñigo Errejón (Europa Press)

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juzgado de instrucción número 47 de la capital el archivo provisional del caso contra Iñigo Errejón, al decidir no acusarle de delito de abuso sexual. Según el organismo público, como adelanta El Español y confirma Infobae, tras revisar todas las diligencias, no se ha podido justificar suficientemente la existencia del delito.

El escrito señala que, si bien la denunciante relató sentirse cohibida y no desear la relación sexual que finalmente tuvo lugar, no se ha demostrado que Errejón fuera “consciente” de la falta de consentimiento. La Fiscalía destaca que, en las dos ocasiones en que la mujer expresó claramente su negativa, Errejón “cesó la acción“.

De acuerdo con el relato de Mouliaá, la noche de los hechos ambos asistieron juntos a una fiesta. Ella afirma que Iñigo Errejón la besó sin su autorización mientras estaban en un ascensor y, más adelante, fueron a una habitación y a casa del antiguo político. Allí, él volvió a insistir y la actriz la manifestó su malestar. Errejón sostiene que todos los actos contaron con su consentimiento.

Mouliaá rechaza negociar, asegura tener pruebas (vídeos y audios), y defiende que actúa para buscar justicia tras experiencia traumática

En su escrito, la Fiscalía indica que “practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito”. Por ello, pide al juez que el caso de un paso a un lado y no avance por esta vía judicial. El juicio continuará pero sin el apoyo de la Fiscalía.

La petición de archivo se produce tras analizar las declaraciones de la denunciante, quien aseguró haberse sentido “cohibida” y manifestó que “en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló”. La Fiscalía otorga veracidad a este testimonio, pero subraya que “lo que no ha quedado acreditado es que el denunciado fuera consciente... que la relación no fuera deseada y aceptada por la misma”.

El escrito remite también a la actuación de Errejón cuando la mujer le hizo saber su negativa, señalando que “cuando esta expresamente así se lo expuso, lo que ocurrió en dos ocasiones y en dos momentos distintos, cesó en su acción”. Por estos motivos, la Fiscalía considera que no concurren elementos suficientes para sostener la acusación y solicita la retirada provisional del caso.

Fragmento de las declaraciones de una de las testigos del caso de Íñigo Errejón y Elisa Moulaá.

Denuncia de Mouliaá a Errejón

El Juzgado de Instrucción recibió una solicitud de apertura de juicio oral y escrito de acusación contra Iñigo Errejón, por los hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, que consideraba la defensa un delito continuado de abuso sexual. La acusación relata tres episodios en los que, presuntamente, Errejón habría actuado sin consentimiento de la denunciante, en contextos de contacto social y privado.

Entre las pruebas solicitadas figuran el interrogatorio del acusado, declaración de testigos y diversos informes periciales médicos y psicológicos. La acusación solicita para Errejón una pena de tres años de prisión, así como una indemnización de 30.000 euros por daños morales. El escrito descarta circunstancias modificativas de responsabilidad criminal y pide que se impongan también las costas del proceso al acusado.

