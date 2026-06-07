España

Las anécdotas ocultas de la Casa Real detrás de la misa del papa León XIV en Madrid: el despiste de Leonor y Sofía y la cercanía de la reina Letizia

La misa del pontífice celebrada en Cibeles ha dejado entrever una imagen más cercana de la familia real

Guardar
Google icon
El Papa León XIV estrecha la mano del Rey Felipe VI de España, junto a la Reina Letizia, acompañada de sus hijas, Leonor, Princesa de Asturias, y la Infanta Sofía, tras la procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (REUTERS/Mohammed Salem).
El Papa León XIV estrecha la mano del Rey Felipe VI de España, junto a la Reina Letizia, acompañada de sus hijas, Leonor, Princesa de Asturias, y la Infanta Sofía, tras la procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (REUTERS/Mohammed Salem).

La multitudinaria misa del Corpus Christi presidida por el papa León XIV este domingo en la plaza de Cibeles ha dejado imágenes históricas para la Iglesia y para la monarquía española. Más allá de los momentos oficiales retransmitidos a todo el mundo, la jornada también ha estado marcada por escenas espontáneas protagonizadas por los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Gestos discretos, conversaciones improvisadas y pequeños detalles de protocolo han revelado el lado más cercano de la familia real durante una cita que ha congregado a más de un millón de personas en el corazón de Madrid.

Uno de los episodios más comentados ha tenido lugar antes del inicio de la celebración religiosa. Mientras el Pontífice firmaba el Libro de Honor de la ciudad, Felipe VI se situaba junto a él para acompañar el acto institucional. En ese instante, el monarca ha advertido que la princesa Leonor permanecía unos pasos por detrás y le ha indicado que se acercara. La heredera, que inicialmente interpretaba que debía ser su madre quien ocupase esa posición, aguardaba unos segundos antes de incorporarse al lugar que le correspondía.

PUBLICIDAD

Un miembro del clero saluda a las hijas del rey Felipe VI de España, Leonor, princesa de Asturias, la infanta Sofía y la reina Letizia, el día de la visita del papa León XIV a la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (REUTERS/Mohammed Salem).
Un miembro del clero saluda a las hijas del rey Felipe VI de España, Leonor, princesa de Asturias, la infanta Sofía y la reina Letizia, el día de la visita del papa León XIV a la Plaza de Cibeles, durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 7 de junio de 2026. (REUTERS/Mohammed Salem).

La situación se ha resuelto con naturalidad y ha evidenciado la atención constante que los reyes mantienen sobre la formación institucional de sus hijas. Algo similar ha ocurrido poco después, cuando la familia ha ocupado sus asientos. Mientras Felipe VI y Letizia tse situaban siguiendo el protocolo, Leonor y Sofía han permanecido momentáneamente distraídas observando el entorno. Pero un gesto de sus padres ha bastado para que reaccionaran y se acomodaran de inmediato.

Una reina accesible

La cercanía de la reina ha vuelto a quedar patente durante los momentos previos a la misa. Antes de que comenzara la ceremonia, los miembros de la familia real han tenido ocasión de conversar con algunos de los niños que posteriormente participarían en el altar. Ha sido entonces cuando Letizia mostraba una vez más su facilidad para conectar con los más pequeños. Mientras el rey y sus hijas permanecían en un segundo plano, la reina se ha acercado a varias niñas para intercambiar unas palabras y transmitirles tranquilidad.

PUBLICIDAD

La familia real española abandona la plaza de Cibeles en Madrid mientras la multitud presente los despide con una gran ovación y aplausos.

Esa actitud también se ha repetido al finalizar el acto. Tras la procesión del Corpus Christi, León XIV ha regresado al Ayuntamiento de Madrid antes de abandonar la plaza. Durante esos minutos de espera, los reyes y sus hijas han aprovechado para acercarse a familias, sacerdotes y asistentes que seguían la ceremonia desde las dependencias municipales. Ha habido saludos, conversaciones distendidas y numerosas muestras de afecto que quedbaan registradas por las cámaras presentes.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: termina la misa del Corpus Christi oficiada en Cibeles ante cerca de un millón de personas y con la presencia de la familia real

Este domingo arranca con una misa en la Plaza de Cibeles y culminará en el Movistar Arena con un encuentro con representantes de la cultura, el arte y la economía

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: termina la misa del Corpus Christi oficiada en Cibeles ante cerca de un millón de personas y con la presencia de la familia real

Mujeres católicas se manifiestan durante la misa del papa León XIV en la Plaza de Cibeles: quiénes son y qué reclaman

Miembros de la organización Revuelta de Mujeres en la Iglesia han reivindicado este domingo los derechos femeninos dentro de la comunidad cristiana

Mujeres católicas se manifiestan durante la misa del papa León XIV en la Plaza de Cibeles: quiénes son y qué reclaman

Sequías de viento: el fenómeno invisible que afecta la producción de energía, la contaminación y la agricultura

Un nuevo índice creado por científicos españoles permite medir y comparar la falta de viento en distintas regiones, mostrando cómo puede impactar tanto en ciudades como en el campo

Sequías de viento: el fenómeno invisible que afecta la producción de energía, la contaminación y la agricultura

Kate Middleton deslumbra en la boda de Peter Phillips: vestido valorado en 750 libras y reencuentro con su ex, Rupert Finch

La mujer del príncipe Guillermo ha sido una de las protagonistas de la boda del primo de su marido

Kate Middleton deslumbra en la boda de Peter Phillips: vestido valorado en 750 libras y reencuentro con su ex, Rupert Finch
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

DEPORTES

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador