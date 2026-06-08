José Sacristán agradece “el posicionamiento” del papa León XIV en ‘La Revuelta’: “Antes de la prioridad nacional está la prioridad moral”

El actor madrileño, en el plató del programa de RTVE, presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

“Con la que está cayendo...”, empezaba diciendo José Sacristán (Chinchón, 88 años) en La Revuelta, “me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump”. El actor madrileño, invitado esta noche en el programa de RTVE, ha felicitado al papa León XIV por los discursos que ha pronunciado durante su paso por Madrid, desde su llegada el viernes 5 de junio. Además, el Goya de Honor en 202 ha recordado la contraposición del papa al presidente estadounidense, del cual ha destacado su “vulgaridad” y “ordinariez”.

Sacristán ha ensalzado, especialmente, las palabras pronunciadas por el pontífice en el Congreso de los Diputados frente a casi todas las formaciones políticas del hemiciclo. Durante su discurso de este lunes, el papa ha instado a la sociedad española a reducir la polarización que la habita, al mismo tiempo que ha arremetido contra el aborto y la eutanasia. No obstante, las formaciones de izquierdas, de igual manera que el actor en La Revuelta, han puesto el foco en su defensa de la migración y la apertura de fronteras: “Antes de la prioridad nacional está la prioridad moral”. Las palabras de León XIV llegan una semana después de que la Unión Europea haya avanzado en su intención de crear centros de deportación fuera de su territorio.

PUBLICIDAD

No obstante, el actor ha dejado claro que no es creyente y que detesta “particularmente” al colectivo de los curas. Sin embargo, sus creencias no le han impedido felicitar y agradecer los “posicionamientos” del papa León XIV en temas como la migración. “Me parece que después de la sesión de hoy en el congreso, el cinismo de la gente de vox, es totalmente estrepitoso”, ha sentenciado Sacristán.

El actor madrileño ha rememorado su fascinación por el cine desde su Chinchón natal. / Captura de pantalla

José Sacristán, a sus 88 años, está inmerso en “los años más felices” de su carrera profesional

“Un cimiento del teatro y el cine”, presentaba Ricardo Castella a José Sacristán durante su introducción al plató del Teatro Príncipe de Gran Vía, en Madrid. El actor, intérprete de películas como ¡Vente a Alemania, Pepe! (Pedro Lazaga, 1971) o La vaquilla (Luis García Berlanga, 1980), ha rememorado su pronta fascinación por el cine en su Chinchón natal; así como la capacidad de contar historias nunca vistas en el inicio de su carrera, durante el tardofranquismo.

PUBLICIDAD

El Papa León XIV se dirige al Congreso de los Diputados en España con un contundente discurso sobre la inmigración y el valor de la vida. Ante la clase política, el Pontífice subraya que "el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad" y pide leyes que no avergüencen a la conciencia.

Con siete décadas en la profesión audiovisual, Sacristán le ha confesado a David Broncano que se encuentra inmerso en “los años más felices” de su carrera profesional. El porqué lo arremete al proyecto en el que está trabajando en la actualidad: un homenaje a Fernando Fernán Gómez, cineasta clave en la cinematografía española. Sacristán ha resaltado el “recorrido moral y vital” del director, dramaturgo, actor y novelista, además de amigo, en su intervención en La Revuelta. En la obra El hijo de la cómica, el actor madrileño interpreta a 15 personajes, en alusión a cómo hacía Fernán Gómez sobre los escenarios, además de ser quien dirige la función. El estreno se produjo a finales de abril y podrá verse en el Teatro de Bellas Artes hasta el 28 de junio.