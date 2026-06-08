El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

El papa León XIV durante su visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas (Europa Press)

El papa León XIV se ha comprometido este lunes a impulsar nuevas medidas para mejorar la respuesta de la Iglesia ante los abusos sexuales al reunirse con seis víctimas españolas en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Durante un encuentro que se ha prolongado durante casi una hora, los afectados le han trasladado propuestas para reforzar la prevención, la atención y la reparación de las víctimas, mientras que el pontífice les ha garantizado que sus planteamientos servirán de base para futuros esfuerzos dentro de la institución.

Según ha informado el Vaticano, las seis personas participantes han compartido con el papa sus “dolorosas experiencias personales” y le han planteado iniciativas para que la respuesta de la Iglesia ante estos casos sea más eficaz. León XIV les ha asegurado “su cercanía y la de toda la comunidad eclesial” y ha expresado su compromiso de garantizar que las propuestas recibidas contribuyan a futuras actuaciones.

PUBLICIDAD

La Santa Sede ha señalado en una nota que el pontífice se ha comprometido a trabajar para que la Iglesia pueda convertirse “verdaderamente en un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”.

El encuentro se ha desarrollado bajo estrictas medidas de privacidad. Nadie ha visto entrar o salir a los participantes y, al término de la reunión, el papa ha abandonado el edificio para dirigirse a la catedral de la Almudena.

PUBLICIDAD

Críticas por la falta de representatividad

La reunión ha estado marcada por las críticas de varias asociaciones de víctimas que no han sido invitadas a participar. Desde primera hora de la mañana, representantes de distintos colectivos se han concentrado en las inmediaciones de la Nunciatura para reclamar una mayor pluralidad en los encuentros organizados durante la visita papal.

En un comunicado conjunto, organizaciones como la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative España, AVA, Infancia Robada Madrid y otros colectivos han expresado su “profunda preocupación” por lo que consideran una falta de representatividad. Las asociaciones han advertido de que excluir a determinados grupos puede trasladar una imagen distorsionada de la realidad que viven muchas víctimas y supervivientes de abusos en el seno de la Iglesia.

PUBLICIDAD

El papa León XIV se reúne con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Los firmantes han reclamado que ninguna persona afectada quede invisibilizada y han exigido que el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición alcance a la totalidad de las víctimas.

Entre las voces más críticas se ha situado Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR, quien ha valorado positivamente las palabras pronunciadas por el pontífice, pero ha insistido en que las víctimas llevan años esperando medidas concretas. Según ha señalado, la Iglesia debe situar la protección de la infancia por encima de cualquier otra consideración y avanzar más allá de los gestos simbólicos. También ha cuestionado la composición del grupo que se ha reunido con León XIV y ha considerado que el papa abandona España sin haber escuchado a una parte importante de quienes llevan años denunciando abusos y reclamando cambios.

PUBLICIDAD

Miguel Hurtado, portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) y primer denunciante de los abusos cometidos en la Abadía de Montserrat, también ha criticado la ausencia de determinadas asociaciones en la agenda papal. Hurtado ha aprovechado la visita para reclamar que los delitos de pederastia sean declarados imprescriptibles y para cuestionar algunos de los mecanismos de reparación impulsados hasta ahora.

León XIV define los abusos como una “plaga”

Horas antes de reunirse con las víctimas, León XIV ha abordado esta cuestión durante un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Ante los prelados, el pontífice se ha referido a los abusos como una “plaga” y ha recordado que la comunidad eclesial tiene la obligación de responder a quienes han sido dañados “precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”.

PUBLICIDAD

“Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, ha afirmado. Asimismo, ha defendido que toda persona herida debe poder encontrar “escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

Las declaraciones han reforzado el mensaje que ya había trasladado durante el vuelo que le llevó a España. Durante la conversación mantenida con periodistas a bordo del avión papal, León XIV aseguró que los abusos siguen siendo “una llaga todavía abierta” y manifestó su intención de continuar trabajando para establecer normas y mecanismos destinados a combatir esta realidad dentro de la Iglesia.

PUBLICIDAD

El pontífice reconoció además que no puede reunirse con todas las víctimas que solicitan un encuentro, aunque reiteró su compromiso personal con esta cuestión.

El debate sobre la reparación

La reunión con las víctimas se ha producido en un contexto especialmente sensible, apenas dos meses después de la entrada en funcionamiento del mecanismo de reparación acordado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo.

PUBLICIDAD

El protocolo, operativo desde el pasado 15 de abril, establece una vía para atender a las víctimas cuyos casos no pueden llegar a los tribunales debido a la prescripción de los delitos o al fallecimiento de los agresores.

El Papa León XIV se dirige al Congreso de los Diputados en España con un contundente discurso sobre la inmigración y el valor de la vida. Ante la clase política, el Pontífice subraya que "el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad" y pide leyes que no avergüencen a la conciencia.

El sistema contempla distintas modalidades de reparación, que pueden ser simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas. La valoración de los expedientes corresponde a una unidad específica dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mientras que la Iglesia participa mediante informes emitidos a través del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA).

PUBLICIDAD

Cuando no existe acuerdo entre las partes, interviene una comisión mixta integrada por representantes de las instituciones implicadas y, en última instancia, el Defensor del Pueblo. Pese a ello, el mecanismo continúa generando discrepancias entre las asociaciones de víctimas.