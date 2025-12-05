El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

Carlos Mazón y Salomé Pradas, imágenes de Europa Press. (Montaje Infobae)

Seguimos conociendo nuevos datos del 29 de octubre, la tarde de la DANA en la Comunidad Valenciana que acabó con la vida de 230 personas. Este viernes la instrucción judicial ha incorporado los mensajes de WhatsApp entre Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, y Salomé Pradas, quien en ese momento ejercía como consellera de Justicia e Interior. Estos intercambios, entregados por Pradas a petición de la jueza que dirige la causa, ofrecen nuevos detalles sobre la comunicación y el nivel de alerta durante una de las jornadas más trágicas.

Según consta en la documentación añadida al sumario, Pradas informó a Mazón la mañana de los hechos sobre la preocupación existente en torno al barranco del Poyo y otros puntos críticos de la Ribera Alta. A las 13.03, la exconsellera detalló: “Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo”. A este mensaje, Mazón respondió de forma escueta: “Cojonudo”.

Mensajes entre Carlos Mazón y Salomé Pradas.

Instantes después, la exconsellera amplió la información: “Ha habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio Castellón”. El intercambio, ahora en manos de la magistrada, se enmarca en las pesquisas dirigidas a determinar la eficacia de la respuesta institucional durante la emergencia. En esta instrucción figuran como investigados tanto Pradas como Emilio Argüeso, su entonces número dos en la conselleria.

Mazón también reacciona a un mensaje en el que la consellera da la “buena noticia del día”. “Todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales”. Mazón responde 29 minutos después con un “Bieeeeeennnnnnnn”.

La primera comunicación entre ambos se da a las 11.32. Pradas envía a Mazón un texto titulado “Dana CV”, que pide trasladar un mensaje de tranquilidad. También le informea de que ha habido un rescate en una residencia de ancianos de Carlet, en la que se han inundado dos pabellones. “La situación está controlada”, recoge el texto de Pradas.

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, ha asegurado este lunes en el Congreso que el día de la dana que costó la vida a 229 personas sólo en la provincia de Valencia, el entonces presidente autonómico "conocía la situación y nunca estuvo ilocalizable" el 29 de octubre de 2024. (Fuente: Congreso)

El registro notarial relativo a las comunicaciones entre Carlos Mazón y Salomé Pradas documenta además intercambios telefónicos clave la noche del 29 de octubre. Queda constancia de una llamada perdida, seguida por otra conversación de voz que duró 37 segundos, ambas realizadas a través de WhatsApp a las 20.19. A esa hora, Mazón se aproximaba al centro de L’Eliana (Valencia) donde tuvo lugar la reunión del Cecopi, órgano responsable de la coordinación general de la crisis.

La llegada del presidente a este centro operativo se produjo a las 20.28, solo diecisiete minutos después de que se difundiera la alerta masiva a teléfonos móviles, activada a las 20.11. En ese momento, el balance de víctimas mortales ascendía al menos a 155 personas. Según sostiene la magistrada de Catarroja a cargo de la investigación, la tardanza en el envío de la notificación fue determinante; de haberse remitido antes, podría haberse evitado la pérdida de vidas humanas.

Cabe recordar que Salomé Pradas aludió públicamente a estos mensajes por primera vez en una entrevista reciente en el programa Salvados. Tras aquella intervención televisiva, la jueza ordenó la incorporación de dichas comunicaciones a la causa, una solicitud que ya se ha materializado.