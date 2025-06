“Si yo quiero la otra, era porque cambiaras tú”: Ábalos y Koldo se repartieron mujeres para pasar un fin de semana “discreto”

Jose Luis Ábalos y Koldo García (Montaje Infobae España / ELV)

“Pero a ti te gusta más Ariatna...”, menciona Koldo casi al final de la conversación. “No, sé, la Carlota, se enrolla que te cagas”, prosigue Ábalos. Las conversaciones entre el ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, que la UCO de la Guardia Civil recogió en un informe filtrado este jueves y que han desatado el caos político, no solo hablan sobre la adjudicación de contratos a diversas constructoras, de amañar con dos votos las elecciones primarias del PSOE para que ganara Pedro Sánchez o de que Santos Cerdán gestionara más de 600.000 euros en contraprestaciones. Ábalos y su asesor también hablan de buscar un sitio “discreto” para pasar el fin de semana con varias mujeres. “A la Ariatna, que está bien, está perfecta”, describe Koldo. “Y la colombiana”, añade Ábalos.

El audio en el que se recoge la conversación fue grabado el 9 de abril de 2019 cuando en ese momento Jose Luis Ábalos llevaba un año al frente del para entonces llamado Ministerio de Fomento. En la grabación se revela que ambos organizaron un fin de semana para “cambiar” y “conocer” a varias mujeres y a lo largo de la conversación, que en su totalidad dura 40 minutos, discuten opciones de desplazamiento y alojamiento para pasar unos días, así como diferentes lugares de paso.

En un momento de la conversación, Koldo también menciona a Carolina Perles, la para entonces mujer -su tercera- del ministro. “Le he dicho, oye mira, el jueves igual te lleva Eduardo. (...) Y me dice, no, no, va conmigo (Ábalos) el jueves al medio día y digo, ¿perdón?”, le cuenta Koldo a Ábalos. “No sabe nada”, le dice su asesor.

Aquí parte de la transcripción del audio a la que ha tenido acceso Infobae España.

“Ahora busco un sitio”

- Koldo (K): El sábado noche, podríamos dormir en Águilas perfectamente, pero yo...

- Ábalos (Á): (Interrumpe y murmura algo ininteligible).

- K: Ahora busco un sitio.

- A: ¿Y qué le digo a (ininteligible)?

- K: ¿Podemos dormir en Málaga?

- A: (Dice algo ininteligible).

- K: En Alicante, ¿no?, no, en Almería estaba cerca. A ver...

Tras debatir más sitios como Jaén, Córdoba o Valencia, el ahora diputado por el grupo Mixto continúa:

- A: Jaén no, algún sitio discreto, entiendes. Nosotros tenemos que coger luego esto. Nosotros tenemos que coger esta carretera por aquí.

Las grabaciones de audio entre Koldo, Cerdán y Ábalos

- K: Claro, pero, después está Almería tío.

- A: Que no vamos a Almería. Que dices de Almería. Almería es otro día. Estamos hablando del sábado.

(...)

- A: Claro, es nada, si vinieran de Córdoba, es nada, es ese trocito, pero si vienen estas, claro. Hay que buscar un sitio.

- K: . Si viene aquí, tienes a la Ainara. ¿Cómo es?

- K: A la Ariatna (transcripción fonética), que está bien, que está recién, está bien, está perfecta.

- A: Y la colombiana.

- K: Y la colombiana nueva.

- A: Y la otra (ininteligible).

- K: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna (transcripción fonética).

- A: No, sé, la Carlota (transcripción fonética), se enrolla que te cagas.

- K: Pues, la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo.

- A: No, era por conocer.