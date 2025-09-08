España

Pedro Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

El presidente del Gobierno cuestiona a la comunidad internacional y aprobará medidas “para meter presión a Netanyahu”

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno este lunes en su declaración institucional. (EFE)

Pedro Sánchez ha anunciado “nueve acciones” contra Israel por lo que considera un “genocidio” en Gaza. La primera de ellas es “la aprobación urgente de un decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel”. El Gobierno quiere -así lo ha dicho Sánchez- “añadir presión sobre Benjamin Netanyahu desde el convencimiento de que España está en el lado correcto de la historia".

“Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar; es exterminar a un pueblo indefenso”, ha afirmado, señalando que “la comunidad internacional no está sabiendo detenerlo”. El presidente ha comparecido este lunes a primera hora en el Palacio de la Moncloa en una declaración institucional, sin presencia de periodistas.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ya adelantó que los socios de la coalición, PSOE y Sumar, estaban manteniendo distintas reuniones -las últimas han tenido lugar este fin de semana-, para negociar estas medidas, que centrarán el Consejo de Ministros este martes.

“Israel tiene derecho a existir y prosperar”

Sánchez ha comenzado su alocución recordando que “el pueblo judío ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la Historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto”. “Después de tanto sufrimiento -ha continuado-, merece tener un estado propio y merece sentirse seguro en él. Por eso, el Gobierno de España y la sociedad española han condenado desde el primer día los ataques terroristas de Hamás y apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar”.

“Pero con la misma convicción -ha seguido Sánchez-, el Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, a tu sociedad, y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó como una operación de respuesta militar a los atroces atentados de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. (...) Los datos hablan por sí solos: 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazados de su hogar”.

Los ciclistas del equipo Israel
Los ciclistas del equipo Israel Premier Tech entre protestas proPalestina en la Vuelta a España a su paso por Bilbao. (AP Photo/Miguel Oses)

Las 9 medidas

Acto seguido, Sánchez ha enumerado y concretado las medidas que este martes aprobará el Consejo de Ministros:

  1. Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando desde octubre de 2023 y establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país.
  2. Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.
  3. Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.
  4. Prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja.
  5. Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados.
  6. Con el mismo objetivo, limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
  7. Refuerzo de nuestro apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de nuestros efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica.
  8. Ampliación de nuestra contribución a UNRWA con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí.
  9. Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.
Decenas de miles de personas toman las calles de Bruselas para pedir el fin de las relaciones con Israel.

“Esperamos añadir presión”

Sánchez ha dicho ser consciente de que estas acciones “no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”. “Pero esperamos -ha añadido- que sirvan para añadir presión sobre el gobierno israelí, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina, y para que la ciudadanía española sepa y sienta que, ante este infame episodio, su país estuvo en el lado correcto de la historia”.

Además de por la flotilla a Gaza, de la que forman parte nombres propios como el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el del actor Eduard Fernández, la grave crisis internacional se hace notar en España en las carreteras por las que transcurre la Vuelta a España, que ya tuvo que suspender el final de la etapa en Bilbao por manifestantes que irrumpen en el recorrido.

Este domingo, en Galicia, un ciclista resultó herido en un nuevo incidente con un espontáneo propalestino. Todo a raíz de la invitación a esta competición del equipo Israel-Premier Tech, felicitado hace unas horas por Netanyahu por resistir y no abandonar pese a la presión pública, a la que se sumó el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, partidario de expulsarlos.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaPSOEGazaPalestinaIsraelEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas en el este por lluvias y tormentas que ponen en “riesgo extremo” a Tarragona: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas”

El mapa de alertas se tiñe en el este del país ante la previsión de “chubascos tormentosos, localmente muy fuertes y persistentes, que estarán acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento”

La Aemet activa las alertas

Una pareja de estadounidenses gasta 20.000 euros en el “viaje de su vida” por ríos de Europa, pero termina en pesadilla: “No había forma de escapar, fue miserable”

La pareja sufrió una serie de desdichas que les llevó a pedir el reembolso de su dinero

Una pareja de estadounidenses gasta

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El valor de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y

Una mujer es condenada a cadena perpetua por cocinar hongos venenosos para sus suegros: se inventó un cáncer para sentarlos a la mesa

Tres de los invitados de Erin Patterson murieron horas más tarde, solo un cuarto sobrevivió. Todos habían ingerido solomillo Wellington

Una mujer es condenada a

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Tras una trayectoria que incluyó vuelos en África y Nueva Zelanda, Collin McAllister se despide de la ruta aérea más breve del planeta

El piloto del vuelo más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juzgan en San Sebastián a

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

Asegurar un cajero automático en los pueblos o la gratuidad de las gafas: cinco leyes llegadas desde las comunidades autónomas se atascan en el Congreso

Feijóo difunde un vídeo cantando ‘Mi limón, mi limonero’ que acompaña con la frase ‘Me gusta la fruta’ que acuñó Ayuso

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

Una pareja australiana compra un palacio francés por 1,2 millones de dólares: ahora piden dinero a desconocidos para restaurarlo

Cómo ahorrar con un sueldo de 1.184 euros: estrategias prácticas para controlar los gastos y mejorar las finanzas

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”