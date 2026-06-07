España

Visita del papa León XIV, en directo | Segundo día del pontífice en Madrid: misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

Este domingo arranca con una misa en la Plaza de Cibeles y culminará en el Movistar Arena con un encuentro con representantes de la cultura, el arte y la economía

Guardar
Google icon
El papa León XIV, durante su visita a Madrid. (Reuters)
El papa León XIV, durante su visita a Madrid. (Reuters)

León XIV arranca este domingo 7 de junio la segunda jornada de su visita a España. Y si el sábado fue una mezcla de eventos oficiales –con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real junto a los reyes Felipe y Letizia–, sociales –con la visita a un centro de Cáritas para personas sin hogar– y populares –con una masiva vigilia en la Plaza de Lima–; este domingo arranca con una conjugación de los tres: una misa multitudinaria presidida por el pontífice en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio.

A continuación se celebrará la procesión de esta festividad, en la que, según la explicación ofrecida en el programa del Vaticano, el pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en un discípulo más. Para esa procesión se contempla un nuevo vehículo adaptado a espacios reducidos, una variante del papamóvil: un “golf car”, un carrito de golf que facilitará los desplazamientos del papa por la ciudad. Ya por la tarde, sobre las 18 horas, acudirá al Movistar Arena para el acto ‘Tejer Redes’, con representantes de la cultura, el arte y la economía, al que solo se podrá acceder por invitación de instituciones o de la Iglesia.

05:37 hsHoy

Todo listo en la Plaza de Cibeles

Casi una hora antes de que se abrieran las puertas para coger asiento en la misa que tendrá lugar a las 10 de la mañana en la plaza de Cibeles, ya había cientos de peregrinos por las calles de Madrid esperando. En los primeros minutos se ha llenado la parte delantera de butacas con sacerdotes y monjas.

La plaza de Cibeles tres horas antes de que comience la misa del Corpus Christi (Infobae)
La plaza de Cibeles tres horas antes de que comience la misa del Corpus Christi (Infobae)
05:25 hsHoy

El papa León XIV aconseja a miles de jóvenes en la vigilia de la Plaza de Lima: “Hay que buscar la verdad porque muchas voces en las redes nos engañan”

El pontífice participa en un encuentro con oración, testimonios y música en el marco de su visita a Madrid.

Personas esperando la llegada del papa León XIV en plaza de Lima, Madrid, a 6 de junio de 2026 (Reuters)
Personas esperando la llegada del papa León XIV en plaza de Lima, Madrid, a 6 de junio de 2026 (Reuters)

Tres horas antes del inicio del evento, las colas para acceder eran kilométricas. Entre pancartas, banderas, sombrillas, abanicos y gorras para combatir el calor, miles de peregrinos esperaban impacientes este sábado la llegada del papa León XIV a la Plaza de Lima de Madrid, prevista en torno a las 20:30 horas. Es el principal evento del día: la gran vigilia de oración presidida por el pontífice y celebrada con los jóvenes, en un encuentro que se preveía masivo. Y así ha sido.

Leer la nota completa
05:25 hsHoy

Los jóvenes resisten el calor y las colas kilométricas para ver al papa León XIV en la Plaza de Lima: “Esperamos que sea siempre cercano a los jóvenes y apoye a los humildes”

La vigilia reúne a cerca de 600.000 personas eufóricas con la visita del pontífice, que cierra así su primera jornada en España

Los fieles reciben al papa en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)
Los fieles reciben al papa en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)

“Mi nombre es Miguel Montiel, tengo 28 años. / Yo soy Evelyn Fleitas y tengo 26 años. / Me dedico al tema de la pintura, soy pintor. / Trabajo en casas y cuidando niños. / Y pues somos de Paraguay, pero vivimos aquí en Madrid. / Y estamos aquí por nuestra fe, para que podamos aprovechar este momento de estar celebrando. Estar libres. / Y que su mensaje sea algo que nos bendiga a todos y que nos podamos ir contentos de aquí con una fe renovada y con alegría”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVPapa León XIVMadridComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

Embalses en España: así están las reservas de agua este 7 de junio

La reserva de agua en el país bajó en un -0,87 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses en España: así están las reservas de agua este 7 de junio

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este domingo 7 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este domingo 7 de junio

El restaurante pamplonica con estrella Michelin donde disfrutar de la cebolla como nunca antes: “El producto de la huerta local es el nuevo lujo”

Aarón Ortiz, Jaione Aizpurua y su pequeño y joven equipo lideran Kabo, un restaurante basado en la huerta navarra que reivindica la cocina de siempre desde la alta cocina más honesta

El restaurante pamplonica con estrella Michelin donde disfrutar de la cebolla como nunca antes: “El producto de la huerta local es el nuevo lujo”

Maxi Iglesias se enamora de la hermana pequeña de su mejor amigo en ‘Todo lo que nunca fuimos’: “Si el amor es auténtico y real, hay que ir adelante con ello”

Entrevistamos al protagonista de la película junto a Margarida Corceiro, al director Jorge Alonso y a Alice Kellen, autora de la exitosa novela en la que se basa y cuya historia aborda la salud mental y el duelo

Maxi Iglesias se enamora de la hermana pequeña de su mejor amigo en ‘Todo lo que nunca fuimos’: “Si el amor es auténtico y real, hay que ir adelante con ello”

ÚLTIMAS NOTICIAS

12 pensamientos que alimentan los celos en la pareja: cómo reconocerlos y superarlos

12 pensamientos que alimentan los celos en la pareja: cómo reconocerlos y superarlos

Los 5 mejores platos de camarones del mundo: ingredientes, origen y preparación

10 vinos orgánicos para descubrir y conocer sus ventajas y atributos

Las tres barreras que retrasan la atención médica en mujeres y cómo afrontarlas

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo intercambio de fuego entre Irán y EEUU en el Golfo Pérsico pone a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

El nuevo intercambio de fuego entre Irán y EEUU en el Golfo Pérsico pone a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

La NASA revisa su hoja de ruta lunar tras la explosión del cohete de Jeff Bezos y el impacto en Artemis

A los 108 años, Susan Young Browne aún maneja y hace ejercicio: el secreto detrás de su longevidad y vitalidad

Los armenios votan en una elección que podría generar un giro hacia Europa y alejar definitivamente al país de Rusia

Policía guatemalteca detiene a salvadoreño con alerta internacional

DEPORTES

El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

El “trabajo especial” que realizó Lionel Messi tras ser suplente en el amistoso de la selección argentina ante Honduras

Tras la baja de Balerdi, Scaloni confirmó que evalúa más cambios en la lista de Argentina para el Mundial: la situación de los lesionados a 9 días del debut

Los cuatro debuts en la selección argentina que impulsó Lionel Scaloni en el amistoso contra Honduras previo al Mundial

Tres toques de primera, asistencia de taco y definición precisa: el golazo de Giuliano Simeone en el triunfo de Argentina