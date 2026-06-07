Visita del papa León XIV, en directo | Segundo día del pontífice en Madrid: misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

León XIV arranca este domingo 7 de junio la segunda jornada de su visita a España. Y si el sábado fue una mezcla de eventos oficiales –con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real junto a los reyes Felipe y Letizia–, sociales –con la visita a un centro de Cáritas para personas sin hogar– y populares –con una masiva vigilia en la Plaza de Lima–; este domingo arranca con una conjugación de los tres: una misa multitudinaria presidida por el pontífice en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio.
A continuación se celebrará la procesión de esta festividad, en la que, según la explicación ofrecida en el programa del Vaticano, el pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en un discípulo más. Para esa procesión se contempla un nuevo vehículo adaptado a espacios reducidos, una variante del papamóvil: un “golf car”, un carrito de golf que facilitará los desplazamientos del papa por la ciudad. Ya por la tarde, sobre las 18 horas, acudirá al Movistar Arena para el acto ‘Tejer Redes’, con representantes de la cultura, el arte y la economía, al que solo se podrá acceder por invitación de instituciones o de la Iglesia.
Todo listo en la Plaza de Cibeles
Casi una hora antes de que se abrieran las puertas para coger asiento en la misa que tendrá lugar a las 10 de la mañana en la plaza de Cibeles, ya había cientos de peregrinos por las calles de Madrid esperando. En los primeros minutos se ha llenado la parte delantera de butacas con sacerdotes y monjas.
Tres horas antes del inicio del evento, las colas para acceder eran kilométricas. Entre pancartas, banderas, sombrillas, abanicos y gorras para combatir el calor, miles de peregrinos esperaban impacientes este sábado la llegada del papa León XIV a la Plaza de Lima de Madrid, prevista en torno a las 20:30 horas. Es el principal evento del día: la gran vigilia de oración presidida por el pontífice y celebrada con los jóvenes, en un encuentro que se preveía masivo. Y así ha sido.
“Mi nombre es Miguel Montiel, tengo 28 años. / Yo soy Evelyn Fleitas y tengo 26 años. / Me dedico al tema de la pintura, soy pintor. / Trabajo en casas y cuidando niños. / Y pues somos de Paraguay, pero vivimos aquí en Madrid. / Y estamos aquí por nuestra fe, para que podamos aprovechar este momento de estar celebrando. Estar libres. / Y que su mensaje sea algo que nos bendiga a todos y que nos podamos ir contentos de aquí con una fe renovada y con alegría”.