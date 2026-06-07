Visita del papa León XIV, en directo | Segundo día del pontífice en Madrid: misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

El papa León XIV, durante su visita a Madrid. (Reuters)

León XIV arranca este domingo 7 de junio la segunda jornada de su visita a España. Y si el sábado fue una mezcla de eventos oficiales –con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real junto a los reyes Felipe y Letizia–, sociales –con la visita a un centro de Cáritas para personas sin hogar– y populares –con una masiva vigilia en la Plaza de Lima–; este domingo arranca con una conjugación de los tres: una misa multitudinaria presidida por el pontífice en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio.

A continuación se celebrará la procesión de esta festividad, en la que, según la explicación ofrecida en el programa del Vaticano, el pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en un discípulo más. Para esa procesión se contempla un nuevo vehículo adaptado a espacios reducidos, una variante del papamóvil: un “golf car”, un carrito de golf que facilitará los desplazamientos del papa por la ciudad. Ya por la tarde, sobre las 18 horas, acudirá al Movistar Arena para el acto ‘Tejer Redes’, con representantes de la cultura, el arte y la economía, al que solo se podrá acceder por invitación de instituciones o de la Iglesia.