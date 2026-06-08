Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi. (EFE/ Sergio Pérez)

La visita del papa León XIV a Madrid no solo ha movilizado a cientos de miles de fieles y visitantes, sino que también se ha convertido en un importante motor económico para la región. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha avanzado que el impacto económico generado por la estancia del Pontífice en la capital superará los 120 millones de euros, una cifra que mejora notablemente las previsiones iniciales, fijadas en torno a los 100 millones.

La responsable autonómica destacó este lunes que la respuesta de ciudadanos, turistas y peregrinos ha sido masiva y ha tenido un efecto directo sobre sectores clave como la hostelería, el comercio y el turismo. Albert explicó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la ocupación hotelera alcanzó cifras récord durante el fin de semana y la actividad en bares y restaurantes registró niveles excepcionalmente elevados.

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El domingo “la ocupación hotelera superaba el 85% y en todos los restaurantes no había sitio para comer”, señaló Albert durante una comparecencia ante los medios. La consejera subrayó además que el impacto de la visita va mucho más allá de los indicadores económicos y ha supuesto una muestra de cohesión social y de la capacidad de acogida de la región.

Hoteles llenos y una ciudad volcada con el pontífice

La llegada de León XIV ha transformado durante varios días la actividad habitual de la capital. Miles de visitantes procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero han llenado hoteles, apartamentos turísticos y establecimientos hosteleros, generando un importante flujo de gasto en la ciudad.

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El papa ha ofrecido un discurso histórico en el Congreso.

Desde la Comunidad de Madrid destacan que el elevado número de asistentes a los actos religiosos ha tenido un efecto inmediato sobre el consumo. Restaurantes, cafeterías, comercios y servicios turísticos han experimentado una intensa actividad, contribuyendo a dinamizar la economía local en pleno inicio de la temporada alta.

Albert aseguró que “Madrid entero se ha volcado” con la visita del papa y calificó el acontecimiento como un “honor enorme” para la región. En su opinión, la respuesta ciudadana demuestra la capacidad de la sociedad madrileña para organizar grandes eventos internacionales y proyectar una imagen positiva al exterior.

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Empleo y actividad económica en múltiples sectores

El impacto económico de la visita papal no se limita únicamente al turismo. La Comunidad de Madrid destaca que el amplio despliegue logístico y organizativo necesario para acoger un evento de estas características también ha generado empleo directo e indirecto en distintos sectores.

Entre las actividades beneficiadas figuran la construcción de infraestructuras temporales, los trabajos de acondicionamiento urbano, la horticultura ornamental y numerosos servicios auxiliares vinculados a la organización de los actos. A ello se suma el refuerzo de plantillas en hoteles, restaurantes, empresas de transporte y compañías de servicios.

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Según la consejera, estos efectos multiplicadores permiten que el beneficio económico se extienda a diferentes áreas de actividad y no quede concentrado únicamente en el sector turístico. La celebración ha servido además para impulsar la contratación temporal y aumentar la actividad empresarial en distintos ámbitos.

Madrid, escaparate mundial gracias a la visita del papa

Uno de los aspectos más valorados por el Ejecutivo regional es la enorme repercusión internacional que ha alcanzado la visita. Más allá de los ingresos directos, la Comunidad considera que la proyección mediática obtenida tendrá efectos positivos a medio y largo plazo para la imagen de Madrid.

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Albert destacó especialmente la presencia de más de 2.500 periodistas y enviados especiales de medios de comunicación de todo el mundo que se han desplazado hasta la capital para cubrir los actos protagonizados por León XIV. Muchos de ellos han trabajado desde la Real Casa de Correos, convertida durante estos días en un gran centro internacional de prensa.

“No se nos debe olvidar que más de 2.500 enviados de todo el mundo están proyectando la imagen de Madrid. Eso es una referencia impresionante”, afirmó la consejera.

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El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).

Un gasto de 25 millones de euros

La visita de León XIV a España cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros, según informó Fernando Giménez Barriocanal, coordinador nacional del viaje, en declaraciones a Efe. La cifra supera las estimaciones previas que manejaba la Conferencia Episcopal Española (CEE), que en abril situaba el coste en al menos 15 millones.

El 45% de este gasto correrá a cargo de empresas y fundaciones benefactoras. El 30% saldrá de recursos propios de las diócesis y la CEE, sufragados con aportaciones de los fieles. Mientras que las administraciones públicas cubrirán el 20% del total, lo que equivale a 5 millones de euros. El 5% restante del presupuesto total procederá de pequeños donativos de particulares.

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Giménez Barriocanal señaló que el 85% de este dinero se destinará directamente a los actos del programa oficial, mientras que el 15% restante irá a logística, comunicación y preparación del evento.