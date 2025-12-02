España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Las jugadoras de la selección española (REUTERS/Violeta Santos Moura)

España revalida el título de campeona de la Nations League. Claudia Pina fue la protagonista del ataque español. Fue la chispa en un encuentro donde España se gustó y lo demostró sobre el terreno de juego. Lo intentó una y otra vez por tierra, mar y aire, pero el balón no entraba en la portería alemana. Las teutonas también trataron de batir a Cata Coll sin éxito. Fue ya en la segunda parte cuando Pina dio un golpe sobre la mesa para adelantar a la selección, Vicky le siguió con un golazo y de nuevo Pina, que puso la guinda a la fiesta española en el Metropolitano y certificar la victoria española en la Nations League.

España acudía a la cita con necesidad de sumar un título. Quería quitarse la espinita que tiene clavada desde este verano cuando perdió la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Sin embargo, los contratiempos no dejaron de producirse en los días previos al duelo final, ya que en el partido de ida ninguno de los dos combinados nacionales fue capaz de mover el marcador. La baja de Aitana Bonmatí fue un duro golpe para el equipo. La lesión de la jugadora llegó durante un entrenamiento, donde se fracturó el peroné. Una baja que se suma a la de Patri Guijarro y Salma Paralluelo. Una situación que obligaba a Sonia Bermúdez a cambiar el plantel para paliar las circunstancias.

Lo consiguió. España salió dispuesta a mostrar su mejor cara ante los 60.000 aficionados presentes en el Metropolitano que acudieron a apoyar a su selección. El partido comenzó con la selección española creando ocasiones. Tanteando la portería Berger. Esther tuvo una de las ocasiones más claras, tras un pase a la espalda de la defensa alemana, pero el balón se marchó directamente fuera, rozando el palo. La dinámica del duelo se sentía muy distinta a la del partido de ida, donde las de Sonia Bermúdez no dejaron de achicar agua.

Claudia Pina tras marcar ante Alemania en la final de la Nations League (REUTERS/Juan Barbosa)

Las alemanas también trataron de mover el marcador con ocasiones contundentes, con llegadas que peligrosas. La defensa española estuvo atenta y segura para salir del paso en todas las embestidas de las teutonas. Vicky por la banda derecha fue uno de los quebraderos de cabeza para Alemania, Esther por el centro y Claudia Pina por la otra banda. Fue esta última quien caía al centro para dar el último paso a Esther para generar. Pero el balón no quería entrar. Mariona tuvo una ocasión clarísima, pero el balón acabó en las manos de la portera alemana. Los minutos pasaron y ninguno de los dos conjuntos fue capaz de mover el marcador.

Claudia Pina y Vikcy protagonizan la fiesta española

En la segunda mitad, las alemanas pusieron el turbo y protagonizaron unos primeros minutos de infarto. Parecía que el tanto teutón estaba más cerca que el español, pero no llegó a entrar. Las de Sonia Bermúdez se repusieron y pusieron el objetivo en la portería de Berger. Lideradas por Claudia Pina, la selección española se lanzó al ataque. Fue en el minuto 60, cuando Pina cogió el balón en la banda izquierda, se metió por dentro para conectar con Mariona, que le devuelve el balón y la catalana, sin dudarlo, dispara contra la portería alemana y manda el balón al fondo de la red.

Gran ambiente en el Estadio Metropolitano para animar a la selección española femenina en la final de la UEFA Women's Nations League contra Alemania.

El segundo tanto español tardó exactamente ocho minutos y llegó de las botas de Vicky, que subió por la banda derecha y al igual que su compañera enfiló la frontal del área y al ver un hueco disparó contra la portería de Berger. Parecía que el tiempo se detenía con ese disparo que acabó entrando para ampliar la ventaja española en el marcador. Si quedaba alguna duda de que el partido estaba visto para sentencia, en el minuto 74, Claudia Pina hizo el tercer gol para poner la guinda a la fiesta española.

El partido ya estaba sentenciado, pero España siguió intentándolo, querían más, pero ya el balón no volvió a entrar en la portería alemana. Con el pitido final, España certificó su segunda Nations League y su tercer título en la historia.