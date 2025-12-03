España

El CEO de Ribera Salud, gestor del hospital público de Torrejón de Ardoz, pidió aumentar las listas de espera para aumentar beneficios

Una investigación de ‘El País’ revela que el grupo privado pidió ajustar las listas de espera para lograr mayores márgenes

Una investigación de ‘El País’ revela que el grupo privado pidió ajustar las listas de espera para lograr mayores márgenes. (Montaje Infobae)

El grupo sanitario Ribera Salud, gestor del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, habría ordenado subir las listas de espera del centro público para poder aumentar beneficios. Según una investigación de El País, el CEO de la empresa privada, Pablo Gallart, dio instrucciones en una reunión de realizar menos intervenciones quirúrgicas y rechazar pacientes o procesos no rentables, con el objetivo de ganar entre cuatro y cinco millones más.

El diario El País ha tenido acceso a las grabaciones de una reunión entre una veintena de altos cargos de Ribera Salud y del hospital público de gestión privada el pasado 25 de septiembre. En los audios, Gallart recuerda que el centro hizo un esfuerzo entre 2022 y 2023 para reducir las listas de espera tras la pandemia del Covid-19. “Lo único que pido es: desandemos el camino”, expresó el CEO.

Gallart instaba a sus subordinados a realizar ajustes en la actuación del hospital para “alcanzar un EBITDA [rentabilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, según publica El País. El empresario indicó durante el encuentro que, al aumentar las listas de espera, gastarían menos en intervenciones, al necesitar menos personal y recursos materiales. "Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA", añadió.

Gallart pasaría posteriormente a referirse a la actividad “cápita” del hospital, es decir, la referida a la población que le corresponde al centro. El grupo Ribera Salud debería tratar, en este caso, a los residentes de Torrejón de Ardoz y otros municipios colindantes, alrededor de 150.000 habitantes. Sin embargo, desde 2009, los madrileños pueden elegir a qué centro acuden para resolver sus problemas de salud, por el mecanismo de libre elección sanitaria de la región. Gallart apuntó que debían encontrar mecanismos que les permitiesen “captar o no captar” la actividad que atendían de la población “no cápita” según lo rentable que fuese.

Las listas de espera en Torrejón de Ardoz

Los últimos datos de las listas de espera quirúrgicas en la Comunidad de Madrid, referidas a octubre de 2025, reflejan que hay 102.567 pacientes que aguardan para pasar por alguna operación, con una demora media de 49,61 días. El hospital de Torrejón de Ardoz acumulaba ese mismo mes 3.817 pacientes en lista de espera, con una demora media de 47,95 días.

Los números, por el momento, no varían demasiado en comparación a años anteriores (3.899 en 2024, 2.463 en 2023, 3.750 en 2022), si bien puede verse un incremento desde el mes de septiembre (3.622 pacientes en lista de espera), cuando se celebró la reunión denunciada por El País; y respecto al mes de agosto (3.599 pacientes), aunque con tiempos de espera menores.

Si se observan los datos por semanas, las listas de espera han aumentado de forma progresiva tras la reunión mantenida entre el hospital y el grupo Ribera Salud. La semana del 26 de septiembre, el centro tenía 3.547 pacientes en cola para pasar por algún procedimiento quirúrgico, con una media de 55,92 días de demora. Los tiempos han descendido poco a poco, pero el número de pacientes ha escalado hasta los 3.911 para la semana del 14 de noviembre, la última para la que existen datos.

