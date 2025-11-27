El rey Juan Carlos, sobre el momento en el que Franco le nombró su sucesor: “Dudé. Me dije ‘bueno, ahora voy a traicionarlo’”

El periodista Stéphane Bern junto al rey Juan Carlos en una entrevista para la cadena France 3. (France 3)

Con un francés perfecto y desde Abu Dabi, el rey emérito ha dicho que extraña España. “Echo de menos el flamenco, los toros, la comida…“, ha confesado Juan Carlos de Borbón, que continúa con la campaña de Reconciliación, sus memorias, que ya se han publicado en Francia, aunque aún faltan unas semanas para que llegue al país que tanto estima. No obstante, reconoce que el país que le acoge desde 2020 tampoco le disgusta: “Por el momento estoy bien aquí. No sé si dentro de unos años o el año que viene, o dentro de unos meses, volveré a España. Dependerá de la situación y del momento". Este proyecto de fututo lo ha esbozado en una entrevista para la cadena gala France 3 con el periodista Stéphane Bern, que ha querido saber cómo era su relación con el dictador que le colocó en el trono.

“Dudé, de verdad, me dije: ‘Bueno, ahora voy a traicionarlo“, ha explicado sobre el momento en el que Francisco Franco le nombró su sucesor. “Es difícil hablar cuando hay otro régimen, como fui nombrado heredero para ser rey, y mi ideal era la democracia, yo tenía la impresión de que había que preparar el futuro y permanecer tranquilo esperando ese momento. En ese momento había que estar de acuerdo con lo que ocurría, yo debía aceptar las cosas como venían“, ha detallado. El emérito también ha explicado que solo recibió a cambio una petición: ”La única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España“, ha contado que le dijo el dictador.

Su papel en la Transición

Durante la conversación con Bern, Juan Carlos I ha manifestado su orgullo por ser el padre de la Constitución y ha repasado los cincuenta años transcurridos desde su ascenso al trono. Ha confesado que, en su primer discurso ante los españoles y un parlamento aún franquista, se sentía nervioso y muy emocionado. El monarca emérito ha revelado que el dictador chileno Augusto Pinochet le pidió que siguiera “como Franco” tras la muerte de este, pero que él optó por “hacer lo que los españoles verdaderamente querían”. “Cuando tuve que ir al aeropuerto para recibir a Pinochet (…) en el coche me dijo: ‘Alteza, tiene que hacer como Franco, debe hacer exactamente lo mismo. Yo le dije: ‘Sí, sí, naturalmente’”, pero “hice lo que los españoles verdaderamente querían”, ha relatado.

Este episodio, ha precisado el exrey, no figura en su libro de memorias Reconciliación, publicado a principios de mes en Francia. También ha recordado que, el día de su proclamación como rey el 22 de noviembre de 1975, una de sus principales preocupaciones era evitar que Pinochet asistiera a la ceremonia. “Vinieron (él y la primera dama filipina Imelda Marcos) por el fallecimiento de Franco, pero yo no quería en absoluto que se quedara (Pinochet) el día que me convertí en rey (…). Finalmente, conseguimos que se fuese”, ha contado en la entrevista titulada “Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia”.

El periodista ha planteado la cuestión de la presión que sentía el monarca, a lo que Juan Carlos I ha respondido que, en ocasiones, se sentía “como una pelota de ping-pong” entre las órdenes de Franco y las expectativas de su padre en el exilio. Ha añadido que tuvo dudas hasta que el presidente del Parlamento, Torcuato Fernández Miranda, le transmitió la frase que le aportó tranquilidad: “De la ley a la ley y por la ley”.

El exrey ha admitido que no contaba con un plan definido para el retorno de la democracia a España, aunque tanto él como Fernández Miranda y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se esforzaron por actuar correctamente. Según ha explicado en France 3, para lograrlo fue necesario unir a la derecha y la izquierda, así como legalizar en 1977 al Partido Comunista. “Santiago Carrillo ha sido un amigo de verdad, un verdadero colaborador”, ha afirmado el monarca emérito.