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Miguel Hurtado recrimina a León XIV su visita a Montserrat por ser la “zona cero de la pederastia clerical catalana”

El portavoz de Reparación Integral Ya y víctima de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica denuncia la presencia del papa en la abadía porque considera que legitima la negativa del lugar a reparar a los afectados

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Miguel Hurtado es víctima de abusos sexuales en la abadía de Montserrat, en Cataluña, lugar que visitará el papa León XIV durante su recorrido por España. / Imagen de archivo del 7 de junio de 2026 - Reuters - Violeta Santos Moura
Miguel Hurtado es víctima de abusos sexuales en la abadía de Montserrat, en Cataluña, lugar que visitará el papa León XIV durante su recorrido por España. / Imagen de archivo del 7 de junio de 2026 - Reuters - Violeta Santos Moura

La visita del papa León XIV a Montserrat ha reabierto el conflicto sobre la reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia católica española, porque el monasterio al que acudirá mañana miércoles 10 de junio se niega a compensar a quienes denunciaron agresiones cometidas en esa abadía. Miguel Hurtado, víctima de abusos y portavoz de Reparación Integral Ya y primer denunciante de la Abadía de Montserrat, ha sostenido en Cadena SER que su agresor fue reconocido como un depredador sexual que abusó de 12 menores durante 30 años, y que desde su denuncia en 2019 no se ha planteado ningún plan integral de reparación.

Según ha relatado en el programa Hora 25, el pontífice ha calificado esta tarde ante los obispos estos casos como “una plaga” dentro de la institución y se ha reunido con seis víctimas. Aun así, Hurtado ha denunciado la presencia del papa en Montserrat porque considera que la visita legitima la negativa de la abadía a reparar a los afectados.

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Durante su intervención en el programa radiofónico, Hurtado ha descrito la decisión en estos términos: “Montserrat es la zona cero de la pederastia clerical catalana, es una institución que se niega a reparar a sus víctimas. Por lo tanto, para mí es una decisión que no entiendo y que me parece un acto de violencia institucional. No va a ayudar a cerrar heridas, es echar sal en la herida”.

Por qué la visita del papa a Montserrat provoca el rechazo de víctimas de abusos: anonimato y falta de medidas concretas

Hurtado ha cuestionado también la forma en que el Vaticano presenta su disposición a reparar a las víctimas. Según ha admitido en Cadena SER, esas reuniones siguen siempre un mismo esquema: encuentros a puerta cerrada con personas que han optado por una gestión discreta de su dolor y un comunicado posterior dirigido a la prensa, en el que se afirma no difundir quiénes son los partícipes de encuentros por preservación de la identidad.

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En esa misma entrevista en Cadena SER, ha explicado que al principio no tenía interés en reunirse con León XIV porque, a su juicio, “estas reuniones habitualmente son relaciones de marketing”. Su posición cambió al conocer que el papa visitaría la Abadía de Montserrat.

Hurtado ha señalado al medio que, si el papa se reúne con víctimas que han decidido contar públicamente lo ocurrido, se le podrán plantear medidas concretas. “Si el papa se reúne con víctimas que hemos decidido procesar nuestro dolor contando públicamente lo que nos ha pasado, le vamos a poner encima de la mesa medidas concretas y específicas que no le van a gustar”, ha dicho.

Entre esas medidas, Hurtado ha situado la creación de un monumento en Montserrat dedicado a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. También ha rechazado que la institución intente borrar ese pasado, y ha afirmado en Cadena SER: “Nadie puede decir que la Iglesia es solo los abusos sexuales o que Montserrat es únicamente abuso sexual, pero no pueden intentar borrarnos de la historia como si esas violaciones de derechos humanos no hayan existido”.

El protocolo con el Gobierno, según la crítica de la asociación: “No tiene fuerza jurídica”

Preguntado por el protocolo de reparación firmado entre el Gobierno y la Iglesia, Hurtado ha subrayado en Cadena SER que no tiene fuerza jurídica. Según su explicación, se trata de un acuerdo moral y no de un instrumento legalmente vinculante. “Si este protocolo se incumple, los afectados no pueden exigir ante la justicia civil responsabilidades, ni a la Iglesia ni al Estado. Hay instituciones como la Abadía de Montserrat que se han declarado insumisas morales”, ha afirmado en Cadena SER. A partir de esa premisa, sostiene que la visita papal valida la posición de la abadía.

El papa León XIV ha asegurado este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta". Así lo ha apuntado el pontífice a los periodistas al contestar a sus preguntas durante el vuelo hacia España.

Su advertencia es que, si esa conducta se extiende, el acuerdo puede quedar vacío de contenido. “Si todo el mundo hace como Montserrat y una mayoría de instituciones católicas se declaran insumisas morales, el acuerdo colapsa”, ha concluido Hurtado en Cadena SER. En la parte final de la entrevista, ha llevado la crítica al terreno político, ético y comunicativo. Según ha mencionado, no entiende que el líder de la Iglesia católica, al que presenta como defensor de la Declaración Universal de los derechos humanos, pretenda acudir a “la escena de un crimen” sin hablar con las víctimas ni asegurarse de que han sido reparadas, una objeción con la que ha cerrado su denuncia en antena.

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