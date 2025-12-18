España

Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de RTVE tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

El pasado 12 de diciembre el presentador catalán anunciaban que su estado de salud le impedía asumir el emblemático directo del 31 de diciembre

Chenoa y Estopa, en fotografías promocionales. (RTVE)

Ya se conocen los nombres de los encargados en dar las Campanadas de TVE desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. Se trata de Chenoa y el dúo Estopa, tal y como ha confirmado la cadena pública en el Telediario 2 de este jueves.

Se termina así uno de los grandes misterios del año tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, después de que el presentador renunciara al encargo debido al problema de salud del catalán, que ha optado por seguir guardando reposo.

Así lo anunciaba el humorista: “Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos que yo mismo creo. Mi cuerpo me pidió parar”. Unas palabras con las que Buenafuente daba a entender que la recuperación avanza, pero que no puede ni debe precipitarla.

El presentador catalán ha emitido un comunicado en el que explica que no podrá ponerse al frente de la última noche del año por sus problemas de salud: "No tengo que acelerar una recuperación". (X @RTVE_Com)

La ausencia de Andreu y Silvia será sonada, pero el ente público ha sabido reaccionar y ha encontrado a dos sustitutos que han tenido una gran popularidad este año.

Este año, Chenoa ha presentado dos de los espacios nuevos de TVE: The Floor y Dog House. Un doble estreno que llegó poco después de su salto a la cadena pública, en noviembre de 2024. De manera más reciente, Chenoa acaba de terminar su paso por Operación Triunfo, donde ejerce de conductora y presentadora.

Estopa, por su parte, es uno de los grupos más exitosos de la música española. Con una trayectoria de casi tres décadas a sus espaldas, el dúo formado por David y José Muñoz conserva un gran cariño entre el público y rendirá homenaje a su carrera acompañando a Chenoa en la noche más especial del año.

Estopa, en 'La Revuelta'. (RTVE)

La cadena pública, aunque ha tardado varios días, parece haber dado con una combinación que suena a éxito gracias a su espontaneidad ante los focos y es que, si bien la combinación era inimaginable, apunta a que será una noche marcada por las risas. Un punto a su favor es que los tres artistas tienen una gran experiencia ante los focos, algo muy a tener en cuenta a la hora de ponerse ante millones de espectadores en la noche más mediática e importante del año.

Aunque en las últimas horas se había filtrado el nombre de Chenoa como conductora de las Campanadas de TVE desde la Puerta del Sol, el fichaje de Estopa para ese evento ha sido una auténtica sorpresa, ya que el dúo no estaba en las quinielas, mientras que las informaciones iniciales apuntaban a que sería Marc Giró quien estuviera junto a la cantante en Nochevieja.

La planificación de TVE para la última noche del año

La 1 ya tiene preparada su programación para despedir el año. Además de las Campanadas, habrá una gala especial llamada Feliz 2026, con Eva Soriano y Egoitz Txurruka, conocido como Txurru, al frente. Eva repetirá como presentadora y Txurru debuta en la cadena, para que el público lo conozca antes de su estreno como conductor de Trivial Pursuit, programa cuyo lanzamiento sigue sin fecha confirmada.

La batalla por la audiencia en Nochevieja se presenta reñida. Atresmedia volverá a confiar en Cristina Pedroche y Alberto Chicote para las Campanadas, dupla consolidada desde 2016. Mediaset cambia de presentadores y contará con Sandra Barneda y Xuso Jones, quienes toman el relevo de Ion Aramendi y Blanca Romero para recibir el 2026.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en el anuncio de las Campanadas 2025 (Atresmedia)

Con esta mezcla de experiencia y novedades, TVE busca seguir conectando con el público y mantener su lugar en una noche clave para la televisión, aunque la competencia entre cadenas vuelve a estar muy ajustada, como cada año.

