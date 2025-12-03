Joan Baldoví: “Maribel Vilaplana ha arruinado su prestigio por no haber contado la verdad, creo que debe estar arrepentida”

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, no ha visto “una persona más desvergonzada” que Carlos Mazón, asegura en una entrevista a Infobae. “Un descarado. Una persona capaz de afirmar hoy una cosa y mañana otra sin pestañear, (...) de darnos 13, 14, 20 versiones diferentes de lo que pasó aquel día y aquellas horas”. Se refiere al 29 de octubre de 2024, a la tarde que el presidente de la Generalitat pasó en El Ventorro de comida y sobremesa mientras la DANA arrasaba localidades, llevándose la vida de 229 personas.

Pero no estaba solo. La periodista Maribel Vilaplana es una de las figuras más controvertidas en esta historia. Primero se trató de mala suerte: una cita con Mazón en un día que resultaría trágico e histórico. Preguntamos a Baldoví sobre todo lo que ha continuado a ese encuentro. Lo que siguió fueron explicaciones, en un comunicado y semanas más tarde ante la jueza de Catarroja, que después han cuestionado el dueño del restaurante o comprometido registros horarios. ¿Qué responsabilidad tiene Vilaplana, cuando menos, en el esclarecimiento de la cronología?

“Cuando hay 229 víctimas -responde Baldoví-, lo más digno, lo más decente, es contar la verdad. (...) Creo que Maribel Vilaplana debió contar la verdad y que hoy debe estar arrepentida de no haberla contado desde el primer minuto, porque al final hemos visto que sus versiones estaban protegiendo a un auténtico presidente negligente, descarado y mentiroso. Y creo que por no haber contado la verdad, Vilaplana ha arruinado su prestigio personal y profesional. Yo, sinceramente, no entiendo por qué no lo ha hecho”.

Maribel Vilaplana llega al juzgado con su abogada. (EFE/Manuel Bruque)

Qué pasó aquella tarde

Pregunta Infobae al dirigente de Compromís qué cree que es lo que se escapa a la opinión pública de aquel día, esos minutos que ni Vilaplana ni Mazón han logrado justificar ya pasadas las siete de la tarde, en el parking Glorieta-Paz en Valencia. “Lo que no sabemos probablemente sea lo que el sentido común nos dice que pasó”, contesta. “En el caso de esa hora negra, de ese agujero negro, ”probablemente la explicación más sencilla será la más fácil", insiste. En cualquier caso, Baldoví pone el foco sobre Mazón, quien aquel día estaba al frente de los valencianos.

“Tuvimos un presidente -recuerda Baldoví- que, estando enterado de que había gente en los tejados en Utiel a las cinco de la tarde, decide quedarse en un restaurante, que no deja todo y se va corriendo, que es lo que haría cualquier persona normal, lo que haría cualquier persona responsable, lo que haría cualquier padre, cualquier madre si le dicen que uno de sus hijos está en situación de peligro”. “Y vemos -continúa- a una consellera -Salomé Pradas- que no estaba a la altura, que no tomó decisiones que hubieran podido salvar vidas”.

Carlos Mazón, expresidente de la Comunidad Valenciana. (Rober Solsona/Europa Press)

“Mazón debe ser juzgado”

Subraya también Baldoví que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, se marchó a casa a la una del mediodía “porque esa tarde tenía asuntos familiares”. “Pienso en qué manos estábamos -reflexiona el portavoz de Compromís-, en qué manos habíamos depositado nuestra confianza. Me planteo que votar a determinada gente es un peligro para la salud”. Preguntado por si cree que Mazón debe ir “a prisión”, como claman las manifestaciones en su contra, responde: “Un presidente que abandona a su pueblo merece ser juzgado. Y si tiene que ir a la prisión, que vaya”.

Alberto Núñez Feijóo mantuvo más de un año tras la tragedia a Mazón. De hecho, en los planes del líder del PP no estaba la renuncia de su barón, sino que meramente no se presentara como candidato a las siguientes elecciones, previstas para 2027. Baldoví lo justifica en que “hacerlo dimitir era reconocer explícitamente que Mazón era responsable”. El PP “hizo cálculos”, valora, “y tanto ellos como Vox no han estado pensando en las víctimas ni en los intereses valencianos, sino siempre y únicamente en sus propios intereses electorales”.