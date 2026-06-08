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El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Florentino Pérez le regalará la camiseta al papa durante el acto en el Santiago Bernabéu

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La camiseta del Real Madrid con el nombre del papa (EFE)
La camiseta del Real Madrid con el nombre del papa (EFE)

El Real Madrid ha puesto a la venta en su tienda oficial, este lunes, una edición limitada de camisetas dedicadas a León XIV, después de que el papa manifestara abiertamente su simpatía por el club blanco. Esta camiseta especial, que ha sido exhibida en los escaparates de los locales oficiales del club, lleva el nombre “León” en la parte superior de la espalda y el número romano “XIV” como dorsal, una referencia directa al nombre del papa. El precio fijado para esta prenda exclusiva es de 195 euros. Además, los aficionados que deseen completar el conjunto tienen la opción de adquirir el pantalón por un coste de 55 euros y las medias por 25 euros.

La iniciativa del club blanco responde a la repercusión causada por las declaraciones públicas del papa, que recientemente había expresado su afición por el Real Madrid durante el viaje en avión que le trasladó desde Roma a España. El propio presidente del club, Florentino Pérez, hizo referencia a estas palabras y remarcó el orgullo que supone para la institución contar con el apoyo simbólico de una figura tan relevante. “Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad”, afirmó Florentino el pasado sábado en un acto de campaña.

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El acto de entrega de la camiseta personalizada se producirá en el estadio Santiago Bernabéu, en el contexto de un encuentro que el papa León XIV mantendrá con la comunidad diocesana, uno de los eventos principales del programa de su estancia en Madrid. Florentino Pérez, tras haber sido elegido de nuevo como presidente del Real Madrid en las elecciones celebradas recientemente, aprovechará la ocasión para obsequiar al pontífice con la camiseta oficial que lleva su nombre, en reconocimiento a la relación especial que se ha generado tras el gesto del papa.

El papa León XIV (Europa Press)
El papa León XIV (Europa Press)

Durante el vuelo hacia España, Robert Prevost, colaborador cercano al pontífice, explicó que “aunque la figura del pontífice es de todos los equipos, él es del Real Madrid”. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación del cariño que León XIV siente hacia el club blanco, y han sido recogidas tanto por medios de comunicación como por seguidores de la entidad madrileña. La iniciativa de lanzar una edición limitada de camisetas con el nombre del papa busca, precisamente, poner de relieve ese vínculo y celebrar el momento de una manera especial.

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El acto del papa en el Santiago Bernabéu

El evento en el estadio Santiago Bernabéu será la segunda ocasión en la que el recinto acoge un acto protagonizado por un papa. La primera vez fue el 3 de noviembre de 1982, cuando Juan Pablo II visitó el estadio, marcando un momento histórico para la entidad y sus aficionados. La visita de León XIV y la ceremonia prevista renuevan ese vínculo entre el club y figuras globales, reforzando la proyección internacional del Real Madrid y su capacidad para trascender el ámbito deportivo.

El Papa León XIV se dirige al Congreso de los Diputados en España con un contundente discurso sobre la inmigración y el valor de la vida. Ante la clase política, el Pontífice subraya que "el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad" y pide leyes que no avergüencen a la conciencia.

De esta forma, la venta de la camiseta conmemorativa y la recepción al papa León XIV se integran en la agenda institucional del Real Madrid, destacando la importancia de los símbolos y los gestos en la relación entre la entidad deportiva y personalidades de relevancia mundial. Todo ello en un contexto marcado por el éxito reciente en las elecciones presidenciales del club, donde Florentino Pérez ha revalidado su liderazgo y consolida la imagen del club como un referente más allá de las fronteras deportivas.

Noticia elaborada con información de EFE

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