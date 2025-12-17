Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano

Carlos Alcaraz junto a Samu López (REUTERS/Toby Melville)

La relación profesional entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero llegó oficialmente a su final tras más de siete años de estrecha colaboración. El tenista murciano optó por cerrar una etapa junto al entrenador que le ha acompañado desde sus primeros pasos como promesa hasta convertirlo en campeón de Grand Slam (de seis, exactamente) y número uno del ranking de la ATP. El desenlace implica un giro significativo en la carrera de Alcaraz, que ahora se pondrá a las órdenes de Samu López.

Alcaraz y Ferrero formaban una de las parejas entrenador-tenista más fructíferas del circuito actual. Durante los siete años que duró su relación y seis títulos de Grand Slam a la espalda, consiguieron forjar un vínculo muy sólido entre ambos. Ferrero fue una pieza clave en la vida de Carlitos, más allá de su rol como entrenador, papel que comenzó a desempeñar cuando el murciano disputaba torneos de ITF. Ahora, el joven tenista ha decidido dar un giro a su carrera y cambiar la forma de preparar los torneo, los que implicaba también cambiar a la cabeza pensante detrás de esa estrategia. Samu, que se unió hace un año al equipo de Alcaraz, asumirá ese papel a partir de ahora.

La llegada de López al círculo de trabajo de Alcaraz coincidió con un proceso natural de recambio y adaptación progresiva. Durante ese año, López había actuado como asistente de Ferrero, lo que facilitó la transición de roles y permitió que López conociera a fondo la metodología de entrenamientos, así como las necesidades específicas de Alcaraz. Este periodo de adaptación aceleró la confianza del jugador en su nuevo técnico y justificó su determinación de otorgarle plena responsabilidad sobre la planificación profesional de aquí en adelante.

Carlos Alcaraz y Samuel Lopez (Reuters/Andrew Couldridge)

Samu López, el hombre de confianza de Alcaraz

Samuel López, nacido en Alicante en 1970, es conocido en el ámbito tenístico no solo por su pasado como jugador, sino sobre todo por su recorrido profesional como entrenador. Antes de su etapa con Carreño Busta, López trabajó con figuras como Nicolás Almagro, Santiago Ventura y Guillermo García López. Además, ejercició como director deportivo en la Academia Equelite Ferrero, centro donde Alcaraz se ha entrenado regularmente y que ha sido fundamental en su salto a la élite.

Durante su carrera en el circuito, los caminos de López y Alcaraz ya se habían cruzado en diferentes puntos, tanto en entrenamientos como en torneos donde López actuó como suplente de Ferrero. En estos periodos colaborativos, Alcaraz sumó dos títulos relevantes: el Masters 1.000 de Miami en 2022 y el torneo de Queen’s en 2023, eventos en los que López dirigió el trabajo ante la ausencia temporal de Ferrero por razones médicas. El propio Alcaraz manifestó su confianza en el nuevo entrenador: “Creo en él. Confío en Samu al 100%. Tiene muchísimos años de experiencia”.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Ahora, el primer gran reto de Samu será la planificación de la próxima temporada, que prevé que el estreno oficial de esta dupla tenga lugar en el Abierto de Australia a principios de año, donde pretenden. En Melbourne, Carlitos tratará de conquistar el terreno australiano, que hasta ahora se le resiste, y sumar el primer título con su nuevo entrenador.

Hasta la fecha, Alcaraz ha mostrado un nivel sobre la pista irreprochable, un tenis que tendrá que mantener Samu a la vez que trata de potenciar su juego para responder a su máximo rival: Jannik Sinner. La transición se inscribe en una lógica habitual dentro del circuito profesional, donde cambios de entrenador marcan nuevas fases de desarrollo en la carrera de los grandes jugadores. Con Samuel López, Carlos Alcaraz apuesta por seguir creciendo de cara a futuro, con el objetivo de continuar afianzándose en la élite del tenis.