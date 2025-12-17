España Deportes

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano

Carlitos ha decidido poner fin a su relación con Ferrero y a partir de ahora se pondrá a las órdenes de Samu López

Guardar
Carlos Alcaraz junto a Samu
Carlos Alcaraz junto a Samu López (REUTERS/Toby Melville)

La relación profesional entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero llegó oficialmente a su final tras más de siete años de estrecha colaboración. El tenista murciano optó por cerrar una etapa junto al entrenador que le ha acompañado desde sus primeros pasos como promesa hasta convertirlo en campeón de Grand Slam (de seis, exactamente) y número uno del ranking de la ATP. El desenlace implica un giro significativo en la carrera de Alcaraz, que ahora se pondrá a las órdenes de Samu López.

Alcaraz y Ferrero formaban una de las parejas entrenador-tenista más fructíferas del circuito actual. Durante los siete años que duró su relación y seis títulos de Grand Slam a la espalda, consiguieron forjar un vínculo muy sólido entre ambos. Ferrero fue una pieza clave en la vida de Carlitos, más allá de su rol como entrenador, papel que comenzó a desempeñar cuando el murciano disputaba torneos de ITF. Ahora, el joven tenista ha decidido dar un giro a su carrera y cambiar la forma de preparar los torneo, los que implicaba también cambiar a la cabeza pensante detrás de esa estrategia. Samu, que se unió hace un año al equipo de Alcaraz, asumirá ese papel a partir de ahora.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

La llegada de López al círculo de trabajo de Alcaraz coincidió con un proceso natural de recambio y adaptación progresiva. Durante ese año, López había actuado como asistente de Ferrero, lo que facilitó la transición de roles y permitió que López conociera a fondo la metodología de entrenamientos, así como las necesidades específicas de Alcaraz. Este periodo de adaptación aceleró la confianza del jugador en su nuevo técnico y justificó su determinación de otorgarle plena responsabilidad sobre la planificación profesional de aquí en adelante.

Carlos Alcaraz y Samuel Lopez
Carlos Alcaraz y Samuel Lopez (Reuters/Andrew Couldridge)

Samu López, el hombre de confianza de Alcaraz

Samuel López, nacido en Alicante en 1970, es conocido en el ámbito tenístico no solo por su pasado como jugador, sino sobre todo por su recorrido profesional como entrenador. Antes de su etapa con Carreño Busta, López trabajó con figuras como Nicolás Almagro, Santiago Ventura y Guillermo García López. Además, ejercició como director deportivo en la Academia Equelite Ferrero, centro donde Alcaraz se ha entrenado regularmente y que ha sido fundamental en su salto a la élite.

Durante su carrera en el circuito, los caminos de López y Alcaraz ya se habían cruzado en diferentes puntos, tanto en entrenamientos como en torneos donde López actuó como suplente de Ferrero. En estos periodos colaborativos, Alcaraz sumó dos títulos relevantes: el Masters 1.000 de Miami en 2022 y el torneo de Queen’s en 2023, eventos en los que López dirigió el trabajo ante la ausencia temporal de Ferrero por razones médicas. El propio Alcaraz manifestó su confianza en el nuevo entrenador: “Creo en él. Confío en Samu al 100%. Tiene muchísimos años de experiencia”.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Ahora, el primer gran reto de Samu será la planificación de la próxima temporada, que prevé que el estreno oficial de esta dupla tenga lugar en el Abierto de Australia a principios de año, donde pretenden. En Melbourne, Carlitos tratará de conquistar el terreno australiano, que hasta ahora se le resiste, y sumar el primer título con su nuevo entrenador.

Hasta la fecha, Alcaraz ha mostrado un nivel sobre la pista irreprochable, un tenis que tendrá que mantener Samu a la vez que trata de potenciar su juego para responder a su máximo rival: Jannik Sinner. La transición se inscribe en una lógica habitual dentro del circuito profesional, donde cambios de entrenador marcan nuevas fases de desarrollo en la carrera de los grandes jugadores. Con Samuel López, Carlos Alcaraz apuesta por seguir creciendo de cara a futuro, con el objetivo de continuar afianzándose en la élite del tenis.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazSamu LópezJuan Carlos FerreroATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

El presidente azulgrana aseguró que el buen momento deportivo del Barcelona genera envidias y advirtió sobre los intentos de desvirtuar la historia del club

Laporta acusa al Real Madrid

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

El balear defendió la independencia del jugador y reflexionó sobre los límites del entrenador en la élite

“El que decide al final

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

La nutricionista ha decidido llevar su caso a juicio después de muchos meses de acoso por parte de los servicios médicos

Una nutricionista del Real Madrid

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

El gran duelo entre La Roja y la Albiceleste se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 2026

Así es el Estadio Lusail

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”

El joven delantero decidió representar a la selección española, lo que no ha dejado de generar debate en el fútbol marroquí

Una leyenda de Marruecos le
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España ya tiene nuevo embajador

España ya tiene nuevo embajador de Estados Unidos: el Senado da luz verde al nombramiento del empresario Benjamín León

La Generalitat asegura que no hay “evidencias” ni “indicios” de que la peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El acuerdo UE-Mercosur vuelve a retrasarse: por qué Bruselas no logra el consenso

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Super Once del 19 diciembre

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”