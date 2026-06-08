Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

El jugador de Arabia Saudí Saud Abdulhamid (AP Foto/Jean-Francois Badias)

Antes del inicio del Mundial 2026, Saud Abdulhamid, lateral derecho saudí cedido al Lens por la Roma, vivió una situación inesperada que afectó sus planes deportivos y personales. Abdulhamid, nacido en Yeda en 1999, fue uno de los jugadores más destacados de la última temporada del Lens. En 31 partidos, sumó tres goles y ocho asistencias, ayudando a su equipo a obtener la primera Copa de su historia y a clasificarse a la Champions tras terminar segundo en la Ligue 1.

Con la temporada ya finalizada, el futbolista viajó a Ámsterdam junto a su familia para casarse. Todo marchaba según lo previsto hasta que sufrió un robo. Según informó la Federación Saudí a través de un comunicado, “su coche particular fue forzado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia para su ceremonia de boda. Durante el incidente, le robaron objetos personales, incluido su pasaporte”. La falta del pasaporte le impidió salir de Países Bajos y presentarse a tiempo en la concentración de la selección de Arabia Saudí.

PUBLICIDAD

Abdulhamid es el único de los 30 convocados por el técnico Georgios Donis que juega en el extranjero. Su ausencia se notó de inmediato, ya que se trata de un jugador con experiencia internacional y que venía de una temporada exitosa en Francia. La Federación Saudí, al tanto de la situación, le concedió un permiso especial mientras se resuelve el problema. En el mismo comunicado, las autoridades explicaron: “Estamos colaborando estrechamente con el Ministerio de Deportes y la Embajada de Arabia Saudí en los Países Bajos para proporcionar la documentación necesaria para que el jugador pueda incorporarse al equipo”.

El comunicado de Arabia Saudí publicado en su cuenta de X

Este incidente muestra cómo situaciones ajenas al fútbol pueden afectar la preparación de un jugador y de una selección en la previa de una competencia tan importante. Mientras tanto, los ‘Halcones Verdes’ continúan su preparación, dado que el combinado debutará el próximo día 16 de junio en la cita mundialista ante Uruguay. Después se medirá a España, una de las candidatas al título, el 21 de junio en Atlanta, antes de cerrar la fase de grupos frente a Cabo Verde el 27 de junio en Houston.

PUBLICIDAD

Doris y una selección con experiencia

El seleccionador griego ha optado por mantener una base consolidada para su primera gran cita al frente del equipo. El portero Mohamed Al-Owais, de 34 años, disputará su tercer Mundial tras actuar en cuatro partidos entre 2018 y 2022. El central Hassan Tambakti y el centrocampista Mohamed Kanno, ambos del Al Hilal, aportarán solidez y jerarquía en las líneas defensiva y media, respectivamente. Son, junto a Al-Dawsari, los pilares sobre los que Donis construye su estructura táctica.

Salimos a la calle para conocer la opinión de los aficionados sobre las posibilidades de la Selección Española en el próximo Mundial. Las reacciones a la lista de convocados de Luis de la Fuente son variadas.

Entre las decisiones más comentadas figura la exclusión de Saleh Abu Alshamat, jugador del Al Ahli (reciente campeón de Asia) y hermano gemelo de Mohammed Abu Alshamat, que sí figura en la lista. Donis optó por incluir al hermano del Al Qadsiah y prescindir del que milita en el club más laureado del continente en esta temporada, una elección que ha generado debate en los medios saudíes.

PUBLICIDAD

Aunque no parte como uno de los favoritos del grupo, los ‘Halcones Verdes’ han demostrado en los últimos años que pueden competir contra cualquier rival. El recuerdo de aquel 2-1 a Argentina en Lusail sigue muy presente y alimenta la ilusión de una selección que llega a Norteamérica con la intención de escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista.