El Gobierno presenta Casa 47, que tomará el relevo de Sepes en la gestión del parque público de vivienda asequible

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado hoy Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda que se encargará de gestionar el parque público de viviendas con precios asequibles. El organismo se ha creado a partir de la ya existente Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y pretende “convertir en casas reales” el derecho constitucional a una vivienda digna al que hace referencia su nombre. El evento de presentación, celebrado esta mañana en Madrid, ha contado con la participación de la directora general del ente, Leire Iglesias, y la ministra Isabel Rodríguez.

Según ha insistido la ministra, el objetivo central es configurar un instrumento capaz de “blindar” de forma permanente la oferta pública de vivienda y garantizar su acceso a precios asequibles, una función que, según la ministra, la anterior Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, no podía asegurar plenamente. Para lograr estas dos metas, la empresa pública lanzará “con la mayor celeridad posible” una oferta con un fondo de 100 millones para sumar más inmuebles al parque público ya conformado con recursos públicos y ofrecerá contratos de alquiler de hasta 75 años, con la posibilidad de prórrogarlos cada 14 años. Además, Rodríguez ha explicado que ningún alquiler gestionado por Casa47 superará el 30% de la renta media local.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace ya doce meses la creación de esta entidad, cuando comunicó la formación de una “gran” empresa pública destinada a la construcción y administración directa de viviendas estatales. Con la presentación de Casa47 y su paso el próximo martes por el Consejo de Ministros llega a su recta final tras un año de trabajo el proceso de articulación de una herramienta pública que sea capaz de dar respuesta a la crisis de acceso a la vivienda. Sobre cómo actuar frente a este problema, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadnía española y afecta especialmente a los más jóvenes y los hogares vulnerables, la ministra ha asegurado que un pacto a nivel estatal está más cerca de lo que el enfrentamiento político hace creer.

Las tareas de la nueva entidad de vivienda

De este modo, la Entidad Estatal de Vivienda ha sido articulada sobre la base organizativa de Sepes pero con un mandato y competencias renovadas, alineadas con la estrategia del Ejecutivo para intervenir en el mercado inmobiliario y ofrecer soluciones habitacionales a largo plazo. Rodríguez ha resumido la forma en la que operará Casa 47 asegurando que sus prioridades serán desarrollar vivienda “con rigor, con seriedad, planificando, construyendo, haciendo barrio y atendiendo a las personas”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El Ministerio ya había avanzado que Casa 47 asumirá la cobertura integral de todas las fases del proceso inmobiliario y no solo será responsable de la urbanización del suelo, sino también de la gestión urbanística, la construcción de las viviendas y, posteriormente, de su movilización y administración permanente. Al abordar el trabajo al que se enfrenta ahora la entidad, Rodríguez señala que “la empresa no nace con las manos vacias” y que cuenta ya con una trayectoria en la que se ha logrado licitar proyectos para más de 1.600 viviendas.

Paquetes de viviendas a través de una portal web

A partir de 2026, se prevé que el nuevo ente implemente una programación trimestral de oferta, sacando al mercado “grandes paquetes” de viviendas asequibles. Entre estas, destaca el traspaso de más de 40.000 unidades residenciales que actualmente el Gobierno está transfiriendo de la Sareb a Sepes y que pasarán a integrar el parque público gestionado por Casa 47 una vez consolidada su estructura.

También está prevista la habilitación de una plataforma digital donde la población podrá consultar y solicitar los inmuebles de alquiler asequible disponibles en la que la ministra asegura que la empresa “ya está trabajando”. A través de este portal, los inquilinos tendrán acceso no solo a la adjudicación de las viviendas, sino también a la gestión de posibles incidencias y a una vía de comunicación directa con la administración, facilitando así la formalización y seguimiento de sus contratos.