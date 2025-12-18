El Gobierno propone crear una red estatal de refugios climáticos para proteger a la población del calor extremo

Sánchez quiere convertir edificios de la Administración en refugio climático para la población "antes del verano"

El verano de 2025 fue, según la Agencia Estatal de Meteorología, el más caluroso desde que hay registros en España. Se registraron 870 episodios de nivel 3, la máxima alerta por calor extremo. Entre mayo y septiembre, se activaron 5.178 niveles de riesgo en las distintas zonas sanitarias, mientras el 79,38% de los días permanecieron sin incidencias.

El informe oficial confirmó 25 fallecimientos por golpe de calor en diversas regiones del país. Entre los casos se identificó a personas con patologías crónicas, usuarios de medicamentos sensibles al calor, individuos expuestos en su entorno laboral o recreativo, y quienes vivían solas o carecían de climatización adecuada.

Junto a los fallecimientos confirmados, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad estimó que 3.832 muertes fueron atribuibles al exceso de temperatura entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, un aumento del 87,6% respecto a 2024.

El Gobierno anuncia una red de refugios climáticos

Este miércoles, el Gobierno ha planteado - dentro de las medidas del pacto de Estado climático - la creación de una red estatal de refugios climáticos, en una iniciativa que busca proteger a la población de los episodios de calor extremo y otros eventos climáticos adversos. Serán espacios naturales o urbanos acondicionados para ofrecer protección a la ciudadanía.

Para que un espacio sea considerado refugio climático, debe cumplir varios requisitos, según los criterios de Greenpeace: ser gratuito, accesible para las personas con movilidad reducida o alguna discapacidad, y cercano, en tanto que una persona no necesite salir de su barrio para encontrarlo, especialmente en zonas con especial riesgo de calor o con población vulnerable.

Más del 70% de las capitales de provincia españolas no tienen refugios climáticos (Europa Press)

Además, la temperatura en su interior debe ser de alrededor de 27ºC; debe proporcionar agua gratuita - lo cual, en realidad es así en cualquier lugar de España -; debe tener habilitadas zonas de descanso, estar abierto en un horario amplio, y ser fácilmente identificables como refugios.

En España existen actualmente un total de 2.122 refugios climáticos, de acuerdo con un estudio científico elaborado por expertos de varias ciudades españolas. De todos ellos, 1.707 están en Cataluña; 245 en el País Vasco y 70 en la Región de Murcia. Barcelona cuenta con diversas opciones, desde bibliotecas a centros comerciales, complejos deportivos, centros de culto mercados o museos. En Madrid solo hay cinco refugios de este tipo, entre los cuales destaca el Círculo de Bellas Artes, que abría este verano las puertas de una de sus plantas que incluye vegetación, hamacas y rincones de lectura.

La propuesta para hacer frente a la emergencia climática que ha presentado el Gobierno este miércoles incluye medidas como la creación, antes del verano de 2026, de una red estatal de refugios climáticos. El presidente del Gobierno ha indicado que los edificios de la Administración General del Estado estarán a disposición de la ciudadanía con este fin. El Gobierno central coordinará esta iniciativa con las redes ya existentes y facilitará la financiación necesaria para crear refugios en los barrios más vulnerables, “donde el calor golpea con más fuerza”.