El sorprendente mensaje del rey Juan Carlos a los jóvenes antes de la publicación de sus memorias: “Os pido que apoyéis a mi hijo”

El emérito ha difundido un vídeo inédito en el que apela a la juventud y defiende el papel de la Corona durante la Transición

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

El rey Juan Carlos ha difundido un vídeo inédito en el que pide a los jóvenes españoles que apoyen a Felipe VI, reivindica la Transición y la Monarquía, y presenta sus memorias, que se publicarán en España el próximo miércoles 3 de diciembre.

El vídeo, de poco más de un minuto y medio, ha comenzado a circular este lunes entre el círculo más cercano del emérito y, posteriormente, se ha difundido a través de plataformas como WhatsApp y YouTube. En la grabación, el exmonarca aparece sentado, vestido con americana y sin corbata, con la bandera de España ondeando al fondo. El mensaje se hace público tras la exclusión al emérito de los actos oficiales del 50 aniversario de la Monarquía, celebrados recientemente sin su presencia.

El contenido del vídeo se ha concebido como un mensaje institucional al margen del Palacio de la Zarzuela, con la instrucción explícita de hacerlo llegar lo más lejos posible. El propio Juan Carlos I ha dirigido su intervención principalmente a los jóvenes, especialmente a quienes “no conocéis la historia de España”, según sus propias palabras.

El rey Juan Carlos I,
El rey Juan Carlos I, Laurence Debray y Stéphane Bern (INSTAGRAM).

Petición de apoyo a Felipe VI

En el tramo final del vídeo, el rey emérito ha formulado una petición directa a la ciudadanía: “Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo”, afirma. El mensaje subraya la dificultad del momento político actual y la necesidad de respaldo para el actual monarca en su labor de cohesión nacional.

A lo largo de la grabación, Juan Carlos defiende el papel de la Monarquía durante la Transición española, destacando la importancia del esfuerzo colectivo en aquel periodo. “Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es”, señala.

El exjefe del Estado ha insistido en que “la Monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición”, y pone en valor la posición institucional y las relaciones internacionales que, bajo su reinado, han permitido “conectar a España con el resto del mundo”.

Promoción de sus memorias

El vídeo también ha servido para justificar la publicación de sus memorias, que verán la luz en España dos días después de la difusión del mensaje. “He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias para que vuestros padres recuerden momentos históricos y vosotros conozcáis la historia reciente sin distorsiones interesadas”, afirma en la grabación.

El emérito subraya que su relato ofrece la perspectiva de “alguien que vivió la Transición en primera persona”, con acontecimientos que, según él, han marcado el futuro del país y constituyen el legado que deja a las nuevas generaciones.

La difusión del vídeo se produce en un contexto marcado por la publicación de las memorias y la reciente entrevista de Juan Carlos I en la cadena France 3, en la que ha reconocido haber cometido “errores”, aunque asegura no tener remordimientos o intenta “no tenerlos”. “Estoy acostumbrado a oír de todo. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero todo está resuelto, todo ha terminado. Estoy tranquilo”, afirmaba el emérito en la entrevista emitida por la televisión pública francesa.

Preguntado por su relación con Felipe VI y su familia, Juan Carlos I manifestó: “Como padre, me gustaría verle más, verlo con sus hijas, con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Como Rey, creo que está pasando por un momento difícil y necesita apoyo, por el momento político, que en todos los países es muy difícil”. En la entrevista, el emérito añadió que espera que el pueblo español comprenda lo que hizo durante sus años de reinado y ha expresado su deseo de que sus memorias contribuyan a una visión más completa de la historia reciente de España.

