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‘La isla de las tentaciones 10′ cierra con tres rupturas, una reconciliación y un reencuentro pendiente

Las decisiones finales dejaron solo a una pareja unida, tras una edición marcada por infidelidades, reproches y confesiones ante las cámaras

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El programa culminó con decisiones finales marcadas por infidelidades y reencuentros pendientes
La décima edición de 'La isla de las tentaciones' dejó solo una pareja unida tras las hogueras finales (Telecinco)

‘La isla de las tentaciones 10′ ha cerrado sus hogueras finales con tres rupturas y una reconciliación, un desenlace que deja como balance la ruptura de una relación de 11 años y anticipa un reencuentro en España tres meses después.

Las cuatro parejas que han llegado al tramo final del programa han tenido que decidir este lunes, 8 de junio, ante Sandra Barneda si abandonaban la experiencia juntos, solos o con un nuevo amor. El resultado ha sido desigual: solo Bayan y Miguel han optado por seguir en pareja, mientras Alba y David, Yuli y Lucas, y Leila y Atamán han roto.

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Alba y David han abierto la ronda final después de que ella se besara con Álex Girona en Villa Deseo. El encuentro ha estado marcado por gritos, reproches y el visionado de imágenes que han agravado la tensión entre ambos.

Su historia en “La isla de las tentaciones 10” concluyó marcada por confesiones y una ruptura definitiva
La pareja decidió separarse después de reconocer la falta de conexión y afrontar reproches en la hoguera final (Telecinco)

David ha recriminado a Alba su comportamiento con una frase: “¿Tú ves normal esto? ¿No se te cae la cara de vergüenza?”. Ella ha admitido su responsabilidad y ha reconocido que se sentía avergonzada al verse en pantalla.

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Confesiones, reproches y decisiones finales

La pareja también ha expuesto problemas de su relación fuera del programa. Ambos han reconocido dificultades en el terreno sexual: David ha admitido que a veces sentía que les faltaba “ese fuego”, mientras Alba ha sostenido que habían relegado ese aspecto hasta que terminó pesando en la relación. El desenlace ha sido la separación, ya que Alba y David entre las tres parejas que han decidido marcharse por separado tras la hoguera final.

La ruptura llegó en la hoguera final, después de admitir que el amor ya no estaba presente
Yuli y Lucas se separaron tras una confesión de infidelidad y falta de sentimientos (Telecinco)

La segunda ruptura ha sido la de Yuli y Lucas. Ella ha confesado su infidelidad con Óscar, participante de la primera edición del formato, y ha terminado admitiendo que ya no estaba enamorada de Lucas. La frase que ha definido esa decisión ha sido: “Si no, no hubiera hecho lo que hice”. La confesión ha dejado descolocado a Lucas y ha sellado la ruptura de la pareja.

La única reconciliación de la noche ha correspondido a Bayan y Miguel, la pareja que menos tiempo ha pasado en esta edición. Su hoguera ha comenzado con reproches por la cercanía de él con Claudia y la conexión de ella con Amar.

Bayan ha llegado a abandonar durante unos instantes la hoguera, enfadada por la elección de Claudia como tentación, una decisión especialmente sensible porque Miguel se había acostado con ella fuera del programa. Ya de vuelta, Bayan ha explicado que le molestó escuchar a Miguel decir: “Si le gusta bien y si no también”, aunque él ha negado que hablase de ella.

Su reconciliación destacó en una edición marcada por separaciones
Superaron reproches y dudas para reafirmar su relación en el cierre del programa (Telecinco)

La discusión también ha derivado en aspectos íntimos de la pareja. Bayan ha explicado que Miguel “tiene mucha energía” y que él se había adaptado a su ritmo, mientras él ha respondido que el sexo quedaba en un segundo plano porque estaba con ella “por cómo es”. El cierre ha sido opuesto al de las demás parejas, pues ninguno de los dos cruzó una línea roja y Miguel terminó reafirmando la relación con una declaración directa: “Te amo y me quiero casar contigo”.

Once años y ruptura definitiva

La hoguera más esperada ha sido la de Leila y Atamán, que llegaban tras 11 años de relación y después de una experiencia en la que ambos habían sido infieles. Además, fue uno de los cara a cara más intensos de toda la edición y que Sandra Barneda se emocionó antes de formular la pregunta final.

Atamán había definido previamente a Leila como “el amor de mi vida y lo será”. El reencuentro, sin embargo, ha arrancado con una acusación frontal de ella: “Qué p*** vergüenza que me has hecho pasar”, a la que él ha replicado: “Me has dejado por los suelos”.

Su ruptura se selló tras un cara a cara cargado de reproches y emociones
Viejos conflictos y nuevas infidelidades marcaron su despedida en 'La isla de las tentaciones 10' (Telecinco)

Durante la hoguera han aflorado viejos conflictos y nuevas infidelidades. Atamán llegó a asegurar que Leila le mandaba bizums antes de entrar porque la tenía bloqueada “de todos lados”, mientras ella ha defendido su comportamiento con una idea repetida varias veces: “Caí porque lo sentí”. También le ha reprochado el casi trío que protagonizó en Villa Montaña.

La presentadora ha terminado rompiéndose antes de la decisión final. Barneda les entregó una foto del inicio de su relación y les pidió que hablaran desde el corazón, después de unas imágenes en las que Atamán aparecía roto. La periodista ya había definido esta edición como “desconcertante” y como la que ha tenido “más amor que nunca”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

La decisión final ha confirmado la ruptura, pues Atamán ha optado por marcharse solo y Leila ha decidido irse con David, un soltero de anteriores ediciones. El programa ha anunciado además un reencuentro en España el próximo miércoles a las 23:00 horas, tres meses después de la experiencia en República Dominicana.

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