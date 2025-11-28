España

El fracaso de la opa no frena a BBVA que no descarta salir de compras “si surgen buenas oportunidades”

Carlos Torres Vila defiende la solidez del banco vasco y reclama reformas para impulsar la vivienda y la formación profesional

El presidente de BBVA Carlos Torres Vila.
El presidente de BBVA Carlos Torres Vila. REUTERS/Vincent West/File Photo

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha manifestado este viernes en Bilbao que el fracaso de la opa hostil lanzada sobre el Banco Sabadell no supone un frenazo para los planes del grupo. Al contrario, el ejecutivo no descarta volver a salir de compras y acometer nuevas operaciones “si surgen buenas oportunidades”.

Según ha explicado Torres en una conferencia organizada por el Foro Gran Vía, BBVA cuenta con un equipo especializado que analiza posibles adquisiciones de forma permanente, y en caso de que surjan alternativas viables, la entidad está preparada para valorarlas. La caída de la operación con el Sabadell, insistió, “no es de vida o muerte” para el banco ni altera su estrategia a medio plazo.

Apenas unas semanas después de que la operación sobre el Sabadell quedara definitivamente descartada, Torres recordó que el banco ha demostrado “fortaleza, capacidad de crecimiento y rentabilidad” con sus últimos resultados. En los nueve primeros meses del año, la entidad obtuvo un beneficio récord de 7.978 millones de euros, lo que, en su opinión, confirma que la opa frustrada “no ha sido lo más importante que ha hecho el banco en el último año y medio”.

La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. (Fuente: Europa Press, EBS, Moncloa)

La IA, un cambio “más profundo y transformador” que la digitalización

Buena parte de su intervención estuvo centrada en la revolución tecnológica que vive el sector financiero, donde el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está comenzando a marcar diferencias entre las entidades. Torres recordó que BBVA fue pionero hace una década en la digitalización bancaria, un proceso que considera plenamente consolidado. Sin embargo, alertó de que lo que viene ahora es aún más disruptivo.

“La inteligencia artificial amplifica de forma casi mágica los efectos positivos de la tecnología”, señaló. A su juicio, el impacto de la IA será “mucho más profundo y rápido” que el experimentado con la digitalización, y ya está obligando a realizar importantes inversiones en centros de datos y nueva infraestructura tecnológica.

En Estados Unidos, aseguró, este tipo de proyectos es prácticamente “el único componente de la inversión que está creciendo”, mitigando incluso los efectos de lo que calificó como “errática política arancelaria estadounidense”.

Junto a las oportunidades, Torres también subrayó los riesgos. Expresó dudas sobre si la fuerte apuesta inversora del sector tecnológico es sostenible y alertó de que las valoraciones de muchas empresas ligadas a la IA “pueden ser superiores a la realidad”. Ante esta posible sobrevaloración, recomendó prudencia y una estrategia clara: “diversificar la inversión, haya o no haya burbuja”.

Un marco regulatorio sólido y nuevos perfiles profesionales

La expansión de la IA plantea también retos regulatorios y éticos a juicio de Torres. Considera imprescindible establecer un marco que permita el desarrollo tecnológico sin comprometer la seguridad ni la protección de los usuarios. Recordó que la IA ya se ha convertido en un asunto geoestratégico, con implicaciones en la competitividad, la seguridad nacional y el liderazgo económico de distintas regiones del mundo. “Ya no cabe contener al genio dentro de la botella”, advirtió.

Aunque descartó que esta transformación tecnológica vaya a traducirse en despidos masivos, sí dejó claro que será necesario actualizar competencias y perfiles profesionales. “El verdadero reto está en cómo integramos esa tecnología”, explicó.

Subrayó que las personas seguirán siendo esenciales, pero deberán adaptarse rápidamente. Por ello, defendió una profunda revisión de los sistemas educativos y de los itinerarios de formación laboral. “Cada persona debe estar abierta a la innovación y al cambio. Esto va a ocurrir y más vale que lo hagamos bien”, remarcó.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (Alberto Ortega / EuropaPress)

Diversificación geográfica y el reto de la vivienda

Torres dedicó parte de su intervención a poner en valor la diversificación geográfica del BBVA, que considera una de las grandes fortalezas del grupo. “Somos un banco universal”, afirmó, capaz de afrontar dificultades coyunturales en determinados mercados.

Citó como ejemplo Venezuela, donde la entidad opera en un entorno extremadamente complejo. Aun así, dijo, el banco mantiene su compromiso de ofrecer un “servicio esencial” a los clientes, confiando en que el país “pueda encontrar un mejor rumbo”.

En el terreno de la política económica, el presidente del BBVA volvió a pronunciarse sobre el problema del acceso a la vivienda. En su opinión, la única vía estructural para aliviar la tensión de los precios es aumentar la oferta. “La demanda va a seguir creciendo”, señaló. Para ello, considera imprescindible una reforma del marco regulatorio del suelo que facilite la construcción y permita ampliar significativamente el parque de vivienda disponible.

La intervención de Carlos Torres tuvo también un marcado componente local. El presidente del banco subrayó que Euskadi continuará siendo un territorio estratégico para la entidad. “Aquí nació el banco, aquí seguimos creciendo”, recordó. Elogió la capacidad de Bilbao para combinar tradición industrial, creatividad, talento y tecnología, un equilibrio que considera especialmente valioso en el actual contexto de transformación económica.

