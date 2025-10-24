España

El mercado laboral bate récords con más de 22 millones de ocupados en el tercer trimestre, pero la tasa de paro aumenta hasta el 10,45%

La población activa rebasa por primera vez los 25 millones entre julio y septiembre mientras el total de parados sube hasta 2,6 millones, según los datos de la útlima Encuesta de Población Activa del INE

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar

El número de parados aumentó en 60.100 personas entre julio y septiembre de 2025, marcando un incremento del 2,3% respecto al trimestre anterior, según los datos de la Encuesta Nacional de Población Activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Al mismo tiempo, la ocupación batió un récord histórico en los meses de verano, alcanzando los 22,3 millones de empleados, evidenciando un fuerte dinamismo en el mercado laboral español pese al crecimiento del desempleo.

Al cierre de septiembre, la tasa de paro se situó en el 10,45%, una cifra que representa un aumento de casi dos décimas frente al segundo trimestre del año. El número total de desempleados llegó a 2.613.200, mientras que la tasa de actividad repuntó hasta el 59,3%, motivada por un crecimiento de la población activa que, por primera vez, superó los 25 millones de personas, tras sumar 178.500 activos entre julio y septiembre.

En términos interanuales, el mercado laboral mostró señales positivasEl desempleo descendió en 140.900 personas (-5,1%) y se crearon 564.100 empleos (+2,6%), mientras que la población activa creció en 423.100 personas (+1,7%). El avance en el número de asalariados se reflejó en 129.200 incorporaciones (+0,7%) durante el tercer trimestre, desglosado en 74.800 puestos indefinidos (+0,5%) hasta alcanzar los 16,13 millones, y 54.400 contratos temporales adicionales (+1,8%).

Trabajadores repavimentando una calle urbana.
Trabajadores repavimentando una calle urbana.

Por otro lado, el empleo en el sector privado creció en 107.600 trabajadores (+0,6%) y creo el 90% de los nuevos puestos generados en este periodo, superando los 18,8 millones de ocupados en este segmento. El sector público también experimentó una alza, aunque más moderada, con 10.800 ocupados adicionales (+0,3%), alcanzando los 3.532.700 empleados.

Más trabajadores indefinidos y menos autónomos

Al analizar la distribución sectorial, la industria lideró el aumento del empleo con 64.100 nuevos trabajadores, seguida por los servicios con 39.100 y la construcción con 32.600. La agricultura, en contraste, perdió 17.400 empleos. Respecto a la modalidad del empleo, el trabajo a tiempo completo subió en 314.500 personas, mientras que el empleo a tiempo parcial decreció en 196.100. En total, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 10.500.

En términos interanuales, todos los sectores disminuyeron sus cifras de desempleo: los servicios redujeron el paro en 12.300 personas, la construcción en 12.300, la agricultura en 8.300 y la industria en 3.900. El número de personas que llevan más de un año sin empleo también cayó en 91.000, y quienes buscan su primer trabajo descendieron en 13.100.

En cuanto a la evolución de la tasa de temporalidad, desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacan que “es de algo menos del 13% en el sector privado“. “La estabilidad en el empleo sigue aumentando, con un crecimiento de los contratos indefinidos en el tercer trimestre de casi 75.000, hasta las 16.132.100 personas. Son 530.000 indefinidos más que hace un año“, recalcó el departamento dirigido por Carlos Cuerpo.

Comparación por comunidades

El análisis geográfico también pone de manifiesto diferencias notables entre comunidades autónomas. Andalucía lideró el aumento del empleo con 65.500 nuevas incorporaciones, aunque también se posicionó como la comunidad con la tasa de paro más alta, en el 15,27%. Mientras, la Comunidad de Madrid registró la mayor caída, con 60.700 ocupados menos. Las Islas Baleares experimentaron el mayor aumento relativo intertrimestral, de4 un 4,05%, y simultáneamente presentó la tasa de paro más baja (5,77%).

Temas Relacionados

EmpleoDesempleo en EspañaINESEPEEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

En qué productos podemos encontrar disruptores endocrinos, las sustancias químicas que alteran nuestro sistema hormonal

Estos componentes pueden afectar nuestras hormonas, llegando a causar enfermedades metabólicas y neurológicas, así como afectar la fertilidad

En qué productos podemos encontrar

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Rosalía desvela el día, la ciudad y el evento elegidos para presentar ‘LUX’ en directo: de España al mundo, su nuevo álbum

El álbum se adentra en la mística femenina, la búsqueda espiritual y los procesos de transformación en un momento social en donde predomina la incertidumbre

Rosalía desvela el día, la

España seguirá enfrentando el mal tiempo este fin de semana: la Aemet prevé lluvias en la mayor parte del país

Las precipitaciones podrían ser fuertes en algunos puntos del oeste peninsular y el área mediterránea

España seguirá enfrentando el mal

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El jugador del FC Barcelona no se guardó sus opiniones en el Chup Chup de la Kings League frente a Ibai Llanos

Lamine Yamal calienta el Clásico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía investiga una supuesta

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

Un padre quiere dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: solo tuvo “dos o tres” intentos de contacto en seis años

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 24 de octubre

Un cocinero desvela cuánto gana: “La responsabilidad es brutal y las jornadas duran más de doce horas”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos euros me dan por un dólar este 24 de octubre

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España