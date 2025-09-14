España

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El circuito ha sido invadido por la gente, que ha derribado algunas vallas, mientras la policía ha cargado en algunos puntos de la ciudad

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
(Europa Press)
(Europa Press)

No habrá final de la Vuelta a España. Aunque estaba anunciado que habría protestas por la situación en Gaza, y Madrid había anunciado un despliegue policial sin precedentes para evitar incidentes, al final los manifestantes lograron su objetivo: cientos de personas cortaron diversos tramos del recorrido en el centro de la ciudad, mientras la policía ha cargado contra la gente en algunos puntos, que por su parte derribaba las vallas y lanzaba objetos como botellas.

Poco antes, la organización de la Vuelta buscó evitar este resultado con un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid a las 17:30. En concreto, se evitó el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas han ido por una variante.

La Vuelta tenía previsto recorrer las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao. Desde el Ayuntamiento de Madrid se preveía una asistencia superior a las 50.000 personas. Pero no ha ocurrido: los manifestantes lograron ocupar la Gran Vía a la altura de Callao, y también en el Paseo del Prado, donde obstaculizaron el paso de los ciclistas, que tuvieron en muchos casos que bajarse de sus bicicletas, enfrentándose incluso a las personas que portaban las pancartas y les impedían continuar con la competición. Tras las conversaciones con el director de carrera se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.

Los manifestantes propalestinos cortan el
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Las escenas más tensas se vivieron cerca de Atocha, con enfrentamientos entre policías y manifestantes, unas cargas que se han producido en otros lados, como la Gran Vía.

Manifestantes en Madrid. (Nel Gómez)
Manifestantes en Madrid. (Nel Gómez)

Vingegaard gana la Vuelta, pero no sube al podio

Cuando la organización de la Vuelta dio por finalizada la última etapa, faltaban casi 60 kilómetros para el final, que debían realizarse dando vueltas por el circuito madrileño. Como no ha sido posible, este ha sido el final de la competición, ganada por el ciclista danés Jonas Vingegaard. Sin embargo, por los incidentes no ha podido subir al podio a recibir el jersey rojo como ganador de esta edición.

Antes de esta etapa, en declaraciones al medio danés Feltet, Vingegaard reflexionó sobre la situación: “He dicho que entiendo lo que está pasando y por qué protestan. Ojalá lo hubieran hecho en otro sitio, no lo voy a ocultar, para que pudiéramos correr como es debido. Pero lo hacen por una razón. Han encontrado aquí una plataforma que no han podido encontrar en ningún otro sitio”.

Los manifestantes propalestinos cortan el
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Yolanda Díaz: “Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad”

Las reacciones no se han hecho esperar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado su apoyo a las protestas propalestinas.

Los manifestantes propalestinos cortan el
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

“La sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad”, ha señalado a través de un mensaje en la red social Bluesky, recogido por Europa Press.

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha celebrado la cancelación de la etapa, diciendo que España “vuelve a ser faro mundial en defensa de los Derechos Humanos”. Lo ha trasladado en un mensaje en redes sociales en el que ha afirmado que “el pueblo de Madrid” paraliza “de forma pacífica” una competición que “nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio”. “Viva Palestina libre”, ha rematado.

Temas Relacionados

Vuelta a EspañaCiclismoPolicía EspañaMadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Fuerte, robusto y trabajador: así es el imponente caballo Ardenner, uno de los más antiguos y resistentes del mundo

Tiene un temperamento dócil y confiable, además de gran resistencia para labores agrícolas y forestales

Fuerte, robusto y trabajador: así

Queso cottage o queso fresco: cuál de los dos tiene más beneficios y te aporta más proteínas

Estas son las propiedades de ambos quesos

Queso cottage o queso fresco:

Arranca el juicio de la trama eólica de Castilla y León, el mayor caso de corrupción que implica a exaltos cargos de la Junta y empresarios

Están acusados de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y extorsión. En el juicio participarán 84 testigos y una veintena de peritos

Arranca el juicio de la

Rubén Jiménez, conductor de autobuses: “Las personas que no levantáis la mano os pensáis que os leemos la mente”

El conductor se hace viral en TikTok al pedir atención a los pasajeros que esperan distraídos en las paradas

Rubén Jiménez, conductor de autobuses:

Efemérides 14 de septiembre: nace Amy Winehouse, muere Patrick Swayze y la NASA crea un departamento para investigar OVNIS

Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este día

Efemérides 14 de septiembre: nace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo confirma la condena

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

ECONOMÍA

Adiós a los Van Gogh

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao