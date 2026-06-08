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Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación

Los tres jugadores españoles todavía se encuentran en proceso de recuperación por lesión y el seleccionador ha optado por darles descanso

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Nico Williams y Lamine Yamal (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Nico Williams y Lamine Yamal (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

La selección española se prepara para disputar en Puebla el último amistoso previo al inicio del Mundial 2026, enfrentándose a Perú. Este partido llegará marcado por la ausencia de tres de sus extremos principales: Lamine, Nico Williams y Víctor Muñoz. La decisión del cuerpo técnico, encabezado por Luis De la Fuente, es que los tres futbolistas permanezcan en el cuartel general de la selección en Chattanooga, Estados Unidos, donde continuarán su proceso de recuperación. La prioridad es que todos los integrantes del plantel lleguen en las mejores condiciones al primer partido del torneo, por lo que no se asumirá ningún riesgo innecesario con aquellos jugadores que no estén completamente recuperados.

El seleccionador ha dejado claro que prefiere no precipitar el regreso a aquellos jugadores que todavía se encuentran en proceso de recuperación de distintas lesiones. Tanto Lamine, Nico Williams y Víctor Muñoz llegaron a la concentración de la selección tras superar lesiones musculares, y aunque su evolución es positiva, el cuerpo médico y técnico ha decidido actuar con máxima cautela.

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Riesgo cero por parte de Luis De la Fuente, que quiere a todos los jugadores al cien por cien para el primer partido del Mundial, aunque incluso ante Cabo Verde tiene previsto ir con cautela y no forzar a sus jugadores. Así, se evita cualquier posibilidad de que una reincorporación prematura derive en una recaída que les impida estar en condiciones óptimas para el debut mundialista.

El jugador de la selección española Víctor Muñoz(EFE/Andreu Esteban)
El jugador de la selección española Víctor Muñoz(EFE/Andreu Esteban)

A lo largo de la concentración, los tres futbolistas han seguido un plan específico de trabajo físico y recuperación, bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección. El objetivo es que alcancen el nivel de exigencia física que requiere una competición como el Mundial, sin apresuramientos que puedan comprometer su proceso de rehabilitación. El cuerpo técnico ha optado por una estrategia de prudencia, manteniendo a los jugadores apartados de la dinámica de grupo en los momentos de máximo esfuerzo y priorizando su puesta a punto individual.

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El partido amistoso ante Perú

El amistoso ante Perú, que se disputará en Puebla, cobra así un matiz especial en la preparación de España. El partido servirá para que De la Fuente empiece a perfilar un once que se asemeje al que utilizará en el debut del 15 de junio, aunque todavía no se verá la alineación de gala. De la Fuente empezará a dibujar un equipo que se parecerá bastante al que iniciará el campeonato el día 15, aunque no el once de gala que tiene en mente y que tiene a Lamine y Nico como extremos. La ausencia de estos dos jugadores en las bandas permitirá que otros futbolistas del plantel adquieran minutos y muestren su capacidad para asumir roles importantes si fuera necesario.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, explica en rueda de prensa el detallado proceso de selección de los 26 convocados, asegurando que se han estudiado todas las variables y las necesidades del equipo.

Cabe destacar que Luis de la Fuente ya detalló que, siendo optimista, esperaba contar con todos los jugadores para afrontar el primer partido del Mundial 2026. Sin embargo, también detalló que no forzará la situación y que dará descanso o dejará en el banquillo a aquellos que no se encuentren completamente recuperados. Es por ellos que los tres extremos de la selección española no viajarán junto al resto de sus compañeros para afrontar el duelo ante Perú.

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