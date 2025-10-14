España

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

El presidente del Gobierno mantiene que este porcentaje es suficiente para “dar respuesta a los desafíos” de la OTAN

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Pedro Sánchez y Donald Trump
Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Pedro Sánchez ha reiterado que el 2% del PIB dedicado a invertir en defensa es suficiente para “dar respuesta a los desafíos” de la OTAN. Tras verse con Trump en Egipto, ha mantenido el objetivo del Gobierno de consolidar este porcentaje, lejos del 5% defendido acordado en la cumbre de la Alianza en La Haya. No obstante, Sánchez ha declarado en la entrevista en la SER que las “relaciones son muy positivas” con EEUU.

El presidente del Gobierno se encontró con Donald Trump en un “día muy especial”. Tras la polémica declaración del estadounidense proponiendo una posible expulsión de España de la OTAN incrementaba la distancia entre ambos. Primero, se estrecharon la mano entre sonrisas y una forzada fuerza en sus brazos para mantener el pulso. Después, Trump habló desde un atril y, en un momento del discurso, se dirigió a España asegurando que “nos acercaremos” en lo referente al gasto en las Fuerzas Armadas.

En otro de los principales temas relacionados con la defensa, Sánchez ha confirmado que se mantendrá el embargo de armas a Israel. Ha explicado que, de momento, se ha logrado un “alto el fuego” pero que se continuará con la prohibición de la compraventa de armas hasta que se consolide la paz.

El comentado saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre sobre la paz en Gaza-

El pulso por el gasto en defensa

La imagen, dentro de las costumbres diplomáticas de estas reuniones, parece reducir la tensión entre dos gobiernos que pasaban por un momento complicado en sus relaciones. No obstante, las actuaciones de Trump son difíciles de predecir. Ahora, Sánchez también ha buscado reducir la distancia en lo referente al vínculo entre países, pero no da un paso atrás en las intenciones de defensa.

El presidente ha confirmado que la cifra dedicada a defensa es inamovible. Ha explicado que el Gobierno alcanzó un acuerdo con la OTAN para poner su objetivo en el 2,1%. También ha relatado los motivos por los que no están de acuerdo con aumentar el gasto hasta el 5%. Entre ellos, menciona la “capacidad de absorción de las Fuerzas Armadas”, que el actual porcentaje da “respuesta a los desafíos de la OTAN” o que la seguridad también se mide en la cooperación con terceros países.

En lo referente a la defensa, ha concluido que “para garantizar la seguridad de nuestras naciones” hay que hacer una apuesta por “la lucha contra la desigualdad”. Con esto, se refiere a que, para lograr una Europa segura, hay que invertir en otros sectores al mismo nivel que en los Ejércitos.

Donald Trump ha saludado a Pedro Sánchez este lunes en Egipto mostrando incluso algún gesto cercano y con una sonrisa, pocos días después de decir el mandatario en la Casa Blanca que tal vez habría que echar a España de la OTAN por no aceptar el aumento al 5% del gasto en defensa (Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh)

“Relaciones muy positivas” entre España y EEUU

“Las relaciones son muy positivas y profundas, están muy consolidadas”, ha afirmado Sánchez. Se apoya en los vínculos comerciales, como la presencia de inversiones españolas en el país norteamericano. De esta forma, aunque reconoce las evidentes diferencias entre un “Gobierno progresista” como es el de España y la administración estadounidense, evita posicionarlo como un rival.

Donald Trump aseguró en su discurso que España “está haciendo un trabajo fantástico”. En un momento de sus palabras dirigidas a todos los líderes buscó la mirada de Sánchez para felicitarle. Sin embargo, más destacado que esto, fue el momento anterior en el que se dirige al resto de presentes para preguntarles si “ya están trabajando” con España “el tema del PIB”, provocando las risas de Sánchez.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEDonald TrumpGobiernoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sonia Monroy comunica la muerte de su hermana con un desgarrador mensaje: “Cuidaré de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío”

Tan solo unas horas después de desvelar la enfermedad de su hermana, la televisiva ha anunciado su fallecimiento a través de sus redes sociales

Sonia Monroy comunica la muerte

La reacción de Alejandro Albalá al verse en el espejo tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’: “Tengo pellejo”

El gaditano tuvo que dar el último adiós al resto de sus compañeros y ya ha puesto rumbo a España

La reacción de Alejandro Albalá

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

En el caso analizado, la medida tuvo un carácter meramente accidental y limitado a dos meses, sin afectar a la jornada anual ni al número total de guardias realizadas

Un conductor de ambulancia trabaja

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

Se puede exigir en los casos en que el mal estado de la vivienda afecte a los demás propietarios

Estas son las obras a

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

El dirigente español, presente en el acuerdo para un alto el fuego en Gaza firmado en Egipto, confirma que el embargo de armas seguirá vigente “hasta que el proceso de paz se consolide”

Pedro Sánchez pide que no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de ambulancia trabaja

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

Un padre mantiene la custodia compartida de su hijo y el uso de la vivienda familiar, aunque por su trabajo tenga que delegar parte del cuidado a los abuelos

Cercanías Madrid convoca huelga para este miércoles 15 de octubre: así es como afectará a los 600.000 usuarios

ECONOMÍA

Estas son las obras a

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un escaso 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell deciden acudir a la OPA del BBVA

Andrés Millán, abogado: “El Gobierno plantea subir las cuotas de todos los autónomos para el inicio de 2026”

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20