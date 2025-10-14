Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Pedro Sánchez ha reiterado que el 2% del PIB dedicado a invertir en defensa es suficiente para “dar respuesta a los desafíos” de la OTAN. Tras verse con Trump en Egipto, ha mantenido el objetivo del Gobierno de consolidar este porcentaje, lejos del 5% defendido acordado en la cumbre de la Alianza en La Haya. No obstante, Sánchez ha declarado en la entrevista en la SER que las “relaciones son muy positivas” con EEUU.

El presidente del Gobierno se encontró con Donald Trump en un “día muy especial”. Tras la polémica declaración del estadounidense proponiendo una posible expulsión de España de la OTAN incrementaba la distancia entre ambos. Primero, se estrecharon la mano entre sonrisas y una forzada fuerza en sus brazos para mantener el pulso. Después, Trump habló desde un atril y, en un momento del discurso, se dirigió a España asegurando que “nos acercaremos” en lo referente al gasto en las Fuerzas Armadas.

En otro de los principales temas relacionados con la defensa, Sánchez ha confirmado que se mantendrá el embargo de armas a Israel. Ha explicado que, de momento, se ha logrado un “alto el fuego” pero que se continuará con la prohibición de la compraventa de armas hasta que se consolide la paz.

El comentado saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre sobre la paz en Gaza-

El pulso por el gasto en defensa

La imagen, dentro de las costumbres diplomáticas de estas reuniones, parece reducir la tensión entre dos gobiernos que pasaban por un momento complicado en sus relaciones. No obstante, las actuaciones de Trump son difíciles de predecir. Ahora, Sánchez también ha buscado reducir la distancia en lo referente al vínculo entre países, pero no da un paso atrás en las intenciones de defensa.

El presidente ha confirmado que la cifra dedicada a defensa es inamovible. Ha explicado que el Gobierno alcanzó un acuerdo con la OTAN para poner su objetivo en el 2,1%. También ha relatado los motivos por los que no están de acuerdo con aumentar el gasto hasta el 5%. Entre ellos, menciona la “capacidad de absorción de las Fuerzas Armadas”, que el actual porcentaje da “respuesta a los desafíos de la OTAN” o que la seguridad también se mide en la cooperación con terceros países.

En lo referente a la defensa, ha concluido que “para garantizar la seguridad de nuestras naciones” hay que hacer una apuesta por “la lucha contra la desigualdad”. Con esto, se refiere a que, para lograr una Europa segura, hay que invertir en otros sectores al mismo nivel que en los Ejércitos.

Donald Trump ha saludado a Pedro Sánchez este lunes en Egipto mostrando incluso algún gesto cercano y con una sonrisa, pocos días después de decir el mandatario en la Casa Blanca que tal vez habría que echar a España de la OTAN por no aceptar el aumento al 5% del gasto en defensa (Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh)

“Relaciones muy positivas” entre España y EEUU

“Las relaciones son muy positivas y profundas, están muy consolidadas”, ha afirmado Sánchez. Se apoya en los vínculos comerciales, como la presencia de inversiones españolas en el país norteamericano. De esta forma, aunque reconoce las evidentes diferencias entre un “Gobierno progresista” como es el de España y la administración estadounidense, evita posicionarlo como un rival.

Donald Trump aseguró en su discurso que España “está haciendo un trabajo fantástico”. En un momento de sus palabras dirigidas a todos los líderes buscó la mirada de Sánchez para felicitarle. Sin embargo, más destacado que esto, fue el momento anterior en el que se dirige al resto de presentes para preguntarles si “ya están trabajando” con España “el tema del PIB”, provocando las risas de Sánchez.