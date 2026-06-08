Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

Dos personas sosteniendo un preservativo (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha un programa de distribución gratuita de preservativos dirigido a jóvenes de entre 16 y 22 años a través de las oficinas de Farmacia de toda España. Así lo ha anunciado este lunes el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, durante la Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) celebrada en Madrid.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a los métodos de prevención frente a las infecciones de transmisión sexual y, según ha explicado Gullón, introducir un cambio en la concepción de estos productos al considerarlos un derecho accesible para la población joven. El programa se desarrollará en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), organismo que participará en la distribución de los preservativos entre las farmacias comunitarias.

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Durante su intervención, el responsable de Salud Pública ha señalado que el objetivo es que los preservativos formen parte de la vida cotidiana de los jóvenes y que su disponibilidad deje de percibirse como una medida puntual o excepcional. En ese sentido, ha defendido la necesidad de que estos métodos de prevención estén presentes en el día a día y sean fácilmente accesibles para quienes los necesiten.

Gullón ha explicado que la gratuidad de los preservativos no constituye en sí misma una medida novedosa, ya que existen experiencias previas de reparto sin coste en diferentes ámbitos. Sin embargo, ha subrayado que la principal novedad del programa reside en su implantación a través de la red de oficinas de Farmacia, un canal que permitirá ampliar el acceso y acercar estos productos a un mayor número de personas.

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(Noticia en ampliación)