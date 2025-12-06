España

Juan Carlos I confiesa en sus memorias que no le gusta que le digan ‘emérito’: “Conservo de por vida el título honorífico de Rey”

El padre de Felipe VI ha mostrado su lado más personal en su libro ‘Reconciliación’, publicado en España el pasado 3 de diciembre

Guardar
El rey Juan Carlos. (EFE/Sergio
El rey Juan Carlos. (EFE/Sergio Barrenechea)

Reconciliación, el libro que acuña las memorias del rey Juan Carlos I, sigue sacando a la luz capítulos y anécdotas hasta ahora desconocidos del padre de Felipe VI. Una de las cuestiones que cuenta en la obra es que no le gusta que le digan ‘Emérito’, un término con el que se le designa tras su abdicación de la Corona Española en 2014. Y es que, según sus palabras, esta designación jamás ha sido oficial ni le representa.

“Los medios me han atribuido el título de ‘rey emérito’, como ‘profesor emérito’ o ‘papa emérito’. No se trata de un título protocolario oficial. Según la ley orgánica que avala mi abdicación, conservo de por vida el título honorífico de Rey”, afirma el esposo de la reina Sofía en sus memorias, dejando clara su reivindicación personal e institucional. El exmonarca asegura que la culpa es de la prensa, que acuñó este apelativo para evitar confusiones entre él y su hijo, Felipe VI. Y, con el paso del tiempo, esta etiqueta se simplificó hasta convertirse en ‘el emérito’.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

“No me gusta esta designación. Es prestigioso en las universidades estadounidenses o francesas, pero en España lo es mucho menos. La Casa Real española debería inventar un título específico para los reyes o reinas que abdican, porque me imagino que algún día se repetirá la situación”, sugiere el exsoberano, agregando que este título, además de prestigioso, no debería dar “lugar a ambigüedades sobre el hecho de que solo hay un rey en ejercicio”.

“Es una molestia porque ya no es productivo”

Juan Carlos I ha comparado su situación con la de la reina Beatriz de los Países Bajos para dejar claro la incomodidad que le genera el término ‘emérito’. “Tras renunciar al trono, Beatriz recuperó su título anterior, el de alteza real princesa Beatriz de Holanda, princesa de Orange-Nassau. Aunque tampoco me parece adecuado. Estaría justificado examinar esta cuestión para institucionalizar un título oficial equivalente a ‘rey padre’”, manifiesta, dejando entrever que su propuesta reconoce los servicios prestados sin confundir funciones ni jerarquías.

Juan Carlos I, en imagen
Juan Carlos I, en imagen de archivo. (Europa Press)

El rey retirado también dedica una parte significativa de sus memorias a reflexionar sobre el papel de los mayores en la sociedad contemporánea. Lamenta que la experiencia y la edad hayan perdido valor social en España, a diferencia de culturas más tradicionales, como la del país que actualmente lo acoge, donde la figura del patriarca conserva prestigio. “Antes, en España, se respetaba a los mayores… Hoy está excluido. Es una molestia porque ya no es productivo”, escribe. Y reconoce que no imaginaba que él mismo acabaría “dejado completamente al margen”.

Según sus palabras, aunque su intención no es ocupar un lugar preeminente en la vida oficial, esperaba, al menos, que lo consultaran “en privado, de vez en cuando”. Y es que, tras casi cuatro décadas de reinado, aspiraba a seguir siendo útil a la Corona y que se reconociera su legado político. De hecho, durante un tiempo atendió actos a los que Felipe VI no podía acudir. Pero, según relata, aquellas peticiones cesaron de repente: su último viaje oficial fue en marzo de 2018, a Chile.

El exmonarca también señala la pérdida de posiciones institucionales vinculadas a las fundaciones que había impulsado. Aunque mantuvo la presidencia honorífica de aquellas que llevaban su nombre, otras, como Cotec, le fueron retiradas con brusquedad, algo que lamenta especialmente por la energía y entusiasmo que les había dedicado.

Temas Relacionados

Rey Juan CarlosMemorias Rey Juan CarlosCasa Real EspañaCasas RealesFamilia Real EspañolaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carne de pato para los faraones, lechugas para los campesinos: así era la dieta en el Antiguo Egipto

La alimentación de los egipcios era muy variada, especialmente para la élite que tenía acceso a todo tipo de productos

Carne de pato para los

Europa se blinda contra la ‘flota fantasma’ de Rusia: Reino Unido y Noruega desplegarán buques de guerra contra los submarinos del Kremlin

13 barcos patrullarán zonas sensibles como las instalaciones de gas y energía o los cables y tuberías submarinas

Europa se blinda contra la

El Arrebato reivindica el pop aflamencado en su nuevo disco: “Ahora la música suena a un mismo sonido feo. Antes había calidad y diversidad”

‘Infobae España’ entrevista al sevillano, que publica su decimocuarto álbum, ‘El viaje inesperado’. “Vamos a perder la credibilidad de la música si seguimos así”, reflexiona al hablar de la IA

El Arrebato reivindica el pop

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

40 años de continuidad, tensiones y cambios abruptos ayudan a entender por qué el 21-D puede redefinir el destino político de la comunidad

De mayorías absolutas a pactos

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

Los expertos consultados por ‘Infobae España’ explican que el auge de este partido se debe a la fidelidad de su electorado, el empuje del voto joven masculino y el peso de los votantes con menor nivel educativo

La mitad de los que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De mayorías absolutas a pactos

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

Los cruces del Mundial 2026:

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022