Juan Carlos I confiesa en sus memorias que no le gusta que le digan ‘emérito’: “Conservo de por vida el título honorífico de Rey”

El rey Juan Carlos. (EFE/Sergio Barrenechea)

Reconciliación, el libro que acuña las memorias del rey Juan Carlos I, sigue sacando a la luz capítulos y anécdotas hasta ahora desconocidos del padre de Felipe VI. Una de las cuestiones que cuenta en la obra es que no le gusta que le digan ‘Emérito’, un término con el que se le designa tras su abdicación de la Corona Española en 2014. Y es que, según sus palabras, esta designación jamás ha sido oficial ni le representa.

“Los medios me han atribuido el título de ‘rey emérito’, como ‘profesor emérito’ o ‘papa emérito’. No se trata de un título protocolario oficial. Según la ley orgánica que avala mi abdicación, conservo de por vida el título honorífico de Rey”, afirma el esposo de la reina Sofía en sus memorias, dejando clara su reivindicación personal e institucional. El exmonarca asegura que la culpa es de la prensa, que acuñó este apelativo para evitar confusiones entre él y su hijo, Felipe VI. Y, con el paso del tiempo, esta etiqueta se simplificó hasta convertirse en ‘el emérito’.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

“No me gusta esta designación. Es prestigioso en las universidades estadounidenses o francesas, pero en España lo es mucho menos. La Casa Real española debería inventar un título específico para los reyes o reinas que abdican, porque me imagino que algún día se repetirá la situación”, sugiere el exsoberano, agregando que este título, además de prestigioso, no debería dar “lugar a ambigüedades sobre el hecho de que solo hay un rey en ejercicio”.

“Es una molestia porque ya no es productivo”

Juan Carlos I ha comparado su situación con la de la reina Beatriz de los Países Bajos para dejar claro la incomodidad que le genera el término ‘emérito’. “Tras renunciar al trono, Beatriz recuperó su título anterior, el de alteza real princesa Beatriz de Holanda, princesa de Orange-Nassau. Aunque tampoco me parece adecuado. Estaría justificado examinar esta cuestión para institucionalizar un título oficial equivalente a ‘rey padre’”, manifiesta, dejando entrever que su propuesta reconoce los servicios prestados sin confundir funciones ni jerarquías.

Juan Carlos I, en imagen de archivo. (Europa Press)

El rey retirado también dedica una parte significativa de sus memorias a reflexionar sobre el papel de los mayores en la sociedad contemporánea. Lamenta que la experiencia y la edad hayan perdido valor social en España, a diferencia de culturas más tradicionales, como la del país que actualmente lo acoge, donde la figura del patriarca conserva prestigio. “Antes, en España, se respetaba a los mayores… Hoy está excluido. Es una molestia porque ya no es productivo”, escribe. Y reconoce que no imaginaba que él mismo acabaría “dejado completamente al margen”.

Según sus palabras, aunque su intención no es ocupar un lugar preeminente en la vida oficial, esperaba, al menos, que lo consultaran “en privado, de vez en cuando”. Y es que, tras casi cuatro décadas de reinado, aspiraba a seguir siendo útil a la Corona y que se reconociera su legado político. De hecho, durante un tiempo atendió actos a los que Felipe VI no podía acudir. Pero, según relata, aquellas peticiones cesaron de repente: su último viaje oficial fue en marzo de 2018, a Chile.

El exmonarca también señala la pérdida de posiciones institucionales vinculadas a las fundaciones que había impulsado. Aunque mantuvo la presidencia honorífica de aquellas que llevaban su nombre, otras, como Cotec, le fueron retiradas con brusquedad, algo que lamenta especialmente por la energía y entusiasmo que les había dedicado.