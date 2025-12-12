La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón (Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha sido citado como testigo por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien instruye la causa relacionada con la DANA, para que explique en detalle las conversaciones que mantuvo con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. La magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja ha fundamentado su decisión en la posibilidad de que Feijóo pueda aportar información relevante sobre la comunicación con Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, pudo realizar ese día tras sus intercambios con Salomé Pradas, quien ocupaba el cargo de consellera de Justicia e Interior.

La jueza ha considerado que la declaración de Feijóo podría ser clave para esclarecer los hechos ocurridos durante la jornada de la DANA, especialmente en lo relativo a la información que Mazón fue recibiendo y transmitiendo a raíz de sus conversaciones con Pradas.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

El auto judicial detalla que la comparecencia del líder del Partido Popular se solicita expresamente para que “dé razón de los comentarios” que Mazón pudo “haber hecho” en esa fecha concreta, en función de la información que iba recibiendo de la entonces consellera. La instrucción de la causa sigue su curso, y la citación de Feijóo se enmarca en el esfuerzo de la jueza Ruiz Tobarra por reconstruir con precisión la cadena de comunicaciones y decisiones adoptadas durante el episodio de la DANA.

La reacción de Feijóo

Feijóo ha querido recalcar cuál fue, a su juicio, su papel el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia. Según ha explicado en un acto de campaña en Talarrubias (Badajoz), actuó en su condición de jefe de la oposición y dentro de las competencias que le corresponden, solicitando ese mismo día al Gobierno la declaración de emergencia nacional, según ha recogido Efe. “Ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente y así va a seguir siendo porque entiendo que estuvimos ante un supuesto de emergencia nacional de libro”, aseveró el dirigente popular, eludiendo hacer comentarios específicos sobre la citación judicial.

La petición para que se llame al presidente nacional del PP como testigo fue formulada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, parte que ejerce la acusación particular en el caso. En respuesta, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza número 3) accedió a la solicitud tras considerar que Feijóo, en declaraciones públicas, reconoció haber sido informado “en tiempo real” por Mazón acerca de los acontecimientos. La instrucción subraya la certeza que se desprende de la manifestación realizada por Feijóo: “El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real”.

La jueza fundamenta su decisión en la necesidad de que el líder del PP “pueda dar razón de los comentarios” que Carlos Mazón habría compartido a raíz de sus conversaciones con Salomé Pradas, quien era la consellera de Justicia e Interior y actualmente figura como investigada en estas diligencias previas. El tribunal pretende esclarecer así los detalles y el alcance de la información que Mazón manejó y transmitió durante las horas críticas de la emergencia.

Velas para homenajear a las víctimas de la DANA en Paiporta. (Jorge Gil./ Europa Press)

En la misma resolución, la magistrada establece que se informe al líder del PP sobre la posibilidad de presentar, en el marco de este procedimiento y en un plazo de cinco días, el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y WhatsApps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día de los hechos, siempre que estén relacionados con el objeto de la causa.

La jueza recuerda, además, un precedente relevante: la citación como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, que comió aquel día con Mazón, a petición previa de la Audiencia de Valencia. En ese caso, la periodista negó cualquier conocimiento relevante a través de una carta pública. En el contexto actual, señala la magistrada, no se habla de una mera posibilidad, sino de una certeza derivada de las declaraciones públicas de Feijóo sobre su comunicación directa con el president durante la emergencia.