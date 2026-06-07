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La princesa Leonor opta por un look moderno y juvenil para recibir al papa León XIV en Cibeles: cuello de barco y maquillaje recargado

La hija de Felipe VI ha lucido un estilismo más desenfadado que en su primer encuentro con el pontífice

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El papa León XIV firma en el libro de invitados junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles. (EFE/ Chema Moya)
El papa León XIV firma en el libro de invitados junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles. (EFE/ Chema Moya)

Ya ha dado comienzo la gran y esperada misa del papa León XIV en la Plaza de Cibeles. Tras un largo recorrido del pontífice a lo largo del Paseo de Recoletos subido en el papamóvil, ha sido recibido por miles de ciudadanos en uno de los enclaves más icónicos de la ciudad de Madrid. Allí, también se ha reencontrado por segundo día consecutivo con los reyes Felipe y Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Después de la sobriedad que marcó su estilismo durante la recepción oficial a León XIV en el Palacio Real, la princesa Leonor ha apostado por una imagen completamente distinta en la segunda jornada de la visita papal a España. Y es que, según afirma Vanitatis, el Vaticano ha marcado el protocolo de la segunda jornada en cuanto al código de vestimenta, destacando así “colores más frescos” para la celebración de la misa.

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Para la ocasión, Leonor ha lucido un vestido midi de inspiración minimalista y líneas limpias que destaca por su delicado color azul cielo. El diseño, de silueta recta y corte sofisticado, incorpora un original detalle en el escote con cuello de barco, rematado con una pieza superpuesta que añade volumen y personalidad al conjunto sin renunciar a la discreción. El largo, por debajo de la rodilla, encaja perfectamente con las normas de etiqueta propias de una celebración religiosa de estas características. La elección refleja además una imagen más juvenil y relajada, alejada de los estilismos más institucionales que ha venido mostrando durante los últimos meses en sus compromisos militares.

La reina Letizia (d) conversa con la princesa Leonor (i) mientras el papa León XIV (no en la imagen) firma en el libro de honor de Madrid antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).
La reina Letizia (d) conversa con la princesa Leonor (i) mientras el papa León XIV (no en la imagen) firma en el libro de honor de Madrid antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).

La heredera ha completado el look con complementos coordinados en la misma gama cromática. Ha estrenado unos zapatos de tacón medio y un bolso a juego en estilo clutch, ambos en un azul ligeramente más intenso que el vestido. En cuanto a las joyas, ha optado por unos pendientes elaborados en oro blanco, diamantes y topacio azul, piezas que ya había lucido anteriormente y que armonizan perfectamente con el conjunto.

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Su melena rubia ha aparecido parcialmente recogida en un semirecogido sencillo y natural, aportando un aire romántico a una imagen cuidadosamente estudiada. Por otro lado, la hija de Felipe VI se ha atrevido a lucir un maquillaje mucho más cargado de lo que acostumbra, con sombras también en tonos pastel y unos labios más marcados en tono nude. De esta manera, marca un look mucho más juvenil y desenfadado para un día marcado en la agenda como festejo.

El papa León XIV (c) saluda al rey Felipe VI (c-i), la reina Letizia (i), la princesa Leonor (2i) y la infanta Sofía (d) antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya)
El papa León XIV (c) saluda al rey Felipe VI (c-i), la reina Letizia (i), la princesa Leonor (2i) y la infanta Sofía (d) antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya)

Su estilismo en el primer encuentro con León XIV

La visita de León XIV al Palacio Real supuso también el regreso de la princesa Leonor a los grandes actos institucionales vestida de civil, después de varios meses en los que su imagen pública había estado ligada casi exclusivamente a los uniformes militares de su formación castrense. La heredera aprovechó la ocasión para mostrar una imagen elegante, sobria y perfectamente ajustada al protocolo exigido para recibir al Pontífice.

Para este encuentro histórico, Leonor apostó por un abrigo-vestido negro de corte clásico y largo midi, una elección marcada por las normas de etiqueta vaticanas. A diferencia de la reina Letizia, que pudo vestir de blanco gracias al denominado “privilegio de blanco”, la Princesa de Asturias debía recurrir a tonos oscuros, una regla que también siguió la infanta Sofía. El diseño destacaba por su silueta femenina, con una amplia falda de vuelo y una cintura marcada mediante un cinturón ancho que aportaba estructura al conjunto.

Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del Palacio Real.

Uno de los aspectos más llamativos fue el peinado. Leonor recuperó la melena suelta, una imagen poco habitual en los últimos meses debido a las exigencias de su formación militar, donde los recogidos han sido una constante. Su cabello, llevado de forma natural y ligeramente ondulado, contribuyó a suavizar la seriedad del estilismo y aportó un aire más juvenil.

En cuanto a los complementos, la heredera eligió unos zapatos negros de salón con tacón fino, manteniendo la línea de sobriedad que exigía la ocasión. Sin embargo, el detalle más significativo estuvo en sus joyas. Leonor lució unos pendientes artesanales de vidrio de la firma valenciana Boira Glass, una marca que se vio especialmente afectada por las inundaciones provocadas por la DANA. Con esta elección, la princesa lanzó un discreto mensaje de apoyo al pequeño comercio y a los artesanos que continúan recuperándose de las consecuencias de aquella tragedia.

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