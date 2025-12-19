La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Adolfo Suarez, expresidente de España

Una mujer ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa al expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, de abuso sexual, según informa EFE. En concreto, el escrito señala “abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación” entre 1983 y 1985, periodo en el que la denunciante tenía 17 años.

La denuncia se interpuso el 9 de diciembre en una comisaría de Madrid. Señala que la mujer decidió acudir a las autoridades pese al fallecimiento de Suárez y a que los delitos estarían prescritos. El impacto es enorme por la importancia de la figura de Suárez, clave en la Transición, ejemplo del entendimiento político y la colaboración entre políticos, o con su nombre en el aeropuerto más importante de España.

En las últimas semanas, una oleada de denuncias de índole sexual han sacudido la política española. Lo que inició como un problema evidente en el sistema del PSOE, ha evolucionado a denuncias que envuelven a otros partidos, con PP y Vox. Ahora, el expresidente Adolfo Suárez, que falleció en 2014, aparece en esta lista, aunque, de momento, solo se conoce la denuncia con el testimonio de la supuesta víctima.

El presidente del Gobierno reacciona a las denuncias por acoso en el seno del PSOE.

Denuncia contra Adolfo Suárez

En la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la mujer relata que conoció a Adolfo Suárez el 23 de noviembre de 1982, cuando él tenía 51 años y había dejado la presidencia del Gobierno. Ella, con 17, le había escrito una carta mostrando admiración y pidiendo orientación académica para servir al país. Según su testimonio, en esa primera reunión él le prometió ayudarla y preguntó detalles íntimos.

La denunciante describe varios encuentros posteriores en el despacho de Suárez, a los que siempre accedía tras ser recibida por dos secretarios, identificados como el señor Amores y Gádor. Según el escrito, el 4 de marzo de 1983 ocurrió la primera agresión sexual. Sostiene que la “tortura” se prolongó durante tres años. “Si bien Adolfo Suárez ya falleció, yo no”, señala, añadiendo que ha sufrido revictimización durante más de cuatro décadas.

El PSOE no está teniendo un final de año fácil. No hay tregua ni para el partido ni para su líder.

El PSOE respalda a la denunciante

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha manifestado su apoyo a la mujer que denunció al expresidente Adolfo Suárez, en una entrevista en RNE. Narbona ha calificado el testimonio de “muy impactante” y ha apuntado que, aunque Suárez falleció hace más de 10 años, pueden existir responsabilidades en personas que permitieron los hechos, como el caso de los secretarios.

Consultada sobre la posibilidad de retirar el nombre de Suárez al aeropuerto de Madrid-Barajas, Narbona ha evitado pronunciarse. Desde que ayer saltó la noticia, Podemos ha exigido que se eliminen todos los honores y reconocimientos que existen del antiguo presidente, tanto en palabras de Irene Montero como Ione Belarra.

Belarra pidió retirar todos los reconocimientos institucionales. Propuso quitar su nombre al aeropuerto de Barajas y retirar bustos y cuadros. “Cuántos hombres de Estado… eran agresores sexuales… que construyeron su poder sobre ese pacto de caballeros”, aseguró la líder de Podemos, explicando que hay que bajar del “pedestal” a estos perfiles, últimamente más habituales en el entorno político.