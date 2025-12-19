España

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha manifestado su apoyo a la mujer que denunció

Guardar
Adolfo Suarez, expresidente de España
Adolfo Suarez, expresidente de España

Una mujer ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa al expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, de abuso sexual, según informa EFE. En concreto, el escrito señala “abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación” entre 1983 y 1985, periodo en el que la denunciante tenía 17 años.

La denuncia se interpuso el 9 de diciembre en una comisaría de Madrid. Señala que la mujer decidió acudir a las autoridades pese al fallecimiento de Suárez y a que los delitos estarían prescritos. El impacto es enorme por la importancia de la figura de Suárez, clave en la Transición, ejemplo del entendimiento político y la colaboración entre políticos, o con su nombre en el aeropuerto más importante de España.

En las últimas semanas, una oleada de denuncias de índole sexual han sacudido la política española. Lo que inició como un problema evidente en el sistema del PSOE, ha evolucionado a denuncias que envuelven a otros partidos, con PP y Vox. Ahora, el expresidente Adolfo Suárez, que falleció en 2014, aparece en esta lista, aunque, de momento, solo se conoce la denuncia con el testimonio de la supuesta víctima.

El presidente del Gobierno reacciona a las denuncias por acoso en el seno del PSOE.

Denuncia contra Adolfo Suárez

En la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la mujer relata que conoció a Adolfo Suárez el 23 de noviembre de 1982, cuando él tenía 51 años y había dejado la presidencia del Gobierno. Ella, con 17, le había escrito una carta mostrando admiración y pidiendo orientación académica para servir al país. Según su testimonio, en esa primera reunión él le prometió ayudarla y preguntó detalles íntimos.

La denunciante describe varios encuentros posteriores en el despacho de Suárez, a los que siempre accedía tras ser recibida por dos secretarios, identificados como el señor Amores y Gádor. Según el escrito, el 4 de marzo de 1983 ocurrió la primera agresión sexual. Sostiene que la “tortura” se prolongó durante tres años. “Si bien Adolfo Suárez ya falleció, yo no”, señala, añadiendo que ha sufrido revictimización durante más de cuatro décadas.

El PSOE no está teniendo un final de año fácil. No hay tregua ni para el partido ni para su líder.

El PSOE respalda a la denunciante

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha manifestado su apoyo a la mujer que denunció al expresidente Adolfo Suárez, en una entrevista en RNE. Narbona ha calificado el testimonio de “muy impactante” y ha apuntado que, aunque Suárez falleció hace más de 10 años, pueden existir responsabilidades en personas que permitieron los hechos, como el caso de los secretarios.

Consultada sobre la posibilidad de retirar el nombre de Suárez al aeropuerto de Madrid-Barajas, Narbona ha evitado pronunciarse. Desde que ayer saltó la noticia, Podemos ha exigido que se eliminen todos los honores y reconocimientos que existen del antiguo presidente, tanto en palabras de Irene Montero como Ione Belarra.

Belarra pidió retirar todos los reconocimientos institucionales. Propuso quitar su nombre al aeropuerto de Barajas y retirar bustos y cuadros. “Cuántos hombres de Estado… eran agresores sexuales… que construyeron su poder sobre ese pacto de caballeros”, aseguró la líder de Podemos, explicando que hay que bajar del “pedestal” a estos perfiles, últimamente más habituales en el entorno político.

Temas Relacionados

Adolfo SuárezPSOEPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Cuál es el precio de

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

La cadena de supermercados elevará a 37 los días de descanso anual y pagará una mensualidad extraordinaria a toda su plantilla en los dos países a partir de 2026

Mercadona amplía en siete días

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

La reunión, celebrada este viernes entre dirigentes de ambos grupos, ha reunido a la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, y responsables de Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, sin presencia de ministros

Termina sin avances la reunión

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

El cálculo del IVA que iría a las arcas del Estado ha generado numerosas críticas

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto

Solo faltan 12 votos: 112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados en Extremadura ya han votado de nuevo

Los responsables del incidente lograron sustraer una caja fuerte en la sede de Correos, que contenía tanto votos por correo como una suma de 14.000 euros

Solo faltan 12 votos: 112
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Termina sin avances la reunión

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

Solo faltan 12 votos: 112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados en Extremadura ya han votado de nuevo

Último día de la campaña extremeña: Guardiola se alegra “de no haber estado” en el debate electoral y Gallardo considera que “se ha escondido”

España ya tiene nuevo embajador de Estados Unidos: el Senado da luz verde al nombramiento del empresario Benjamín León

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente estás trabajando gratis y no te estás dando cuenta”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”