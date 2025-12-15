Amama asegura que más de 300 mujeres desarrollaron cáncer de mama por los fallos en los cribados de Andalucía

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de AMAMA, una asociación española de supervivientes de cáncer de mama, sostienen carteles, banderas y un recorte de cinta rosa, el símbolo universal de la concienciación, la esperanza y el apoyo contra el cáncer de mama, durante una protesta por el escándalo de las mamografías en Andalucía en Sevilla, España, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Marcelo del Pozo

El 30 de noviembre, la Junta de Andalucía ponía fin a la realización de pruebas diagnósticas a las 2.317 mujeres afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama. El pasado sábado, el Gobierno de Juanma Moreno sentenciaba que tan solo 23 de las víctimas habían llegado a desarrollar tumores malignos a causa de los retrasos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las cifras, sin embargo, no cuadran con la investigación de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía, Amama. Desde su organización, han recopilado 301 casos en los que mujeres a las que no se le realizaron las pruebas de detección desarrollaron cáncer de mama.

Amama ha difundido varios audios con testimonios de las víctimas, repartidas por toda la geografía andaluza. Bajo el lema ¡No somos 23, Moreno Bonilla!, mujeres y familiares narran a través de un grupo de WhatsApp su experiencia con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cómo los retrasos en la atención terminaron en el desarrollo de cánceres, en muchos casos fatales.

La organización acusa a la Junta de intentar minimizar la crisis de los cribados y por medio de esta campaña buscan poner rostro al problema y visibilizar su extensión, más allá del Hospital Virgen del Rocío. Dolores Bernal, Olga Liebana o Ana Montero son prueba de ello.

“Se están riendo de nosotras”

“A mí me hicieron la prueba en noviembre de 2023 y no me avisaron hasta marzo de 2025″, denuncia Dolores. “En esos 16 meses, [el tumor] pasó de benigno a maligno”, incide. La gadintana hace énfasis en que ella no fue tratada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), centro donde, según la Consejería de Sanidad, se concentran la gran mayoría de los casos. “Me parece que este señor no está bien informado”, apunta, en referencia a Moreno Bonilla.

Desde Jaén habla Olga, de 54 años. "En 2023 me hice mamografía y no fui informada. A los meses, me diagnosticaron un cáncer de mama con metástasis en el pecho y, encima de todo, me han borrado todas las pruebas del 2023 de ClickSalud“, asegura. Para ella, como muchas otras, resulta imposible que la Junta solo haya detectado 23 casos de cáncer de mama. “Tan solo en este grupo de WhatsApp somos 301, se están riendo de nosotras", resalta.

“Aunque fuéramos unas cuantas, somos personas”, reclama Pilar Benítez, originaria de Puerto de Santa María (Cádiz). “Ya van 50 reclamaciones patrimoniales y las que quedan por presentar. Que a ti te hagan una mamografía en febrero, que no te llamen y que tú en mayo te palpes un tumor... ¿Qué le parece a él si fuera su hija, su hermana, su madre", declara.

Entre los testimonios difundidos por Amama no solo hablan mujeres con cáncer de mama, también familiares de otras que ya no están aquí. Silvia, por ejemplo, habla por su madre, Purificación Fernández Cano. “No recibió respuesta del cribado del cáncer de mama. Al pasar tres meses de este cribado, ella notó un bultito y fue diagnosticada con cáncer de mama, el cual a los dos años le llevó al fallecimiento”, cuenta. “Soy el padre de una joven que murió por un retraso también en el diagnóstico“, asegura uno de los audios enviados por la organización. ”Quiero decirle al señor Bonilla que apunte a las que murieron y no tienen manera de demostrarlo porque ya falta su voz y faltan los recursos necesarios para buscar las pruebas", dice.