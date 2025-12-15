España

Amama asegura que más de 300 mujeres desarrollaron cáncer de mama por los fallos en los cribados de Andalucía

La asociación de mujeres afectadas contesta a la Junta de Andalucía con los testimonios de decenas de víctimas

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Miembros de
FOTO DE ARCHIVO: Miembros de AMAMA, una asociación española de supervivientes de cáncer de mama, sostienen carteles, banderas y un recorte de cinta rosa, el símbolo universal de la concienciación, la esperanza y el apoyo contra el cáncer de mama, durante una protesta por el escándalo de las mamografías en Andalucía en Sevilla, España, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Marcelo del Pozo

El 30 de noviembre, la Junta de Andalucía ponía fin a la realización de pruebas diagnósticas a las 2.317 mujeres afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama. El pasado sábado, el Gobierno de Juanma Moreno sentenciaba que tan solo 23 de las víctimas habían llegado a desarrollar tumores malignos a causa de los retrasos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las cifras, sin embargo, no cuadran con la investigación de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía, Amama. Desde su organización, han recopilado 301 casos en los que mujeres a las que no se le realizaron las pruebas de detección desarrollaron cáncer de mama.

Amama ha difundido varios audios con testimonios de las víctimas, repartidas por toda la geografía andaluza. Bajo el lema ¡No somos 23, Moreno Bonilla!, mujeres y familiares narran a través de un grupo de WhatsApp su experiencia con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cómo los retrasos en la atención terminaron en el desarrollo de cánceres, en muchos casos fatales.

La organización acusa a la Junta de intentar minimizar la crisis de los cribados y por medio de esta campaña buscan poner rostro al problema y visibilizar su extensión, más allá del Hospital Virgen del Rocío. Dolores Bernal, Olga Liebana o Ana Montero son prueba de ello.

“Se están riendo de nosotras”

“A mí me hicieron la prueba en noviembre de 2023 y no me avisaron hasta marzo de 2025″, denuncia Dolores. “En esos 16 meses, [el tumor] pasó de benigno a maligno”, incide. La gadintana hace énfasis en que ella no fue tratada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), centro donde, según la Consejería de Sanidad, se concentran la gran mayoría de los casos. “Me parece que este señor no está bien informado”, apunta, en referencia a Moreno Bonilla.

Desde Jaén habla Olga, de 54 años. "En 2023 me hice mamografía y no fui informada. A los meses, me diagnosticaron un cáncer de mama con metástasis en el pecho y, encima de todo, me han borrado todas las pruebas del 2023 de ClickSalud“, asegura. Para ella, como muchas otras, resulta imposible que la Junta solo haya detectado 23 casos de cáncer de mama. “Tan solo en este grupo de WhatsApp somos 301, se están riendo de nosotras", resalta.

Aunque fuéramos unas cuantas, somos personas”, reclama Pilar Benítez, originaria de Puerto de Santa María (Cádiz). “Ya van 50 reclamaciones patrimoniales y las que quedan por presentar. Que a ti te hagan una mamografía en febrero, que no te llamen y que tú en mayo te palpes un tumor... ¿Qué le parece a él si fuera su hija, su hermana, su madre", declara.

Entre los testimonios difundidos por Amama no solo hablan mujeres con cáncer de mama, también familiares de otras que ya no están aquí. Silvia, por ejemplo, habla por su madre, Purificación Fernández Cano. “No recibió respuesta del cribado del cáncer de mama. Al pasar tres meses de este cribado, ella notó un bultito y fue diagnosticada con cáncer de mama, el cual a los dos años le llevó al fallecimiento”, cuenta. “Soy el padre de una joven que murió por un retraso también en el diagnóstico“, asegura uno de los audios enviados por la organización. ”Quiero decirle al señor Bonilla que apunte a las que murieron y no tienen manera de demostrarlo porque ya falta su voz y faltan los recursos necesarios para buscar las pruebas", dice.

Temas Relacionados

Cáncer de mamaCáncerSalud de la mujerSanidad EspañaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Un plasma con un precio inflado de 300 euros por el que se debe pagar unos impuestos de 60 euros, tal vez sea la decisión correcta para alguien que no tiene tele

Rubén López, asesor financiero: “Si

La razón por la que las calles casi siempre están mojadas en las escenas nocturnas

Se trata de un truco de rodaje conocido como ‘wet down’

La razón por la que

El truco perfecto para dejar de escuchar a tus vecinos: un tornillo concreto que insonoriza toda la vivienda

Un invento revolucionario que puede reducir la mitad de ruido, según expertos de la Universidad de Malmö

El truco perfecto para dejar

Crudivorismo, loguearse, milenial y turismofobia: los términos que la RAE incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

“Muchas propuestas llegan desde Instituciones, pero también desde particulares y académicos”, ha explicado la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, durante la presentación de la versión electrónica 23.8.1 del texto

Crudivorismo, loguearse, milenial y turismofobia:

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salomé Pradas se niega a

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Improcedente el despido de un conductor de ambulancia que tuvo un accidente de tráfico por haber prescrito el plazo para aplicar la falta

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

ECONOMÍA

Rubén López, asesor financiero: “Si

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”