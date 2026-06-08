España

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

El recurso presentado ante la Audiencia Nacional sostiene que no existe una base fáctica suficiente para justificar el acceso a cinco años de llamadas y mensajes y critica los argumentos empleados por la UCO para solicitar la medida

Guardar
Google icon
La exmilitante socialista Leire Díez sale de una rueda de prensa (Carlos Luján - Europa Press)
La exmilitante socialista Leire Díez sale de una rueda de prensa (Carlos Luján - Europa Press)

La exmilitante socialista Leire Díez ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del juez Santiago Pedraz de autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a su listado de llamadas y mensajes de texto correspondientes a un periodo de cinco años. La defensa de Díez sostiene que la medida supone una vulneración de derechos fundamentales y constituye una injerencia “desproporcionada” y “desmesurada” en sus comunicaciones.

El recurso se dirige contra el auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre presuntos amaños en varios contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una causa que llevó a la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar, empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, en diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

La defensa de Díez, ejercida por la abogada Eva Bejarano, cuestiona tanto el alcance temporal de la medida como la forma en la que se obtuvo la información que ha servido de base para justificarla. Según expone en su escrito, el juez reclamó las comunicaciones entrantes y salientes de los teléfonos móviles de su clienta desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025, un periodo que excede, a su juicio, el marco temporal de los hechos investigados.

La letrada sostiene que las actuaciones objeto de la causa se circunscriben a los años comprendidos entre 2021 y 2023. Por ello, considera que extender la solicitud de datos más allá de ese intervalo supone una afectación injustificada del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones y vulnera las garantías que deben regir cualquier procedimiento penal.

PUBLICIDAD

La defensa cuestiona la amplitud temporal de la medida

En el recurso, Bejarano argumenta que la decisión judicial invade derechos fundamentales sin una justificación suficiente y que la amplitud del periodo solicitado carece de proporcionalidad respecto a los hechos investigados. A su juicio, la petición de acceder a cinco años de comunicaciones no guarda una relación adecuada con el objeto concreto de las diligencias.

La defensa insiste en que la medida afecta a un volumen de información muy superior al que podría estar vinculado con los hechos investigados y sostiene que ello supone una injerencia excesiva en la esfera privada de su representada. En este sentido, recalca que las garantías procesales exigen que cualquier restricción de derechos fundamentales esté limitada al tiempo y al alcance estrictamente necesarios para la investigación.

Uno de los principales argumentos del recurso se centra en la intervención de los teléfonos móviles de Díez durante su detención. La abogada afirma que la incautación se produjo sin autorización judicial previa y denuncia que el acceso al contenido de los dispositivos se realizó de manera ilegítima.

Según expone, la actuación policial se apoyó únicamente en sospechas que califica de subjetivas y sin que existiera un riesgo real de destrucción u ocultación de pruebas. De acuerdo con esta tesis, la obtención inicial de la información estaría afectada por una irregularidad procesal que, a juicio de la defensa, debería invalidar las actuaciones posteriores derivadas de ella.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Leire DíezSEPICorrupciónAudiencia NacionalJusticiaTribunales EspañaUCOGuardia Civil EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El pontífice se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia, mientras algunas organizaciones excluidas denuncian “manipulación”

Seguimos los pasos del pontífice en su tercer día en España y penúltimo en la capital antes de volar a Barcelona. La agenda está llena de citas de primera a última hora del lunes

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El pontífice se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia, mientras algunas organizaciones excluidas denuncian “manipulación”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 junio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Hoteles con una ocupación del 85%, restaurantes llenos y miles de empleos impulsan unos ingresos que superan todas las previsiones iniciales

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Marruecos mata con drones a Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico líder del Polisario, en plena visita del enviado de la ONU al Sáhara

El dirigente saharaui, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y comandante de la Primera Brigada de Reserva, murió junto a otros dos combatientes en una operación cerca del muro que divide el Sáhara Occidental

Marruecos mata con drones a Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico líder del Polisario, en plena visita del enviado de la ONU al Sáhara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

Imputan al vicepresidente de la SEPI por presunta prevaricación en el rescate de 475 millones a Air Europa

El discurso del papa León XIV en 10 frases: su defensa de la inmigración y un mensaje de paz contra las grandes potencias

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

ECONOMÍA

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

DEPORTES

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación

Perú - España: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026 en España

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1