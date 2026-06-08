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Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Como ha adelantado el medio alemán ‘Spiegel’, el programa lanzado en 2017 ha sido cancelado

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Maquetas del Sistema Aéreo de Combate del Futuro Franco-Alemán-Español (FCAS/SCAF), el avión de combate de próxima generación de Europa. (REUTERS/Charles Platiau)
Maquetas del Sistema Aéreo de Combate del Futuro Franco-Alemán-Español (FCAS/SCAF), el avión de combate de próxima generación de Europa. (REUTERS/Charles Platiau)

El proyecto franco-alemán para desarrollar el avión de combate europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) ha quedado cancelado, tal y como ha adelantado el medio SPIEGEL y también ha podido saber la agencia Reuters. Según apuntan, las dos principales empresas implicadas, la francesa Dassault Aviation y la alemana Airbus, que no han logrado consensuar el reparto de tareas ni los derechos de patente del futuro aparato.

Según estas informaciones, Alemania y Francia han decidido abandonar el desarrollo conjunto del caza de sexta generación llamado a sustituir al Eurofighter alemán y al Rafale francés a partir de 2040. El proyecto estaba considerado uno de los mayores programas de defensa impulsados por Europa y contaba también con la participación de España a través de Indra como coordinador industrial, como se comunicó en 2019.

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Según han apuntado sendos medios, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron han acordado no seguir debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo de un proyecto que empezó en 2017 y que tiene como objetivo construir aviones de primer nivel sin depender de Estados Unidos. La cancelación afecta al avión de combate tripulado, considerado el núcleo del programa. Otros elementos del FCAS, como la integración de drones acompañantes, sensores avanzados y la denominada “nube de combate” para conectar distintos sistemas militares en tiempo real, podrían seguir adelante.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante el acto de la firma del contrato del programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate, en el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, a 28 de abril de 2023, en Madrid (España). (Carlos Luján - Europa Press)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante el acto de la firma del contrato del programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate, en el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, a 28 de abril de 2023, en Madrid (España). (Carlos Luján - Europa Press)

Ya el pasado mes de noviembre, una reunión entre estos líderes políticos puso en alerta este ambicioso proyecto después de que ambas empresas no se pusieran de acuerdo y pusieron como fecha límite el mes de diciembre, que no cumplieron, y más tarde hasta el 28 de abril. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió “de una santa vez” a Francia que desbloqueara el proyecto.

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El FCAS estaba concebido como el principal programa de defensa europeo para las próximas décadas y aspiraba a convertirse en un símbolo de la autonomía estratégica del continente. Además del desarrollo de un nuevo avión de combate, el proyecto contemplaba la creación de un ecosistema de sistemas interconectados capaz de operar de forma coordinada en escenarios de alta intensidad. Su coste estimado rondaba los 100.000 millones de euros, lo que lo convertía en una de las mayores inversiones militares de la historia reciente de Europa.

Qué es el FCAS

El FCAS (Future Combat Air System o Sistema Aéreo de Combate del Futuro) es un programa de defensa europeo concebido para desarrollar capacidades aéreas de nueva generación. El proyecto no se limita a un avión de combate, sino que integra drones de acompañamiento, sensores avanzados y una red digital de intercambio de datos en tiempo real conocida como “nube de combate”.

El primer dron militar español, Sirtap (Airbus)

Según el Ejército del Aire y del Espacio, el sistema está diseñado para garantizar la superioridad aérea en escenarios operativos cada vez más complejos y reforzar la autonomía estratégica europea en materia de defensa. Además, incorpora tecnologías de inteligencia artificial, capacidades de baja observabilidad (‘stealth’) y sistemas avanzados de procesamiento de información.

La cancelación anunciada por Alemania y Francia afecta al desarrollo conjunto del caza de sexta generación, considerado el elemento central del programa. Sin embargo, las informaciones publicadas por Reuters y Spiegel apuntan a que otros componentes del FCAS podrían seguir desarrollándose.

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