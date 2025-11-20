Los franquistas del siglo XXI despiden el día con el ‘Cara al sol’ y el saludo fascista tras una misa por “el alma” del dictador en pleno centro de Madrid

Un hombre agarra a una de los dos activistas de Femen que protestan semidesnudas con motivo de la misa organizada por la Fundación Francisco Franco en recuerdo al dictador y a la que asiste la familia, este jueves en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez en Madrid. (EFE/Víctor Lerena)

“Pedro Sánchez, hijo de puta” “prensa española, manipuladora”, “España cristiana y no musulmana”, “España, arriba siempre”, “José Antonio Primo de Rivera”-en este caso sin adornos-, “España, una. España, Grande. España. Libre”. Son solo algunos de los coreos que han gritado decenas de personas a la salida de la misa celebrada en honor al dictador Francisco Franco este 20 de noviembre, 50 años después de su muerte. No ha habido un discurso grandilocuente, ni siquiera uno simple. No había ni un solo argumento ni un razonamiento, solo gritos. Solo voces que al unísono repetían el nombre del dictador durante más tiempo del que las cuerdas vocales pueden aguantar. También han cantado el ‘Cara al sol’, han exhibido banderas preconstitucionales y han hecho el saludo fascista, también durante más tiempo del que un brazo puede aguantar.

La misa, oficiada en la parroquia de los de los Doce Apóstoles de Madrid, ha durado menos de una hora y se ha saldado con una sola mención al dictador. La misa sería en su honor. Es lo único que ha dicho el párroco, para disgusto de muchos. “Solo lo ha nombrado una vez”, “yo me esperaba otra cosa”, han pronunciado dos de los asistentes de la camino a la puerta. Tal vez les haya reconfortado que baile de gritos y coreos a la salida. Pero antes, cerca de las ocho de la noche, dos activistas del grupo feminista Femen han irrumpido ante las puertas abarrotadas de la iglesia.

Llevaban el torso descubierto, sobre él pintado: “Fascismo legal, vergüenza nacional” y “Al fascismo, ni honor ni gloria”. Decenas de asistentes las han increpado. Pero el momento más violento lo ha protagonizado un hombre que llevaba más de una hora vendiendo todo tipo de abalorios con simbología franquistas en el lugar. Bandera del águila en mano, el señor ha tratado de hacer que bajaran los carteles llevaban y que abandonaran el lugar mientras las empujaba y les tocaba los pechos descubiertos. Desde el interior solo se han escuchado unos gritos y la misa ha transcurrido como otra cualquiera.

El espacio estaba abarrotado. En primera fila, los Franco y tras ellos cientos de simpatizantes. No obstante, el cura se ha limitado a indica que el acto se celebraba en por “el alma” del dictador, cuya imagen estaba presente en las camisetas de algunos de los asistentes al evento que organizaba la familia y la pronto ilegalizada Fundación Nacional Francisco Franco.