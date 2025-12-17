“He perdido los dos pechos y vaciado de axila. ¿A mí quién me va a resarcir eso?” el testimonio de las mujeres afectadas por los cribados en Andalucía

Manifestación de Amama en protesta por los fallos en los cribados del cáncer de mama. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

“Ellos querían datos, pues ya los tenemos”, reivindica Ángela Claverol, presidenta de Amama. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía ha hecho públicos más de 70 testimonios de pacientes con cáncer de mama que desarrollaron tumores agresivos tras los retrasos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La Junta de Andalucía dio por finalizadas el 30 de noviembre las pruebas diagnósticas a las más de 2.300 mujeres a las que, por un fallo en el sistema informático, no se informó hace ya dos años de los resultados dudosos de sus mamografías. Según anunció el presidente regional Juanma Moreno Bonilla el pasado sábado, serían alrededor del 1% de las afectadas, unas 23 pacientes, las que finalmente han desarrollado un cáncer de mama.

Pero a Amama los datos no le cuadran: tras múltiples viajes por las provincias, han contabilizado 301 casos. Bajo la campaña “¡No somos 23, Moreno Bonilla!“, la asociación ha difundido decenas de audios en los que mujeres y familiares cuentan su experiencia con los fallos de los cribados. ”Si solo el 1% ciento desarrolla cáncer y nosotras tenemos 301, ¿cuántas afectadas había?“, se pregunta Claverol, que le recuerda a Moreno Bonilla que ”tiene puestas ya 50 reclamaciones patrimoniales presentadas en el SAS".

Las mujeres tras los fallos del cribado

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de AMAMA, una asociación española de supervivientes de cáncer de mama, sostienen carteles, banderas y un recorte de cinta rosa, el símbolo universal de la concienciación, la esperanza y el apoyo contra el cáncer de mama, durante una protesta por el escándalo de las mamografías en Andalucía en Sevilla, España, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Marcelo del Pozo

Dolores Bernal (Chiclana, Cádiz): “A mí me hicieron la prueba en noviembre de 2023 y no me avisaron hasta marzo de 2025. En esos dieciséis meses pasó de benigno a maligno. Así que no creo que seamos veintitrés personas, porque yo no estoy en el hospital de Virgen del Rocío de Sevilla, sino de la provincia de Cádiz. Me parece que ese señor no está bien informado”.

María Dolores López Garrido (Almería): “Desarrollé cáncer por no atender a tiempo, por las negligencias que se han cometido. Somos 301 persona solo en un grupo. Y me parece una aberración que este señor vaya diciendo que solo son 23 personas, cuando estamos un montón de personas, sufriendo todas las consecuencias que nos están viniendo sin tener por qué“.

Presentación de la Rosa Poncelet (Sevilla): “Mi primera mamografía me la hicieron en febrero del 2025 y no he recibido el resultado de que estaba en un BI-RADS 3 [tumor probablemente benigno] y que me tenían que seguir estudiando porque veían una, una imagen anómala hasta octubre”.

Isabel (Sevilla): “Sufrí una mastectomía y sigo en tratamiento con todo lo que conlleva”.

Olga Liébana Garrido (Higuera de Calatrava, Jaén): “Tengo 54 años y soy afectada de cribado. En 2023 me hice mamografía y no fui informada. A los meses, me diagnosticaron un cáncer de mama con metástasis en el pecho y, encima de todo, me han borrado todas las pruebas del 2023 de ClickSalud”.

Manuela Ponce Ruiz (Badolatosa, Sevilla): “En el año 2023 me detectaron un bulto. No me dijeron nada, ni me llamaron por teléfono ni nada. Y a los cinco meses, resultó ser un cáncer de pecho malo y todavía estoy en tratamiento. Y no somos treinta y tantas, somos 301 personas. Moreno, eres un falso y lo que has hecho no tiene perdón”.

Encarnación Pérez Galera (Sevilla): “Somos más de 300 personas afectadas y con más de 50 reclamaciones, y las que quedan por venir de muchas provincias de Andalucía”.

María Gracia Pineda Moya (Granada): “He desarrollado el cáncer a consecuencia de la negligencia del cribado. No somos 23, como dice Moreno Bonilla. Somos 301 mujeres las que estamos afectadas, y las que faltan por salir”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que usará "todas las medidas legales" y administrativas para obtener los datos de cribado de cáncer de mama de las comunidades autónomas para ponerlas al servicio de la ciudadanía. (Europa Press)

Ana Montero (Granada): “En el 2020 me dijeron que tenía un carcinoma in situ y que no me preocupara, que no era nada. Me dediqué a mis cosas y en un año, cuando me hice la mamografía, porque se me ocurrió a mí, [el carcinoma] tenía 8,5 medio centímetros y me quitaron el pecho de urgencia. Me han jodido el brazo y tengo artrosis crónica, con todo lo que significa: perder mi trabajo, de cuidar mi hija sola... un montón de problemas. Y luego, el otro pecho, la mitad. Entonces, eh, no somos veintitrés, somos muchas más. A mí ese fallo me ha hecho, aparte de perder el pecho, [perder] la fuerza, y mucha calidad de vida“.

María Isabel Morera Torre (Sevilla): “He desarrollado también cáncer por la negligencia que, que han hecho y la verdad que me parece muy fuerte e indignante que diga que son solamente 23 personas, cuando hay más de 300″.

Pilar Benítez (Puerto de Santa María, Cádiz): “Que a ti te hagan una mamografía en febrero, que no te llamen y que en mayo tú te palpes un tumor, ¿qué le parece a él si fuera su hija, su hermana, su madre?“.

Mari Carmen (Granada): “Por culpa de los fallos en el cribado ya tengo un cáncer metastásico”.

Mari Carmen Ocaña Velasco (Almería): “Llevaba 4 años en seguimiento y me quedé embarazada. Tuve a mi hijo y me tenía que vaciar el pecho para hacerme pruebas y seguía el nódulo ahí. En 2023, me vuelven a hacer otra eco y en 2024, me ve la cirujana de mama y le digo que me ha crecido mucho el pecho, que si era normal, que por qué no me quitaban el bulto. Me decía que no, que ese nódulo podía ser de líquido o de grasa, que no me preocupara y me dio el alta. En 2025, me lo vuelvo a notar, pero muy duro. Eso se lo comento a mi hermana y decido ir en junio a mi médica de cabecera; no me vio hasta septiembre. (Revisar)

Carmen Terrón (Roquetas de Mar, Almería): “No es que no me llegara el resultado de la mamografía, es que me llegó con un resultado negativo. Este mensaje es para el señor Moreno Bonilla. Cuando venga por Almería a presentar su libro, cosa que seguramente no va a hacer, me presentaré como la paciente número 24 de las más de trescientas que ya somos. Cada vez tener una sanidad peor y encima tener que aguantar que te digan que eres una mentirosa”.

María de los Reyes Calante Monte (Sevilla): “Pertenezco a las afectadas por el cribado de cáncer de mama. ¿Y qué es lo que me parece lo que ha dicho Monero Bonilla? Pues de un sinvergüenza solo se puede esperar sinvergüencería“.

Manoli (Sevilla): “Me hicieron la mamografía en mayo de 2023. Al ver que no me venía la carta, fui a la médica cabecera y la médica cabecera me dijo que había algo sospechoso, que fuera a reclamar al hospital si no me llamaban. Fui, me preguntaron que de qué fecha era, le dije que de mayo y me dijeron que estaban llamando por marzo, que me esperara. Pues me vino la carta en octubre. Me hicieron la eco, me hicieron la biopsia y efectivamente, malo. Cuando me prepararon para operarme me dijeron que me tenía que esperar tres meses más. Le dije que por qué. Me dijeron que había muy pocos quirófanos y mucha gente. Desde mayo hasta finales de enero”.

Raquel (Málaga): “Ojalá, como dice el señor Moreno Bonilla, fuéramos solo 23 las que hemos desarrollado cáncer, pero tristemente no es así. Y es una vergüenza que este señor, por llamarlo de alguna manera, se vaya a Cataluña a presentar un libro como si nada, mintiendo, riéndose en la cara de la gente, sobre todo de nosotras, de las afectadas, con muertes a sus espaldas por culpa de un cribado que ha fallado”.

Anónimo: “Soy el padre de una joven madre que murió por un retraso también en el diagnóstico, que no se le comunicó. Quiero decirle al señor Moreno Bonilla que no se olvide tampoco, que apunte a las que murieron y no tienen manera de demostrarlo porque ya falta su voz y faltan los recursos necesarios para buscar las pruebas”.

Carlota Castilla (Sevilla): “He desarrollado cáncer de mama por culpa de la negligencia del cribado. Hoy me encuentro bastante indignada al escuchar a Juanma Moreno decir en la presentación de su libro en Cataluña que solo somos 23 las que lo hemos desarrollado. Si solo somos 23, ¿cómo es que se han presentado más de 50 reclamaciones patrimoniales?“.

Manuela Torres Anguiano (Jaén): “Desarrollé cáncer de mama en el 2023 por el retraso en la comunicación del diagnóstico tras una mamografía rutinaria donde ya algo se veía. Tras pasar todo el proceso, ahora tengo secuelas físicas, pero también psicológicas, basadas en la falta de confianza del SAS, el cual están deteriorando a pasos agigantados para entregárselo a una sanidad privada en la que confío aún menos, ya que lamentablemente también conozco. No somos 23, somos muchísimas más en toda Andalucía”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Diego Radamés - Europa Press)

Isabel Leánez López: “Somos más de 300 mujeres las que, por culpa de un mal diagnóstico, nos ha ocasionado cáncer de mama y llega casi al borde de la metástasis. Este hombre no debería de estar en el gobierno”.

Cristina Antúnez (Sevilla): “He desarrollado cáncer por no haber sido atendida a tiempo a la petición de una prueba complementaria para confirmar mi diagnóstico. Estoy en tratamiento y llevo seis meses de quimioterapia. Esto se podría haber evitado”.

Silvia: “Mi madre, Purificación Fernández Caro, no recibió respuesta del cribado de cáncer de mama. Al pasar tres meses de este cribado, ella se notó un bultito y fue diagnosticada con cáncer de mama, el cual a los dos años le llevó al fallecimiento, ya que ese tumor había metastizado en el pulmón”.

Rosario (Sevilla): “Se olvidaron de mí. Después de hacerme la mamografía en enero, no me avisaron hasta último de verano. Después todo corriendo, hasta que me operaron hacen unos días. Es vergonzoso lo que están haciendo con nosotros y no dejan de mentir”.

Lidia Garnica (Granada): “Me hicieron el vaciado de una mama por la tardanza de ocho meses en la confirmación del cáncer. Ahora tengo otro bulto en las dos mamas y me anulan la cita. Y dice que iba a reforzar el personal de radiología. Volvemos a empezar de nuevo con la lucha mientras él se pasea diciendo mentiras y sacando libros”.

María Luisa Fernández Heredia (Granada): “Yo tengo cáncer de mama y han tardado seis meses en hacerme la segunda mamografía, y nueve meses han tardado en operarme. He perdido los dos pechos y vaciado de axila. ¿A mí quién me va a resarcir de eso?“.

Isabel Bretón (Puerto de Santamaría, Cádiz): “Me hicieron el cribado, hubo un error y desarrollé cáncer de mama. No me parece justo queee, que Bonilla esté diciendo que somos veintitrés las afectadas cuando hay más de 300 en nuestro grupo solamente”.

Patricia Grau (Cataluña): “Desde el 2021 estoy con un cáncer de mama metastásico por la mala praxis de lo que se me hizo. Así que no, señor Bonilla, no. No somos 23, sino que somos 301 personas, las cuales estamos enfermas a día de hoy y ya nos ha cambiado la vida para siempre”.

Josefa Sánchez Serrano (Sevilla): “He sufrido la amputación de una de mis mamas debido a este mal funcionamiento. Me parece indignante que este señor vaya diciendo que solo somos 23 personas cuando solo en este grupo somos más de 300 personas sufriendo y vamos aumentando día a día”.

María Dolores Pedraja Cánovas (Córdoba): “Me hicieron la mamografía en agosto del año pasado y este año en enero me llamaron y ya tenía el tumor 10 centímetros. Estoy mastectomizada y todas las consecuencias que hay. Que no sonría más este hombre, por favor, que no diga que somos 23, que somos muchas más las que se han ido”.

Cristina Pérez Domenech (Málaga): “Desarrollé un cáncer de mama invasivo. El hallazgo lo detectaron, pero no se me informó. Yo ya no notaba uno, sino dos bultitos, porque ya había pasado más de un año y medio. Si yo no hubiese vuelto a llamar, después de más de un año y medio, pues hoy no estaría aquí porque ya fue más invasivo. Esta situación me resulta profundamente indignante, porque lo notifiqué al SAS cuando el tema apareció en las noticias. Me proporcionaron un número, pero nunca he recibido una llamada para disculparse o interesarse por mi estado”.

Antonia Torres Ramírez (Puerto Real, Cádiz): “El año pasado me hicieron una mamografía, en la cual ya se sospechaba y se escribió que había una malignidad nivel 4. Me hicieron una biopsia en el mes de julio y ahí se demostró de nuevo que tenía cáncer. Me operaron el 30 de septiembre y sufrí, en esa biopsia me partieron un vaso. Se me crearon unos coágulos, porque hubo una negligencia médica y me tuvieron que operar ese mismo día, el 17 de julio, al hacerme la biopsia de urgencia. Y después tuve que esperar a que se me cerrara la cicatriz para poder operarme de cáncer de mama, quitarme el tumor. Y me operaron el 30 de septiembre”.

Rosario: “A mí me entró la enfermedad con 40 años, con una niña. No puedo tener más hijos, estoy afectada de cuerpo totalmente entero. ¿Qué hago con mi vida ahora? Si lo hubiera tratado a tiempo, podría haber estado mejor. No digo que me hubieran quitado la enfermedad, pero si me lo hubieran tratado en su momento, a lo mejor hubiera tenido solución, no hubiera tenido tantas operaciones en el cuerpo como tengo ahora. Por favor, Juanma Moreno, di la verdad“.

Dolores Iglesias Medrano (La Palma del Condado, Huelva): “Me han quitado un seno con un cáncer HER2 positivo, porque mi última mamografía fue en el 2022. No me llamaropn en el 2024, como tendría que ser, y a final de año, con una palpitación, yo misma me encontré un bulto y empezó todo el proceso. ”Si el cribado lo hubieran hecho a principios de 2024, a lo mejor no tendría que haberme quitado la mama“.

Mariló Rodríguez Chacón (Sevilla): “Lo que siento es una absoluta traición y que la disculpa que en su día pidieron es absolutamente mentira. Están dejando pasar el tiempo para que esta cuestión se olvide y va a Barcelona a ningunearnos”.

La presidente de Amama Sevilla, Ángela Claverol (c), atiende a los medios. (María José López / Europa Press)

María Luisa Sagentos Chaves (Sevilla): “En abril de este año he desarrollado cáncer de mama avanzado tras no haberme comunicado que necesitaba hacerme una ecografía, tras la mamografía del último cribado de noviembre del 23. Dicha solicitud de ecografía estaba realizada, lo hemos comprobado en abril, y se llevó pendiente de validar dieciocho meses. Yo lo que exijo es que los directores médicos de los hospitales controlen a los directores de las unidades responsables de los cribados, que son los que deben validar las peticiones”.

Pilar Chávez Maturana (Córdoba): “El 18 de julio me hicieron una mamografía de cribado y no me dieron ninguna contestación hasta el 29 de octubre, que me llamaron y me dijeron que me tenían que hacer una mamografía con contraste para ampliar estudio. No me dijeron por qué ni nada. Estaba muy asustada, porque había escuchado todo lo que estaba pasando con el cribado y me enteré por mi médica de cabecera que en un informe ponía que era un BI-RADS 4 con calcificaciones probablemente malignas. Llevo un mes y pico haciéndome pruebas y no me decían nada, ellos no me explicaban nada, muy asustada. Y se ha confirmadoque las calcificaciones son malignas y me tienen que operar, pero todavía no me ha visto el cirujano”.

Cristina Pájura Martínez (Sevilla): “En 2023 me hicieron una mamografía y me derivaron al Hospital Virgen del Rocío, pero nadie me llamó. Todo esto lo he sabido a posteriori, en 2024. Soy enferma de cáncer triple negativo en estadio 3D. Estoy recibiendo tratamiento y es una mentira muy grande que sean solo 23 las mujeres afectadas. Tenemos un grupo de más de trescientas personas de toda Andalucía, no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía. Y es vergonzoso que sigan tapándonos la boca y que sigan queriendo hacer ver que somos unas cuantas”.

Esperanza López Plata (Sevilla): “Yo también tengo diagnóstico de cáncer de mama desde el pasado mes de agosto, tras una espera de 6-7 meses que no deseo a nadie. Hago un llamamiento pra que prevalezca siempre la verdad. Estamos hartos de tantas mentiras”.

Mariluz Ventura (Sevilla): “Me hicieron el cribado en enero y hasta ahora, a finales de noviembre, m ehe enterado que es cáncer categoría 4. Por favor, que esto no llegue a quedarse aquí, que se entere todo el mundo lo que estamos pasando”.

Amparo Pérez (Sevilla): “Tengo 56 años. En junio del 2023 me hicieron una mamografía y me dijeron que si en 10-20 días no había visto nada, que estuviese tranquila. Me llamaron en septiembre, que me querían hacer una ecografía como seguimiento de la mamografía. Y lo primero que pregunté cuando llegué allí fue que por qué habían tardado tanto, si había pasado todo el verano. Nadie me dijo nada, por supuesto. Me hicieron la ecografía de la mama izquierda, pero vieron algo también en la derecha. Primero fue a los 10 días la biopsia de la mama izquierda, que me hicieron dos o tres biopsias. Después, a los otros 10 días, me la hicieron también de la mama derecha y... después de un proceso largo y muy doloroso, porque me dolieron muchísimo los pechos, medijeron en noviembre que tenía cáncer de mama y que me tenían que hacer la doble mastectomía. No me operaron hasta febrero del 2024 y el resultado fue 16 sesiones de quimioterapia. De todo esto, se me necrosó la cadera y en febrero de este año, me han operado también de la cadera, con lo cual también tengo prótesis de cadera. . Es triste y doloroso, indignante, que a estas alturas todavía sigan diciendo que es mentira”.

Concha Alba (Sevilla): “Tras el retraso de un año y cinco meses en las pruebas complementarias, después del cribado, he desarrollado cáncer de mama. Que sirva mi testimonio para comprobar que somos más de 23″.

Isabel Delgado Murillo (Villanueva del Río y Minas, Sevilla): “Por no haberme llamado a tiempo, tengo mi vida prácticamente desgraciada. No somos 23 mujeres, en este grupo somos 301 y muchísimas más que estamos desesperadas por no haber llegado a tiempo”.

Chary Díaz (Sevilla): “En abril de 2024 me hicieropn una mamografía y solicitaron más pruebas porque había algo sospechoso, pero hasta hace un mes y medio no me las han hecho. Al hacérmelas, han confirmaod el diagnóstico de carcinoma infiltrante. Estoy en un grupo en el que somos más de 300 afectadas y cuando escucho declaraciones como las de este señor, tengo ganas de vomitar. Estoy en una lista de espera para operarme y me han dicho que es de unos dos meses, cirujanos y quirófanos hay los que hay; y todo esto sin saber todavía el alcance de mi lesión”.

Charo Castro: “Estuve esperando mi diagnóstico siete meses sin respuesta, hasta que tuve que irme a una clínica privada para que me lo confirmaran. He sufrido el tratamiento de quimioterapia, la operación y radioterapia. Siempre me quedará la duda de si podía haberme librado de la quimio y no tener ahora las horribles secuelas que me ha dejado. Todavía hay mujeres esperando una biopsia en el hospital de San Lázaro porque tienen la agenda cerrada y seguimos escuchándoles que el asunto ya está solucionado. Que les pregunte a estas mujeres que todavía no tienen su diagnóstico y que dejen de mentir ya a la población”.

Trinidad Sánchez García (Granada): “Desarrollé cáncer de mama por no realizarme a tiempo las pruebas del cribado. Somos más de 300 una persona afectadas. El señor Moreno Bonilla solo reconoce 23 casos, un número irrisorio cuando ya hay contabilizados más de 300 casos”.

Rocío Martín: “Me llamaron para una mamografía en mayo de 2023 y viendo que no recibía ninguna contestación y que mis hermanas se la habían hecho más o menos a la misma vez y ellas habían recibido su carta, en octubre llamé para preguntar. Me dijeron que estaba pendiente, que me tenían que hacer una ecografía. ¿Cuándo me pensaban llamar? Pienso que, si me hubieran llamado en su momento, no hubiera sido tan grave mi enfermedad. Me tuvieron que hacer una mastectomía, estuve con quimio y radio y ahora tengo un linfodema. Aparte de todos los efectos secundarios que me están dejando las pastillas".