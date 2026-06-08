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Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

El ‘derecho de representación’, la existencia de testamento y los impuestos pueden determinar quién recibe los bienes y cuánto dinero se lleva Hacienda

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El testamento puede ser simple y bastar con señalar a los herederos para evitar conflictos
Hacer testamento es vital para evitar problemas entre los herederos. Foto: difusión

El fallecimiento de una persona sin hijos, padres ni cónyuge deja abierta la puerta a dos preguntas frecuente en el ámbito sucesorio español: ¿los sobrinos pueden heredar de sus tíos y cómo lo hacen?. La primera respuesta es sí, pero el proceso presenta reglas y particularidades que generan dudas y conflictos familiares.

Este tipo de herencia se encuentra regulado en el Código Civil y responde a un orden concreto de parentesco. No obstante, a juicio de Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados, “este tipo de sucesión crea un poco de confusión porque no siempre está claro cuándo tienen derecho a heredar los sobrinos, qué pasa si hay testamento y cómo se reparte esa herencia".

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Cuando ocurre una muerte sin descendientes ni ascendientes directos, la herencia pasa a los parientes colaterales. Los sobrinos acceden a la herencia solo cuando no hay familiares más cercanos o cuando ejercen el llamado ‘derecho de representación’, una figura jurídica clave que permite a los hijos de un hermano fallecido ocupar su lugar en la sucesión.

Manuel Hernández incide en que “en muchos casos los sobrinos no heredan directamente del tío, sino que ocupan el lugar de su progenitor fallecido dentro de la herencia”.

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El ‘derecho de representación’ garantiza que ninguna rama familiar quede excluida por el fallecimiento previo de un heredero intermedio, manteniendo el equilibrio entre los diferentes miembros de la familia.

Por ejemplo, si una persona muere sin descendientes y con dos hermanos, pero uno de ellos ya ha fallecido, la parte que le correspondería a ese hermano pasa a sus hijos, es decir, a los sobrinos del fallecido. La ley establece, además, que si no existen hermanos ni sobrinos, la herencia puede llegar a tíos, primos u otros parientes colaterales hasta el cuarto grado. En ausencia total de parientes, la herencia revierte al Estado.

Testamento o sucesión intestada: las dos rutas legales

La normativa española, recogida en el Código Civil, establece que primero heredan hijos y nietos, después padres y abuelos, luego el cónyuge y, solo en ausencia de estos, los hermanos, sobrinos o tíos.

En el caso de los sobrinos, el procedimiento varía en función de la existencia o no de testamento. Cuando el tío ha otorgado testamento, puede nombrar a sus sobrinos como beneficiarios de parte o la totalidad de sus bienes, siempre que no existan herederos forzosos (descendientes, ascendientes o cónyuge), tal como subraya el Código Civil. Los sobrinos no tienen la consideración de herederos forzosos, por lo que no les corresponde una cuota reservada por ley.

“En estos casos, el testamento es la base principal para el reparto. Aun así, hay que respetar los límites legales generales del Código Civil, especialmente si existen otros herederos cuyos derechos sí están protegidos”, explica Hernández.

Testamento
Firma de un testamento.

Si hay testamento y se designa a los sobrinos, la herencia se reparte conforme a la voluntad expresada en ese documento. En cambio, cuando el fallecido no deja testamento, se abre la sucesión intestada, y será la ley la que determine el reparto. En estos casos, la herencia corresponde primero a los hermanos del fallecido y, si alguno ha muerto previamente, su parte pasa a sus hijos, es decir, a los sobrinos. Este mecanismo, denominado ‘derecho de representación’, asegura la transmisión de derechos hereditarios a la rama familiar correspondiente.

Gestión de la herencia

El proceso puede complicarse si faltan documentos o si hay desacuerdo entre los posibles herederos. La gestión comienza con la solicitud del certificado de últimas voluntades, que permite averiguar si existe testamento y en qué notaría.

Si no lo hay testamento, se tramita una declaración de herederos abintestato ante notario, para lo que se requiere acreditar el parentesco mediante certificados de nacimiento y defunción.

Tras identificar a los herederos, el siguiente paso es el inventario de bienes. La herencia incluye tanto activos como deudas, por lo que resulta esencial conocer el alcance patrimonial antes de tomar una decisión. En muchos casos, se recomienda aceptar la herencia a beneficio de inventario, fórmula legal que protege frente a posibles deudas no detectadas en el momento inicial.

La partición de la herencia puede formalizarse en escritura pública ante notario si hay acuerdo entre los herederos. Si surgen discrepancias, el asunto debe resolverse en vía judicial. Uno de los problemas más comunes es la falta de testamento, lo que obliga a interpretar la ley y puede provocar desacuerdos entre los beneficiarios.

Impuestos elevados

Uno de los desafíos más relevantes para los sobrinos herederos radica en el ámbito fiscal. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava estas transmisiones y suele ser más elevado para los sobrinos que para los hijos o cónyuges.

“Los sobrinos suelen estar en el grupo III de parentesco, lo que quiere decir que tienen menos reducciones y bonificaciones que los herederos directos, indica el abogado.

El plazo para liquidar el impuesto es de seis meses desde el fallecimiento, aunque se puede solicitar una prórroga. Además, si la herencia incluye bienes inmuebles, el ayuntamiento puede exigir el pago de la plusvalía municipal, que grava el incremento del valor del suelo. La carga tributaria puede variar mucho según la comunidad autónoma, ya que parte de este impuesto está cedido a las regiones y la normativa cambia significativamente de una a otra.

¿Se puede iniciar la lectura del testamento si no están todos los herederos? (Montaje Infobae)
La ley establece cuándo los sobrinos pueden recibir la herencia de un tío, qué ocurre si no hay testamento y cuáles son los mayores desafíos legales y fiscales en este tipo de sucesiones. (Montaje Infobae)

Problemas frecuentes y recomendaciones

Entre los problemas habituales se encuentran la ausencia de testamento, que obliga a interpretar la ley y puede generar desacuerdos entre familiares. Otro conflicto se genera, a juicio de Manuel Hernández, ante la "falta de claridad sobre el reparto, especialmente cuando hay varios sobrinos o cuando no todos los hermanos del fallecido han tenido descendencia".

También es común encontrar situaciones en las que hay deudas o bienes difíciles de valorar, lo que complica la aceptación de la herencia. En estos casos, “siempre hay que analizar bien la situación antes de aceptar la herencia, ya que también puede implicar obligaciones económicas que pueden ponértelo muy difícil”, indica el abogado.

Qué deben hacer los sobrinos antes de aceptar la herencia

Los sobrinos deben comprobar si existen deudas, hipotecas o cargas sobre los bienes que integran la herencia antes de aceptarla, recomiendan los expertos.

También es fundamental “comprobar si todos los herederos están correctamente identificados, especialmente en casos donde entra en juego el derecho de representación”, aconseja Hernández García.

Otro factor esencial es valorar el impacto fiscal, ya que el impuesto puede influir de forma importante en el montante final de la herencia.

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