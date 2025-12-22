María Guardiola solicita a Vox que se abstenga para permitir un gobierno en solitario del PP en Extremadura

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola (JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS)

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la formación de un gobierno del PP en solitario tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y ha solicitado a Vox que valore la posibilidad de abstenerse en su investidura.

De este modo plantea la opción de alcanzar acuerdos posteriores en materias como los presupuestos regionales, según declaraciones en una entrevista con Telemadrid recogida por Europa Press. Guardiola subrayó la importancia de que la gobernabilidad pase por un Ejecutivo único del PP y llamó a la responsabilidad de Vox para evitar un nuevo bloqueo institucional.

El resultado de los comicios dejó al PP como primera fuerza, aunque sin mayoría absoluta, lo que obliga al partido a buscar apoyos o abstenciones para facilitar la investidura. Vox, por su parte, aumentó su peso en la Asamblea, consolidándose como un actor clave en la formación del próximo gobierno regional. La situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de pactos y sobre la estabilidad de la legislatura, ante la posibilidad de que la falta de acuerdos conduzca a una repetición electoral.

Vía de la abstención

Como consecuencia de la postura expresada por el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien propuso al PSOE facilitar la investidura mediante la abstención, Guardiola consideró que esta vía “tiene mucho sentido” y señaló que es lo que también debería considerar Vox a la vista del resultado de las elecciones.

“Realizar una abstención en la investidura y que luego podamos ir llegando a acuerdos para aprobar los presupuestos”, remarcó la líder popular, quien recordó que la falta de consenso presupuestario desencadenó la actual situación política.

María Guardiola (Jorge Armestar / Europa Press)

Durante la entrevista, Guardiola destacó que más del 60% de los votantes optaron por un gobierno de centro derecha y señaló: “Lo que los extremeños piden es que tengamos un gobierno en solitario y que podamos llegar a acuerdos, que podamos seguir impulsando esas políticas que han conseguido las mejores cotas de progreso de Extremadura”. Insistió en que mantiene “la mano tendida” al resto de partidos, aunque las urnas “han sido muy claras”.

La importancia de Vox

La presión sobre Vox se ha incrementado en los últimos días, especialmente tras las advertencias de su líder nacional, Santiago Abascal, quien ha insistido en que el apoyo de su formación no será gratuito y ha pedido contrapartidas programáticas claras.

Dentro de este contexto, la negociación se ha vuelto más compleja, con Vox exigiendo una mayor presencia en el Ejecutivo o compromisos concretos en políticas clave, mientras que el PP apuesta por acuerdos puntuales sin integrar a Vox en el gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, eleva las exigencias de Vox en las negociaciones con el PP para el nuevo Gobierno en Extremadura

Respecto a las relaciones con Vox, Guardiola recordó el acuerdo alcanzado en 2023, que incluía 60 medidas pensadas para impulsar el progreso de una región como Extremadura, y subrayó: “Vox si quiere llegar a acuerdos, puede llegar a acuerdos”. No obstante, criticó que el partido de Santiago Abascal encare las negociaciones con imposiciones, amenazas, ataques e insultos.

La presidenta en funciones también expresó su malestar por la ausencia de felicitaciones tras los comicios por parte de Abascal y del candidato de Vox a la Junta, Óscar Fernández Calle, calificando esta actitud de “fuera de la realidad”. “Creo que merezco un respeto institucional”, exigió Guardiola, quien concluyó: “Deberíamos darnos la mano para entre todos poder hacer que Extremadura siga creciendo y mejorando”.