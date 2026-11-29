Franco Colapinto durante el GP de Qatar (REUTERS/Rula Rouhana)

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Franco Colapinto terminó en el puesto 13 el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Luego de un fin de semana complicado para al Alpine, cuando faltaban 10 vueltas el piloto argentina estaba en zona de puntos (9°), pero la necesidad de ingresar a boxes para cambiar neumáticos dejó sin chances la oportunidad de volvear a sumar como en la anterior competencia.

Antes de lograr el mejor resultado de la temporada en el GP de Las Vegas, con su sexto lugar, el joven de 23 años participó de la gira por América de la categoría. Luego de abandonar en el GP de Estados Unidos en Austin, Colapinto se destacó con una notable actuación en México, donde finalizó en la octava posición. Sin embargo, una penalización lo relegó en la grilla hasta la 15° plaza. Tras esto, finalizó 13° en Interlagos. Pese a la compleja presentación en Brasil, Franco se lució con un notable adelantamiento sobre su compañero Pierre Gasly.

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El calendario de la Fórmula 1 bajará el telón el próximo fin de semana, del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi: la última carrera en el circuito de Yas Marina iniciará a las 10. Hay que destacar que la categoría ratificó las carreras pese al conflicto bélico, ya que presentó garantías de seguridad para que la competición se lleve a cabo sin problemas.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó en el Gran Premio de Estados Unidos

26- 15° en el Gran Premio de México

27- 13° en el Gran Premio de Brasil

28- 6° en el Gran Premio de Las Vegas

29- 13° en el Gran Premio de Qatar

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint