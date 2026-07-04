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Franco Colapinto largará 14° la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y todo lo que hay que saber

El argentino buscará mejorar su imagen tras un primer día de actividad deslucido

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8.00 (Argentina) / 12.00 (Gran Bretaña)

Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)

Domingo 5 de julio

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

La grilla de largada de la carrera Sprint en Silverstone (Foto: @F1)
La grilla de largada de la carrera Sprint en Silverstone (Foto: @F1)

LAS DECLARACIONES DE COLAPINTO TRAS LA CLASIFICACIÓN

/deportes/2026/07/03/la-inesperada-declaracion-del-director-de-alpine-que-sembro-incertidumbre-en-el-futuro-de-franco-colapinto-en-la-formula-1/

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone que tendrá a Franco Colapinto largando desde la 14ª posición.

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Franco Colapinto correrá en la Sprint de Silverstone (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
Franco Colapinto correrá en la Sprint de Silverstone (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

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