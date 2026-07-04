Franco Colapinto largará 14° la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
Sábado 4 de julio
Carrera Sprint: 8.00 (Argentina) / 12.00 (Gran Bretaña)
Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)
Domingo 5 de julio
Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
LAS DECLARACIONES DE COLAPINTO TRAS LA CLASIFICACIÓN
/deportes/2026/07/03/la-inesperada-declaracion-del-director-de-alpine-que-sembro-incertidumbre-en-el-futuro-de-franco-colapinto-en-la-formula-1/
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone que tendrá a Franco Colapinto largando desde la 14ª posición.
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