Franco Colapinto largará 14° la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: hora y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone que tendrá a Franco Colapinto largando desde la 14ª posición.

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A los 44 años, Zlatan Ibrahimovic sorprende con rutinas extremas tras dejar el fútbol profesional El exdelantero mantiene su perfil de atleta en redes sociales, donde desafía los límites físicos con propuestas poco convencionales y transmite la importancia de la disciplina y la superación en cada etapa de su vida

Una señal de alarma a tiempo: los detalles de la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial La Selección logró soportar dos empates tras ir en ventaja y se repuso para ganar uno de esos partidos que pueden marcar el camino de cara a la definición de la Copa del Mundo

La vida en 18 mundiales: la admirable trayectoria de Enrique Macaya Márquez que no se detiene a sus 91 años Su método se formó antes de las cabinas y se probó en la jugada más discutida. Habla de árbitros, posiciones y límites. Y sostiene una convicción aunque el nacionalismo empuje hacia otro lado

Cabo Verde dejó mucho para pensar: cuáles son las materias pendientes de Argentina La Selección logró el pase a octavos de final de la Copa del Mundo luego de un sufrido 3 a 2 sobre el conjunto africano. Debe mejorar varias cosas pensando en Egipto