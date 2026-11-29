El tradicional desfile sobre la avenida Roosevelt y los conciertos en el estadio Élmer Charlaix marcaron la jornada del sábado 28 de noviembre, que contó con la participación de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, los Hermanos Flores y el salsero Marc Anthony. La celebración contó además con un dispositivo de seguridad integrado por 5,000 policías y soldados, según cifras oficiales.

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