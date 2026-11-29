Miles de salvadoreños y extranjeros asistieron al Carnaval de San Miguel. (Vídeo: PNC)
29 Nov, 2026 12:20 p. m. EST
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El tradicional desfile sobre la avenida Roosevelt y los conciertos en el estadio Élmer Charlaix marcaron la jornada del sábado 28 de noviembre, que contó con la participación de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, los Hermanos Flores y el salsero Marc Anthony. La celebración contó además con un dispositivo de seguridad integrado por 5,000 policías y soldados, según cifras oficiales.
La Banda El Salvador desfiló sobre la avenida Roosevelt con un repertorio de melodías para los asistentes.
Un dispositivo de seguridad con 5.000 policías y soldados acompañó las actividades del Carnaval de San Miguel, según cifras oficiales.
Miles de personas llegaron a celebrar la edición 67 del Carnaval de San Miguel.
El tradicional desfile fue uno de los momentos centrales de la 67 edición del Carnaval de San Miguel.
Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, llegó al escenario salvadoreño.
Nacionales y extranjeros se unieron a la celebración en la perla de oriente.
Marc Anthony encabezó la programación musical de la 67 edición del Carnaval de San Miguel 2026 en el estadio Élmer Charlaix.
El salsero Marc Anthony animó al público durante su presentación en el Carnaval de San Miguel.
“El mundo tiene que saber lo lindo que es este pueblo, El Salvador”, expresó Marc Anthony ante los asistentes, según Diario El Mundo.
Los Hermanos Flores también formaron parte de los artistas que se presentaron durante la noche del sábado 28 de noviembre.